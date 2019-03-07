Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чужой Чужой
Киноафиша Фильмы Чужой
Alien

Чужой, 1979

1979 / США / Великобритания
8.3 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

2122 год. Космический грузовой корабль “Ностромо” держит курс обратно на Землю. Его экипаж погружен в анабиоз, а сам буксир идет на автопилоте. Полет проходит по плану ровно до того момента, когда бортовой компьютер “Мать” перехватывает сигнал - предположительно, разумного происхождения - с неизвестной планеты. 

После пробуждения команды корабль “Ностромо” спускается на поверхность планеты. Здесь капитан Даллас, его помощник Кейн и шурман Ламберт обнаруживают потерпевший некогда крушение звездолет с гигантским мертвым пришельцем-пилотом и огромным количеством яиц. 

Вскоре выясняется, что эта находка опасна для жизни: вырвавшийся из яйца паразит заражает Кейна и вводит его в кому. Капитану не остается другого выбора, кроме как доставить помощника на борт “Ностромо”. Сами того не подозревая, Даллас и Ламберт впускают на свое судно смертельную угрозу не только для экипажа корабля, но и для всего человечества. 
 

В ходе создания и проработки образа Чужого сценарист Дэн О’Бэннон и художник Ханс Руди Гигер в значительной степени вдохновлялись произведениями Говарда Лавкрафта, в особенности рассказами о гигантском морском чудовище Ктулху.

Режиссер Ридли Скотт заявлял в интервью, что на постановку “Чужого” оказали влияние популярные фильмы 1960-70-х гг., в том числе “Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда”, “2001. Космическая одиссея” Кубрика и “Техасская резня бензопилой”.

Харрисон Форд отклонил предложение сыграть роль капитана Далласа.

В финале кастинга из всех претенденток на роль главной героини Рипли выбор сводился к Сигурни Уивер и Мерил Стрип. Обе они ранее вместе учились в Йеле. В итоге работу получила Уивер, поскольку Стрип на тот момент тяжело переживала смерть своего жениха Джона Казале.

“Чужой” занимает шестое место в списке лучших остросюжетных фильмов XX века по версии Американского института киноискусства.

В дизайне легендарного постера к фильму было использовано изображение обычного куриного яйца.

По словам Ридли Скотта, действие его фильма “Бегущий по лезвию” происходит в той же вселенной, что и события всех кинокартин о Чужом, включая “Прометея” 2012 года. Это означает, что, фактически, вернувшись на Землю, Рипли с легкостью может оказаться в баре на той же улице, где жил герой Харрисона Форда Рик Декард. Также фильмы делят вселенную с франшизой о Хищнике. 

Ксеноморф и лицехват появляются в “Чужом” в общей сложности на 4 минуты. Скотт намеренно сократил время их пребывания на экране для создания саспенса и более зловещей атмосферы.

Названия “лицехват” (facehugger) и “грудолом” (chestburster) использовались на съемочной площадке, но ни разу не упоминаются в фильме. Однако эти термины так приглянулись фанатам “Чужого”, что вошли в постоянный обиход, как и “космический жокей” для найденного астронавтами трупа пилота.

Корабельного питомца Джонса играли четыре идентичных рыжих кота.

Модели для лицехвата выглядели настолько шокирующе, что груз с ними был тут же задержан на американской таможне. Дэну О’Бэннону пришлось объяснять таможенникам, что это реквизит для хоррора.

Перед тем, как получить имя “Ностромо”, космический корабль из “Чужого” назывался “Снарком” в честь персонажа из поэмы Кэрролла, а затем “Левиафаном”. “Ностромо” в переводе с итальянского означает “боцман”.

Художник-постановщик Роджер Кристиан вспоминал, что практически 80% “Чужого” снял на камеру сам Ридли Скотт с помощью переносной камеры. 

Специалисты, которые читают сценарии и затем презентуют краткое описание непосредственно продюсерам, дали сценарию “Чужого” такую характеристику: “Это почти “Челюсти”, но в космосе”.

“Чужой” - первый фильм категории R (только для взрослой аудитории), по мотивам которого была создана коллекция игрушек для детей.
 

Космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал SOS. Загадочное внеземное существо, меняющее свой облик, проникает на корабль, безжалостно и изобретательно уничтожает членов экипажа. В живых остается только лейтенант Рипли, женщина, которая доказала, что человеческий мозг - самое страшное оружие.

8.3 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 25 мая 1979
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Вероника Картрайт
Джон Херт
Джон Херт
Иэн Холм
Иэн Холм
Яфет Котто
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Спутник
Спутник (2019)
6.25
Memory: The Origins of Alien
Memory: The Origins of Alien (2019)
6.6923075
Скайлайн 2
Скайлайн 2 (2017)
5.6190476
Чужой: Завет
Чужой: Завет (2017)
6.6266665
Чужой против хищника
Чужой против хищника (2004)
6.233333
Чужой 4: Воскрешение
Чужой 4: Воскрешение (1997)
7.3636365
Чужой 3
Чужой 3 (1992)
7.716981
Фильм находится в подборках
Фильмы ужасов про монстров и чудовищ Фильмы ужасов про монстров и чудовищ
Фильмы про другие планеты Фильмы про другие планеты
Фильмы 70-х годов Фильмы 70-х годов
Все части «Чужого» Все части «Чужого»
Фильмы с лучшими спецэффектами Фильмы с лучшими спецэффектами
Фильмы про космос Фильмы про космос
Постер фильма Чужой 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Чужой смотреть онлайн

Чужой
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Скайлайн 2
 
Чужой: Завет
 
Чужой против хищника
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
1979 год. Зритель еще не избалован высокотехнологичными спецэффектами в кино, но уже чаще посматривает на звездное небо, пытаясь представить бесконечные просторы космоса. Путешествие в темные глубины Млечного пути кажется чем-то романтичным и глянцевым, как в недавно вышедших «Звездных войнах» (1977) или «Космической одиссее 2001» (1968). В этих кино-фантазиях отважные люди нового поколения исследуют неизвестные миры, обживают просторы Вселенной и даже воюют за зоны…
Читать
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ридли Скотт мне не интересен, но к Чужому я отношусь с почтением.

Как к учебнику истории для 5 класса.
Отзывы Написать
108 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Чужой
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джеймс Кэмерон подтвердил подлинность легенды о том, как он убедил студийных боссов снять сиквел «Чужого» Он придумал простой, но эффектный прием. 
Написать
29 декабря 2021 16:18
Ридли Скотт поделился новостями о сериалах «Бегущий по лезвию» и «Чужой» Он утверждает, что сценарии пилотных эпизодов каждого из проектов уже готовы. 
Написать
23 ноября 2021 10:12
Ридли Скотт обрушился с критикой в адрес супергеройского кино Он считает его скучным и лишенным цепляющих историй.
Написать
16 ноября 2021 11:59
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши