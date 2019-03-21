Трезвый водитель, 2019

Кристина — пока еще не опытная охотница за состоятельными мужчинами. Артем — водитель из глубинки, переехавший в Москву, чтобы заработать. Они просыпаются вместе в гостиничном номере, и героиня не может вспомнить, что произошло ночью. Кристина полна уверенности, что Артем является успешным бизнесменом, а он не спешит развеивать эту иллюзию и умело вживается в роль. Но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.
Известный грузинский режиссер Резо Гигинеишвили, снявший такие картины, как «Заложники», «Без границ» и «Любовь с акцентом», выпускает свою новую романтическую комедию «Трезвый водитель». Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк из сериала «Кухня» и Ирина Мартыненко из «Блокбастера».
- Одна из сценаристов «Трезвого водителя» — Вета Гераськина, которая является агентом актрисы Светланы Ходченковой.
- Оператор картины Михаил Хасая известен своей работой над «Притяжением» Федора Бондарчука.
- В качестве саундтрека в фильме звучат песни Антона Беляева, Ивана Дорна, Елки и Скриптонита.
Трезвый водитель — история о том, как начинающая охотница за богатыми мужчинами Кристина, случайно просыпается в дорогом гостиничном номере вместе с Артёмом, который приехал в Москву работать трезвым водителем. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, тот в свою очередь не спешит рассказывать правду о себе, продолжает изобретать из себя богатого и успешного бизнесмена, пока всё не заходит слишком далеко.