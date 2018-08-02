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Любить нельзя расстаться Любить нельзя расстаться
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El amor menos pensado

Любить нельзя расстаться, 2018

2018 / Аргентина
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Пара после 25 лет брака решает временно пожить отдельно
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Любить нельзя расстаться» — это история Маркоса и Аны, которые живут в браке вот уже 25 лет. У них есть сын, который, повзрослев, улетает из домашнего гнездышка учиться в другую страну. Это событие становится большим испытанием для главных героев, которые пытаются разобраться в себе и понять, осталось ли хоть что-то, что связывает их. В попытке понять, насколько сильна их любовь, они решают пожить отдельно, чтобы запустить процесс важных жизненных изменений.

Лента «Любить нельзя расстаться», в названии которой нарочно отсутствует запятая, является режиссерским дебютом аргентинского продюсера Хуана Вера. А главные роли в картине сыграли уже успевшие добиться успеха актеры Рикардо Дарин из «Диких историй» и «Лабиринтов прошлого», а также Мерседес Доран из картины «Че Гевара: Дневник мотоциклиста».

- Картина была представлена на кинорынке Marché du Film, который проходит во время Каннского кинофестиваля, где ее купили для проката в странах Европы и в Америке.

- В Аргентине фильм вошел в топ-5 лидирующих по количеству зрителей, посмотревших его в прокате.

- На сайте All Critics рейтинг картины составил 72/100, а 92% отзывов на него были положительными.

Маркос и Ана счастливо прожили вместе 25 лет, но когда их единственный повзрослевший сын отправляется на учебу в другую страну, они чувствуют, что из их отношений пропало что-то важное. Действительно ли они все еще любят друг друга или между ними всего лишь привязанность? Чтобы разобраться в своих чувствах, они решают пожить отдельно. Расстаются, что называется, по обоюдному согласию. Поначалу холостая жизнь выглядит более интересной и захватывающей, но со временем у них начинают возникать новые вопросы. А что такое вообще есть любовь, что лежит в основе преданности двух людей? Каждый из них должен принять важное решение, которое навсегда изменит их жизни.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера в мире 2 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Хуан Вера
Хуан Вера
В ролях
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Мерседес Моран
Мерседес Моран
Клаудия Фонтан
Клаудия Фонтан
Андреа Пьетра
Андреа Пьетра
Жан Пьер Ноер
Жан Пьер Ноер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любить нельзя расстаться 2 постера
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Любить нельзя расстаться
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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