Я не такой. Я не такая, 2018

Молодой режиссер Руслан Паушу («Семейка триллера», «Второй шанс») отошел от сериалов и короткометражек и взялся за постановку полнометражной картины на вечную тему — конечно, о любви. В фильме снялись Филипп Рейнхардт («Я — учитель», «Жених»), Анна Чурина («Училка», «Мантикора»), Кристина Бабушкина («Примадонна», «Учитель в законе»), Рената Пиотровски («Темный мир: Равновесие», «Спираль»), Анатолий Руденко («Разведчица», «Простые истины») и Иван Кокорин («9 рота», «Брат 2»).

Перед зрителями разворачивается три истории трех пар. Их объединяют три женщины — лучшие подруги, однако, оказывается, что есть и четвертая женщина — путана, которую навещают мужья троих героинь. Обиженные женщины, как известно, хуже ядерной войны, и героини решаются на очень нестандартный ход девушки вызывают себе путану и решают разобраться с ней по-свему. Однако встреча оказывается совсем не такой, как представляют ее себе героини.