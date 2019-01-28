Опасные секреты, 2019

Политический триллер «Опасные секреты» - экранизация книги «Шпионка, пытавшаяся остановить войну» Марши и Томаса Митчелл, основанная на реальных событиях. За постановку картины отвечал Гэвин Худ, ранее работавший над супергеройским боевиком «Люди Икс: Начало. Россомаха» и военной драмой «Всевидящее Око», когда как сценарий разработали Грегори Бёрнстайн («Заговорщица) и Сара Бёрнстайн («Хроника падения»).
События фильма разворачиваются в поворотном 2003 году, когда, пытаясь незаконно вторгнуться в Ирак, США стараются обосновать и оправдать свои действия перед международным сообществом. Британская разведчица Кэтрин Ган с помощью заинтересованного журналиста «сливает» сверхсекретное сообщение Агентства национальной безопасности, раскрывающее секреты англо-американского сотрудничества. Главные роли в картине исполнили Кира Найтли («Искупление»), Мэтт Смит («Доктор Кто») Мэттью Гуд («Порочные игры») и Рэйф Файнс («Список Шиндлера»).
Изначально к актёрскому составу картины присоединились Натали Дормер («Игра Престолов»), Мартин Фримен («Шерлок»), Харрисон Форд («Звёздные войны»), Пол Беттани («Код да Винчи») и Энтони Хопкинс («Ганнибал»), однако через полтора года после кастинга о картине не появилось ни одной новости. В январе 2018 было объявлено, что проект будет реализован не только с другими актёрами, но и с другим режиссёром.
Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance.
Палестинский актёр Адам Бакри исполнил роль мужа Кэтрин, который был депортирован из Великобритании. Сейчас Кэтрин живёт с ним и их дочкой в Турции.
Кира Найтли и Рэйф Файнс ранее снимались вместе в картине «Герцогиня» (2008).
Индира Варма и Конлет Хилл ранее снимались вместе в сериале «Игра Престолов».
2003 год. Пока политики в Великобритании и США планируют вторжение в Ирак, переводчик ЦПС Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором в котором содержится призыв шпионить за членами Совета Безопасности ООН с целью протащить резолюцию о начале войны. Кэтрин и ее адвокаты пытаются оправдать ее действия в суде – ей вменяют нарушение Закона о государственной тайне. Под угрозой ее жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения…