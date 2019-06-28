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Сегодня снова издевательский бэнто
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Kyô mo iyagarase bentô

Сегодня снова издевательский бэнто, 2019

2019 / Япония
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О фильме

Каори — мать-одиночка, воспитывающая двух дочерей. С тех пор, как старшая пошла в школу, отношения матери и дочери испортились: девочка стала огрызаться и игнорировать мать. Однако Каори не стала пускать все на самотёк – в бэнто (обеды в школу), которые она делала каждое утро, женщина стала оставлять своеобразные послания, пытаясь тем самым наладить отношения с дочерью. Всю эту 3-летнюю эпопею она фиксировала в своем блоге в интернете, на основании которого и выпустила книгу. Фильм является экранизацией этой смешной и одновременно трогательной истории.

6.7 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера в мире 28 июня 2019
Возраст 12+
Режиссер
Рэмпэй Цукамото
В ролях
Рёко Синохара
Кёко Ёсинэ
Рэна Мацуи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сегодня снова издевательский бэнто 1 постер
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