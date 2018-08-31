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Двойная жизнь Двойная жизнь
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Doubles vies / Non-Fiction

Двойная жизнь, 2018

2018 / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Двойная жизнь» - новое творение знаменитого французского постановщика Оливье Ассайаса («Персональный покупатель», «Зильс-Мария»). В ленте сыграли Гийом Кане («Мой сын»), Жюльет Бинош («Высшее общество») и Венсан Макен («Праздничный переполох»).

Ален – известный издатель, который славится особым чутьем на бестселлеры, прочитав новую рукопись своего давнего друга Леонардо, он намерен отказать ему в выпуске книги. Однако жена Алена Селена, звезда популярного сериала, не согласна с мужем и уверена, что роман Лео – шедевр.

 

 

- Съемки фильма проходили в Париже.

- Первоначально картина должна была называться E-book, то есть «Электронная книга».

- Фильм вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля в 2018 году.

- Оливье Ассайас признался, что на создание «Двойной жизни» его вдохновила лента 1993 года «Дерево, мэр и медиатека».

- Жюльет Бинош в четвертый раз снялась в фильме Оливье Ассайаса. Ранее она играла в таких фильмах режиссера, как «Париж, я люблю тебя» (2006), «Летнее время» (2008), «Зильс-Мария» (2014).

 

Ален, успешный парижский издатель, изо всех сил пытающийся приспособиться к цифровой революции, испытывает серьезные сомнения по поводу новой рукописи Леонара, одного из его давних авторов. Селена, жена Алена, известная театральная актриса, придерживается противоположного мнения.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 26 сентября 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
В ролях
Гийом Кане
Гийом Кане
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Венсан Макен
Венсан Макен
Криста Тере
Криста Тере
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двойная жизнь 3 постера
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Двойная жизнь
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Умеренно успешный парижский книгоиздатель средних лет Ален (Гийом Кане) встречается с романистом Леонардом (Венсан Макен) по поводу его новой рукописи. Однако разговор быстро переходит в русло обсуждения насущных проблем индустрии, медиа и активно изменяющихся взаимоотношений автора с аудиторией. Подтянутый Ален изображает на встрече прозорливого интеллектуала, рассуждающего о пользе твитов, мессенджеров и электронного потребления текстов. А одутловатый Леонард наивно, но искренне отстаивает…
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