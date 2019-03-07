Чужой, 1979

В ходе создания и проработки образа Чужого сценарист Дэн О’Бэннон и художник Ханс Руди Гигер в значительной степени вдохновлялись произведениями Говарда Лавкрафта, в особенности рассказами о гигантском морском чудовище Ктулху.

Режиссер Ридли Скотт заявлял в интервью, что на постановку “Чужого” оказали влияние популярные фильмы 1960-70-х гг., в том числе “Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда”, “2001. Космическая одиссея” Кубрика и “Техасская резня бензопилой”.

Харрисон Форд отклонил предложение сыграть роль капитана Далласа.

В финале кастинга из всех претенденток на роль главной героини Рипли выбор сводился к Сигурни Уивер и Мерил Стрип. Обе они ранее вместе учились в Йеле. В итоге работу получила Уивер, поскольку Стрип на тот момент тяжело переживала смерть своего жениха Джона Казале.

“Чужой” занимает шестое место в списке лучших остросюжетных фильмов XX века по версии Американского института киноискусства.

В дизайне легендарного постера к фильму было использовано изображение обычного куриного яйца.

По словам Ридли Скотта, действие его фильма “Бегущий по лезвию” происходит в той же вселенной, что и события всех кинокартин о Чужом, включая “Прометея” 2012 года. Это означает, что, фактически, вернувшись на Землю, Рипли с легкостью может оказаться в баре на той же улице, где жил герой Харрисона Форда Рик Декард. Также фильмы делят вселенную с франшизой о Хищнике.

Ксеноморф и лицехват появляются в “Чужом” в общей сложности на 4 минуты. Скотт намеренно сократил время их пребывания на экране для создания саспенса и более зловещей атмосферы.

Названия “лицехват” (facehugger) и “грудолом” (chestburster) использовались на съемочной площадке, но ни разу не упоминаются в фильме. Однако эти термины так приглянулись фанатам “Чужого”, что вошли в постоянный обиход, как и “космический жокей” для найденного астронавтами трупа пилота.

Корабельного питомца Джонса играли четыре идентичных рыжих кота.

Модели для лицехвата выглядели настолько шокирующе, что груз с ними был тут же задержан на американской таможне. Дэну О’Бэннону пришлось объяснять таможенникам, что это реквизит для хоррора.

Перед тем, как получить имя “Ностромо”, космический корабль из “Чужого” назывался “Снарком” в честь персонажа из поэмы Кэрролла, а затем “Левиафаном”. “Ностромо” в переводе с итальянского означает “боцман”.

Художник-постановщик Роджер Кристиан вспоминал, что практически 80% “Чужого” снял на камеру сам Ридли Скотт с помощью переносной камеры.

Специалисты, которые читают сценарии и затем презентуют краткое описание непосредственно продюсерам, дали сценарию “Чужого” такую характеристику: “Это почти “Челюсти”, но в космосе”.

“Чужой” - первый фильм категории R (только для взрослой аудитории), по мотивам которого была создана коллекция игрушек для детей.

