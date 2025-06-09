Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Гарри, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам.
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Не хватило динамики во взаимоотношениях героев фильма.\
Ожидала бОльшего, т к актёры шикарные.\
Фильм на \"троечку\".\