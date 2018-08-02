Любить нельзя расстаться, 2018

«Любить нельзя расстаться» — это история Маркоса и Аны, которые живут в браке вот уже 25 лет. У них есть сын, который, повзрослев, улетает из домашнего гнездышка учиться в другую страну. Это событие становится большим испытанием для главных героев, которые пытаются разобраться в себе и понять, осталось ли хоть что-то, что связывает их. В попытке понять, насколько сильна их любовь, они решают пожить отдельно, чтобы запустить процесс важных жизненных изменений.

Лента «Любить нельзя расстаться», в названии которой нарочно отсутствует запятая, является режиссерским дебютом аргентинского продюсера Хуана Вера. А главные роли в картине сыграли уже успевшие добиться успеха актеры Рикардо Дарин из «Диких историй» и «Лабиринтов прошлого», а также Мерседес Доран из картины «Че Гевара: Дневник мотоциклиста».