Я не такой. Я не такая, 2018

Молодой режиссер Руслан Паушу («Семейка триллера», «Второй шанс») отошел от сериалов и короткометражек и взялся за постановку полнометражной картины на вечную тему — конечно, о любви. В фильме снялись Филипп Рейнхардт («Я — учитель», «Жених»), Анна Чурина («Училка», «Мантикора»), Кристина Бабушкина («Примадонна», «Учитель в законе»), Рената Пиотровски («Темный мир: Равновесие», «Спираль»), Анатолий Руденко («Разведчица», «Простые истины») и Иван Кокорин («9 рота», «Брат 2»).
Перед зрителями разворачивается три истории трех пар. Их объединяют три женщины — лучшие подруги, однако, оказывается, что есть и четвертая женщина — путана, которую навещают мужья троих героинь. Обиженные женщины, как известно, хуже ядерной войны, и героини решаются на очень нестандартный ход девушки вызывают себе путану и решают разобраться с ней по-свему. Однако встреча оказывается совсем не такой, как представляют ее себе героини.
- Создатели фильма заявили жанр как романтическо-драматческую комедию
- Создатели фильма выбирали название из трех вариантов: «Три в одном», «Я не такая. Я не такой» и «Измени мне». Итоговое название было выбрано интерактивным голосованием на Кинорынке в Сочи
Вера и её подруги Люба и Надя обнаруживают в телефонах своих мужчин один и тот же номер, подписанный одинаково — Сан Саныч. Проведя небольшое расследование, они узнают, что это телефон девушки с низкой социальной ответственностью. Мир каждой летит к чертям — Вера знает, что Эрик собирается ей делать предложение, но теперь не знает, что ответить; Люба чуть не убила Илью, буквально, из своего пистолета; Надя, у которой завтра свадьба, не хочет выходить замуж. Немного поразмыслив, женщины вызывают эту «разлучницу» к Любе в коттедж, чтобы… посмотреть на неё и понять, чего же не хватает их мужикам.