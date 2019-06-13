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Я не такой. Я не такая Я не такой. Я не такая
Киноафиша Фильмы Я не такой. Я не такая

Я не такой. Я не такая, 2018

2018 / Россия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Комедия про трех женщин, которые сталкиваются с изменой своих мужей и решают убить разлучницу
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Молодой режиссер Руслан Паушу («Семейка триллера», «Второй шанс») отошел от сериалов и короткометражек и взялся за постановку полнометражной картины на вечную тему — конечно, о любви. В фильме снялись Филипп Рейнхардт («Я — учитель», «Жених»), Анна Чурина («Училка», «Мантикора»), Кристина Бабушкина («Примадонна», «Учитель в законе»), Рената Пиотровски («Темный мир: Равновесие», «Спираль»), Анатолий Руденко («Разведчица», «Простые истины») и Иван Кокорин («9 рота», «Брат 2»).

Перед зрителями разворачивается три истории трех пар. Их объединяют три женщины — лучшие подруги, однако, оказывается, что есть и четвертая женщина — путана, которую навещают мужья троих героинь. Обиженные женщины, как известно, хуже ядерной войны, и героини решаются на очень нестандартный ход девушки вызывают себе путану и решают разобраться с ней по-свему. Однако встреча оказывается совсем не такой, как представляют ее себе героини.

- Создатели фильма заявили жанр как романтическо-драматческую комедию 

- Создатели фильма выбирали название из трех вариантов: «Три в одном», «Я не такая. Я не такой» и «Измени мне». Итоговое название было выбрано интерактивным голосованием на Кинорынке в Сочи

Вера и её подруги Люба и Надя обнаруживают в телефонах своих мужчин один и тот же номер, подписанный одинаково — Сан Саныч. Проведя небольшое расследование, они узнают, что это телефон девушки с низкой социальной ответственностью. Мир каждой летит к чертям — Вера знает, что Эрик собирается ей делать предложение, но теперь не знает, что ответить; Люба чуть не убила Илью, буквально, из своего пистолета; Надя, у которой завтра свадьба, не хочет выходить замуж. Немного поразмыслив, женщины вызывают эту «разлучницу» к Любе в коттедж, чтобы… посмотреть на неё и понять, чего же не хватает их мужикам.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 июня 2019
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Руслан Паушу
Руслан Паушу
В ролях
Филипп Рейнхардт
Филипп Рейнхардт
Анна Чурина
Анна Чурина
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Рената Пиотровски
Рената Пиотровски
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я не такой. Я не такая 4 постера
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Я не такой. Я не такая
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Три подруги ― Вера, Надя и Люба (ага, именно, та самая триада) собрались как-то бухнуть и проводить Надю (Рената Пиотровски) в последний незамужний путь ― завтра она выходит замуж за Сашу (Анатолий Руденко), с которым давно встречается. Но во время пьянки узнаётся, что муж Любови (Кристина Бабушкина) ходил к проститутке и, более того, делился номером ночной бабочки с друзьями ― Сашей и Эриком ― швейцарским женихом Веры. Так и получается, что все трое мужиков главных героинь ходят налево к одной…
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