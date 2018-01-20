Вечер с Беверли Лафф Линн, 2018

Действие происходит в маленьком городке в начале 1990-х годов. Главная героиня Лулу Дэнджер работает официанткой в кафе, управляемом ее мужем Шейном. Однажды вечером Лулу видит рекламу грядущего шоу которое состоится в городском отеле под названием «Вечер с Беверли Лафф Линн». Оказывается, когда-то Лулу знала Беверли и до сих пор испытывает к нему романтический интерес.

По счастью, именно в это время муж Лулу крадет сейф с деньгами ее брата Эджея. Воспользовавшись заварушкой, Лулу сбегает из дома посреди ночи, отправляясь на встречу своему счастью.