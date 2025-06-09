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Постер фильма Материалистка
Постер фильма Материалистка
Постер фильма Материалистка
Постер фильма Материалистка
Постер фильма Материалистка
Постер фильма Материалистка
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
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6 постеров
Билеты от 200 ₽
Пойду 107
Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Материалистка

Материалистка

Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней" Materialists 18+
Билеты от 200 ₽
Пойду 107
Не пойду 5

О фильме

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Гарри, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам.

Материалистка - второй дублированный трейлер
Материалистка  второй дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 июля 2025
Премьера в мире 9 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Вольга
12 июня 2025 Австралия
15 августа 2025 Болгария
31 июля 2025 Бразилия
15 августа 2025 Великобритания
14 августа 2025 Венгрия 12
13 июня 2025 Вьетнам
21 августа 2025 Германия
21 августа 2025 Гонконг
7 августа 2025 Греция
12 июня 2025 Грузия R
31 июля 2025 Доминиканская Республика
14 августа 2025 Израиль
13 июня 2025 Индия
20 августа 2025 Индонезия
12 июня 2025 Исландия Unrated
14 августа 2025 Испания
4 сентября 2025 Италия
12 июня 2025 Казахстан 18+
13 июня 2025 Канада
12 июня 2025 Кыргызстан 16+
15 августа 2025 Латвия N16
22 августа 2025 Литва N
31 июля 2025 Мексика
11 июня 2025 Нидерланды 12
12 июня 2025 Новая Зеландия M
14 августа 2025 ОАЭ 18TC
13 июня 2025 Пакистан
13 июня 2025 Польша
12 июня 2025 Португалия
12 июня 2025 Пуэрто-Рико R
13 июня 2025 США
28 августа 2025 Сингапур
14 августа 2025 Словакия
28 августа 2025 Таиланд
29 августа 2025 Тайвань
13 июня 2025 Турция 16+
12 июня 2025 Узбекистан 18+
12 июня 2025 Украина
6 августа 2025 Филиппины
15 августа 2025 Финляндия
2 июля 2025 Франция
14 августа 2025 Хорватия
31 июля 2025 Чехия
22 августа 2025 Эстония
13 июня 2025 ЮАР
8 августа 2025 Южная Корея 12
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $50 162 740
Производство A24, 2AM, Killer Films
Другие названия
Materialists, Amores Materialistas, Материалистка, Dokonalá shoda, Material Love, Materialiści, Materialistai, Materialistas, Materialistid, Một Nửa Hoàn Hảo, O Match Perfeito, Tam Bana Göre, Többesélyes szerelem, Was ist Liebe wert - Materialists, Ταιριάζουμε;, Матеріалісти, Спој из снова, 天作之合, 錢財心愛物
Режиссер
Селин Сон
Селин Сон
В ролях
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Крис Эванс
Крис Эванс
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Даша Некрасова
Даша Некрасова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 52 голоса
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2391 В жанре «мелодрама»  288 В фильмах США  1464
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сатурн
10:05 от 200 ₽ 17:00 от 350 ₽
Silver Cinema
19:40
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия

Пещера. Древние люди. Пока они освоили только грубую силу, научились охотиться, использовать палки как полезные в хозяйстве инструменты. Но вдруг какое-то необъяснимое чувство заставляет мужчину и женщину образовать пару. Он мастерит из подручных средств кольцо и делает своей возлюбленной предложение руки и сердца. С этого шага начинается, возможно, самая нелепая и в то же время самая романтическая традиция всей истории человечества — заключать брачные союзы. Вот такая вот своеобразная…
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Евгений Погребняков 21 июня 2025, 08:16
Не интересны фильм, думал усну.
Ира Бас 20 июня 2025, 22:09
Сюжет затянут, не интересный. \
Не хватило динамики во взаимоотношениях героев фильма.\
Ожидала бОльшего, т к актёры шикарные.\
Фильм на \"троечку\".\
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Новости о фильме
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль образуют любовный треугольник в трейлере «Материалистки»
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль образуют любовный треугольник в трейлере «Материалистки» Новый фильм от создательницы утонченной драмы «Прошлые жизни».
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19 марта 2025 10:28
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль могут сыграть в новой картине Селин Сон
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль могут сыграть в новой картине Селин Сон Ее фильм «Прошлые жизни» поборется за «Оскар» в главной номинации.
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8 февраля 2024 16:03
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Кадры из фильма

«Материалистка» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
10:05 от 200 ₽ 17:00 от 350 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
19:40
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21:10 от 620 ₽
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