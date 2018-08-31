Двойная жизнь, 2018

- Съемки фильма проходили в Париже.

- Первоначально картина должна была называться E-book, то есть «Электронная книга».

- Фильм вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля в 2018 году.

- Оливье Ассайас признался, что на создание «Двойной жизни» его вдохновила лента 1993 года «Дерево, мэр и медиатека».

- Жюльет Бинош в четвертый раз снялась в фильме Оливье Ассайаса. Ранее она играла в таких фильмах режиссера, как «Париж, я люблю тебя» (2006), «Летнее время» (2008), «Зильс-Мария» (2014).