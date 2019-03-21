Трезвый водитель, 2019

Кристина — пока еще не опытная охотница за состоятельными мужчинами. Артем — водитель из глубинки, переехавший в Москву, чтобы заработать. Они просыпаются вместе в гостиничном номере, и героиня не может вспомнить, что произошло ночью. Кристина полна уверенности, что Артем является успешным бизнесменом, а он не спешит развеивать эту иллюзию и умело вживается в роль. Но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Известный грузинский режиссер Резо Гигинеишвили, снявший такие картины, как «Заложники», «Без границ» и «Любовь с акцентом», выпускает свою новую романтическую комедию «Трезвый водитель». Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк из сериала «Кухня» и Ирина Мартыненко из «Блокбастера».