Вечер с Беверли Лафф Линн, 2018

Действие происходит в маленьком городке в начале 1990-х годов. Главная героиня Лулу Дэнджер работает официанткой в кафе, управляемом ее мужем Шейном. Однажды вечером Лулу видит рекламу грядущего шоу которое состоится в городском отеле под названием «Вечер с Беверли Лафф Линн». Оказывается, когда-то Лулу знала Беверли и до сих пор испытывает к нему романтический интерес.
По счастью, именно в это время муж Лулу крадет сейф с деньгами ее брата Эджея. Воспользовавшись заварушкой, Лулу сбегает из дома посреди ночи, отправляясь на встречу своему счастью.
Красотка Лулу Дэнжер — неудовлетворённая жизнью девушка с мужем-тираном и скучной работой. Ее отдушина: еда повреднее, телевизор погромче и помада поярче. Однажды Лулу видит рекламу нового шоу со странным названием: «Вечер с Беверли Лафф Линн». Девушка узнаёт в Беверли человека из своего прошлого и готова бросить всё, чтобы провести с ним хотя бы одну магическую ночь.