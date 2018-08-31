Двойная жизнь, 2018

«Двойная жизнь» - новое творение знаменитого французского постановщика Оливье Ассайаса («Персональный покупатель», «Зильс-Мария»). В ленте сыграли Гийом Кане («Мой сын»), Жюльет Бинош («Высшее общество») и Венсан Макен («Праздничный переполох»).
Ален – известный издатель, который славится особым чутьем на бестселлеры, прочитав новую рукопись своего давнего друга Леонардо, он намерен отказать ему в выпуске книги. Однако жена Алена Селена, звезда популярного сериала, не согласна с мужем и уверена, что роман Лео – шедевр.
- Съемки фильма проходили в Париже.
- Первоначально картина должна была называться E-book, то есть «Электронная книга».
- Фильм вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля в 2018 году.
- Оливье Ассайас признался, что на создание «Двойной жизни» его вдохновила лента 1993 года «Дерево, мэр и медиатека».
- Жюльет Бинош в четвертый раз снялась в фильме Оливье Ассайаса. Ранее она играла в таких фильмах режиссера, как «Париж, я люблю тебя» (2006), «Летнее время» (2008), «Зильс-Мария» (2014).
Ален, успешный парижский издатель, изо всех сил пытающийся приспособиться к цифровой революции, испытывает серьезные сомнения по поводу новой рукописи Леонара, одного из его давних авторов. Селена, жена Алена, известная театральная актриса, придерживается противоположного мнения.