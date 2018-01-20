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Вечер с Беверли Лафф Линн Вечер с Беверли Лафф Линн
Киноафиша Фильмы Вечер с Беверли Лафф Линн
An Evening with Beverly Luff Linn

Вечер с Беверли Лафф Линн, 2018

2018 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в маленьком городке в начале 1990-х годов. Главная героиня Лулу Дэнджер работает официанткой в кафе, управляемом ее мужем Шейном. Однажды вечером Лулу видит рекламу грядущего шоу которое состоится в городском отеле под названием «Вечер с Беверли Лафф Линн». Оказывается, когда-то Лулу знала Беверли и до сих пор испытывает к нему романтический интерес.

По счастью, именно в это время муж Лулу крадет сейф с деньгами ее брата Эджея. Воспользовавшись заварушкой, Лулу сбегает из дома посреди ночи, отправляясь на встречу своему счастью.

  • Основные съемки фильма проходили в Калифорнии, в городе Эврика, в середине февраля 2017 года. Премьера состоялась год спустя на кинофестивале Санденс.
  • Джемейн Клемент и Обри Плаза ранее снимались вместе в супергеройском телесериале «Легион» для канала FX.
  • В нескольких сценах можно увидеть Колина поедающим «Рифленые чипсы с паприкой». Это отсылка к режиссерскому дебюту Джима Хоскинга, фильму «Сальный душитель». В этой картине содержится развернутое обсуждение этих чипсов между несколькими основными персонажами.
  • В финале звучит культовая песня Ф. Р. Дэвида «Words». Чтобы купить права на нее, продюсерам пришлось выложить немалую долю бюджета картины.

Красотка Лулу Дэнжер — неудовлетворённая жизнью девушка с мужем-тираном и скучной работой. Ее отдушина: еда повреднее, телевизор погромче и помада поярче. Однажды Лулу видит рекламу нового шоу со странным названием: «Вечер с Беверли Лафф Линн». Девушка узнаёт в Беверли человека из своего прошлого и готова бросить всё, чтобы провести с ним хотя бы одну магическую ночь.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Джим Хоскин
Джим Хоскин
В ролях
Обри Плаза
Обри Плаза
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Мэтт Берри
Мэтт Берри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечер с Беверли Лафф Линн 4 постера
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Вечер с Беверли Лафф Линн смотреть онлайн

Вечер с Беверли Лафф Линн
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за 1 рубль
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Что вы вообще знаете о любви длиною в жизнь? По сравнению с томной красоткой Лулу — скорее всего, ровным счетом ничего. Когда-то у нее был страстный роман с преподавателем поэзии Беверли, а сегодня у нее лишь скромная должность в захудалой забегаловке, которой управляет ее отвратительный муж-коротышка Шейн Дейнджер. Она его терпеть не может, а тут еще он решил ее уволить. Теперь Лулу целыми днями валяется на диване и курит одну сигарету за другой, пока в гипнотическом ТВ-забытьи не…
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саундтрек фильма Вечер с Беверли Лафф Линн
Кадры из фильма Все кадры
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