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Опасные секреты, 2019

2019 / США / Великобритания
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Политический триллер «Опасные секреты» - экранизация книги «Шпионка, пытавшаяся остановить войну» Марши и Томаса Митчелл, основанная на реальных событиях. За постановку картины отвечал Гэвин Худ, ранее работавший над супергеройским боевиком «Люди Икс: Начало. Россомаха» и военной драмой «Всевидящее Око», когда как сценарий разработали Грегори Бёрнстайн («Заговорщица) и Сара Бёрнстайн («Хроника падения»).

События фильма разворачиваются в поворотном 2003 году, когда, пытаясь незаконно вторгнуться в Ирак, США стараются обосновать и оправдать свои действия перед международным сообществом. Британская разведчица Кэтрин Ган с помощью заинтересованного журналиста «сливает» сверхсекретное сообщение Агентства национальной безопасности, раскрывающее секреты англо-американского сотрудничества. Главные роли в картине исполнили Кира Найтли («Искупление»), Мэтт Смит («Доктор Кто») Мэттью Гуд («Порочные игры») и Рэйф Файнс («Список Шиндлера»).

Изначально к актёрскому составу картины присоединились Натали Дормер («Игра Престолов»), Мартин Фримен («Шерлок»), Харрисон Форд («Звёздные войны»), Пол Беттани («Код да Винчи») и Энтони Хопкинс («Ганнибал»), однако через полтора года после кастинга о картине не появилось ни одной новости. В январе 2018 было объявлено, что проект будет реализован не только с другими актёрами, но и с другим режиссёром.

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance.

Палестинский актёр Адам Бакри исполнил роль мужа Кэтрин, который был депортирован из Великобритании. Сейчас Кэтрин живёт с ним и их дочкой в Турции.

Кира Найтли и Рэйф Файнс ранее снимались вместе в картине «Герцогиня» (2008).

Индира Варма и Конлет Хилл ранее снимались вместе в сериале «Игра Престолов».

2003 год. Пока политики в Великобритании и США планируют вторжение в Ирак, переводчик ЦПС Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором в котором содержится призыв шпионить за членами Совета Безопасности ООН с целью протащить резолюцию о начале войны. Кэтрин и ее адвокаты пытаются оправдать ее действия в суде – ей вменяют нарушение Закона о государственной тайне. Под угрозой ее жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 2 января 2020
Премьера в мире 28 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Гэвин Худ
Гэвин Худ
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Дэйв Саймон
Дэйв Саймон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
МайАнна Бёринг
МайАнна Бёринг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасные секреты 3 постера
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саундтрек фильма Опасные секреты
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дублированный трейлер
Дублированный трейлер
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Trailer
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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