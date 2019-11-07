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МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО
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MYLÈNE FARMER 2019 – LE FILM

МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО, 2019

2019 / Франция
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме

После шестилетнего перерыва Милен Фармер триумфально вернулась на сцену, дав серию концертов в знаменитом парижском La Defense Arena – самом большом зале Европы. В программу вошли как уже любимые публикой хиты, так и песни из нового альбома Désobéissance («Неповиновение»). Сумасшедшие по энергетике представления увидели вживую более 235000 человек, но, конечно, даже огромный зал La Defense Arena не способен был вместить всех поклонников знаменитой певицы. Поэтому настоящим подарком для всех, кто ценит творчество Фармер, станет показ на больших экранах концерта из La Defense Arena в записи. Шоу было снято специально для кинотеатров в формате 4К Cinémascope со звуком Dolby Surround 7.1 и Dolby Atmos. «МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО» подарит зрителям незабываемые впечатления: благодаря суперсовременным технологиям не потеряется ни невероятный объемный звук, ни головокружительные спецэффекты шоу.

8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 декабря 2019
Премьера в мире 7 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Франсуа Ансс
В ролях
Милен Фармер
Милен Фармер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО 1 постер
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