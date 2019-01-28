Опасные секреты, 2019

Политический триллер «Опасные секреты» - экранизация книги «Шпионка, пытавшаяся остановить войну» Марши и Томаса Митчелл, основанная на реальных событиях. За постановку картины отвечал Гэвин Худ, ранее работавший над супергеройским боевиком «Люди Икс: Начало. Россомаха» и военной драмой «Всевидящее Око», когда как сценарий разработали Грегори Бёрнстайн («Заговорщица) и Сара Бёрнстайн («Хроника падения»).

События фильма разворачиваются в поворотном 2003 году, когда, пытаясь незаконно вторгнуться в Ирак, США стараются обосновать и оправдать свои действия перед международным сообществом. Британская разведчица Кэтрин Ган с помощью заинтересованного журналиста «сливает» сверхсекретное сообщение Агентства национальной безопасности, раскрывающее секреты англо-американского сотрудничества. Главные роли в картине исполнили Кира Найтли («Искупление»), Мэтт Смит («Доктор Кто») Мэттью Гуд («Порочные игры») и Рэйф Файнс («Список Шиндлера»).