Сегодня снова издевательский бэнто, 2019

Каори — мать-одиночка, воспитывающая двух дочерей. С тех пор, как старшая пошла в школу, отношения матери и дочери испортились: девочка стала огрызаться и игнорировать мать. Однако Каори не стала пускать все на самотёк – в бэнто (обеды в школу), которые она делала каждое утро, женщина стала оставлять своеобразные послания, пытаясь тем самым наладить отношения с дочерью. Всю эту 3-летнюю эпопею она фиксировала в своем блоге в интернете, на основании которого и выпустила книгу. Фильм является экранизацией этой смешной и одновременно трогательной истории.