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Трезвый водитель Трезвый водитель
Киноафиша Фильмы Трезвый водитель

Трезвый водитель, 2019

2019 / Россия
5.6 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Приезжий парень выдает себя за московского олигарха
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кристина — пока еще не опытная охотница за состоятельными мужчинами. Артем — водитель из глубинки, переехавший в Москву, чтобы заработать. Они просыпаются вместе в гостиничном номере, и героиня не может вспомнить, что произошло ночью. Кристина полна уверенности, что Артем является успешным бизнесменом, а он не спешит развеивать эту иллюзию и умело вживается в роль. Но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Известный грузинский режиссер Резо Гигинеишвили, снявший такие картины, как «Заложники», «Без границ» и «Любовь с акцентом», выпускает свою новую романтическую комедию «Трезвый водитель». Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк из сериала «Кухня» и Ирина Мартыненко из «Блокбастера».

- Одна из сценаристов «Трезвого водителя» — Вета Гераськина, которая является агентом актрисы Светланы Ходченковой.

- Оператор картины Михаил Хасая известен своей работой над «Притяжением» Федора Бондарчука.

- В качестве саундтрека в фильме звучат песни Антона Беляева, Ивана Дорна, Елки и Скриптонита.

Трезвый водитель — история о том, как начинающая охотница за богатыми мужчинами Кристина, случайно просыпается в дорогом гостиничном номере вместе с Артёмом, который приехал в Москву работать трезвым водителем. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, тот в свою очередь не спешит рассказывать правду о себе, продолжает изобретать из себя богатого и успешного бизнесмена, пока всё не заходит слишком далеко.

5.6 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 марта 2019
Премьера в мире 21 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
В ролях
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Ирина Мартыненко
Ирина Мартыненко
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Янина Студилина
Янина Студилина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трезвый водитель 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Прекрасное утро в рядовой российской глуши. Вот доносится петушиный крик, а затем и звонок телефона — это старший сын, успешный предприниматель Стас (Андрей Бурковский) звонит дорогой матушке. У него всё хорошо, он живёт в Москве. Там основал контору под названием «Трезвый водитель» и развозит после вечеринок московских олигархов, чтобы их истинное опухшее лицо не увидел никто, кроме него. Стоп, отмотаем чуть дальше. Было бы грешно обманывать читателя этого текста и…
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Александр Шибанов 23 марта 2019, 10:04
Ооооооочень приличный фильм. Рекомендуется к просмотру!
bvv1287 23 марта 2019, 08:38
Фильм в стиле его режиссера Резо Гигиниешвили по типу «жары», с добрым юмором и конечным смыслом, обязателен к просмотру многим девушкам)))
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47 голосов
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