Любить нельзя расстаться, 2018

«Любить нельзя расстаться» — это история Маркоса и Аны, которые живут в браке вот уже 25 лет. У них есть сын, который, повзрослев, улетает из домашнего гнездышка учиться в другую страну. Это событие становится большим испытанием для главных героев, которые пытаются разобраться в себе и понять, осталось ли хоть что-то, что связывает их. В попытке понять, насколько сильна их любовь, они решают пожить отдельно, чтобы запустить процесс важных жизненных изменений.
Лента «Любить нельзя расстаться», в названии которой нарочно отсутствует запятая, является режиссерским дебютом аргентинского продюсера Хуана Вера. А главные роли в картине сыграли уже успевшие добиться успеха актеры Рикардо Дарин из «Диких историй» и «Лабиринтов прошлого», а также Мерседес Доран из картины «Че Гевара: Дневник мотоциклиста».
- Картина была представлена на кинорынке Marché du Film, который проходит во время Каннского кинофестиваля, где ее купили для проката в странах Европы и в Америке.
- В Аргентине фильм вошел в топ-5 лидирующих по количеству зрителей, посмотревших его в прокате.
- На сайте All Critics рейтинг картины составил 72/100, а 92% отзывов на него были положительными.
Маркос и Ана счастливо прожили вместе 25 лет, но когда их единственный повзрослевший сын отправляется на учебу в другую страну, они чувствуют, что из их отношений пропало что-то важное. Действительно ли они все еще любят друг друга или между ними всего лишь привязанность? Чтобы разобраться в своих чувствах, они решают пожить отдельно. Расстаются, что называется, по обоюдному согласию. Поначалу холостая жизнь выглядит более интересной и захватывающей, но со временем у них начинают возникать новые вопросы. А что такое вообще есть любовь, что лежит в основе преданности двух людей? Каждый из них должен принять важное решение, которое навсегда изменит их жизни.