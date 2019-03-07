Чужой, 1979

2122 год. Космический грузовой корабль “Ностромо” держит курс обратно на Землю. Его экипаж погружен в анабиоз, а сам буксир идет на автопилоте. Полет проходит по плану ровно до того момента, когда бортовой компьютер “Мать” перехватывает сигнал - предположительно, разумного происхождения - с неизвестной планеты.
После пробуждения команды корабль “Ностромо” спускается на поверхность планеты. Здесь капитан Даллас, его помощник Кейн и шурман Ламберт обнаруживают потерпевший некогда крушение звездолет с гигантским мертвым пришельцем-пилотом и огромным количеством яиц.
Вскоре выясняется, что эта находка опасна для жизни: вырвавшийся из яйца паразит заражает Кейна и вводит его в кому. Капитану не остается другого выбора, кроме как доставить помощника на борт “Ностромо”. Сами того не подозревая, Даллас и Ламберт впускают на свое судно смертельную угрозу не только для экипажа корабля, но и для всего человечества.
В ходе создания и проработки образа Чужого сценарист Дэн О’Бэннон и художник Ханс Руди Гигер в значительной степени вдохновлялись произведениями Говарда Лавкрафта, в особенности рассказами о гигантском морском чудовище Ктулху.
Режиссер Ридли Скотт заявлял в интервью, что на постановку “Чужого” оказали влияние популярные фильмы 1960-70-х гг., в том числе “Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда”, “2001. Космическая одиссея” Кубрика и “Техасская резня бензопилой”.
Харрисон Форд отклонил предложение сыграть роль капитана Далласа.
В финале кастинга из всех претенденток на роль главной героини Рипли выбор сводился к Сигурни Уивер и Мерил Стрип. Обе они ранее вместе учились в Йеле. В итоге работу получила Уивер, поскольку Стрип на тот момент тяжело переживала смерть своего жениха Джона Казале.
“Чужой” занимает шестое место в списке лучших остросюжетных фильмов XX века по версии Американского института киноискусства.
В дизайне легендарного постера к фильму было использовано изображение обычного куриного яйца.
По словам Ридли Скотта, действие его фильма “Бегущий по лезвию” происходит в той же вселенной, что и события всех кинокартин о Чужом, включая “Прометея” 2012 года. Это означает, что, фактически, вернувшись на Землю, Рипли с легкостью может оказаться в баре на той же улице, где жил герой Харрисона Форда Рик Декард. Также фильмы делят вселенную с франшизой о Хищнике.
Ксеноморф и лицехват появляются в “Чужом” в общей сложности на 4 минуты. Скотт намеренно сократил время их пребывания на экране для создания саспенса и более зловещей атмосферы.
Названия “лицехват” (facehugger) и “грудолом” (chestburster) использовались на съемочной площадке, но ни разу не упоминаются в фильме. Однако эти термины так приглянулись фанатам “Чужого”, что вошли в постоянный обиход, как и “космический жокей” для найденного астронавтами трупа пилота.
Корабельного питомца Джонса играли четыре идентичных рыжих кота.
Модели для лицехвата выглядели настолько шокирующе, что груз с ними был тут же задержан на американской таможне. Дэну О’Бэннону пришлось объяснять таможенникам, что это реквизит для хоррора.
Перед тем, как получить имя “Ностромо”, космический корабль из “Чужого” назывался “Снарком” в честь персонажа из поэмы Кэрролла, а затем “Левиафаном”. “Ностромо” в переводе с итальянского означает “боцман”.
Художник-постановщик Роджер Кристиан вспоминал, что практически 80% “Чужого” снял на камеру сам Ридли Скотт с помощью переносной камеры.
Специалисты, которые читают сценарии и затем презентуют краткое описание непосредственно продюсерам, дали сценарию “Чужого” такую характеристику: “Это почти “Челюсти”, но в космосе”.
“Чужой” - первый фильм категории R (только для взрослой аудитории), по мотивам которого была создана коллекция игрушек для детей.
Космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал SOS. Загадочное внеземное существо, меняющее свой облик, проникает на корабль, безжалостно и изобретательно уничтожает членов экипажа. В живых остается только лейтенант Рипли, женщина, которая доказала, что человеческий мозг - самое страшное оружие.
Как к учебнику истории для 5 класса.