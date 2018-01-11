Сила девяти богов, 2018

Некогда процветающее царство под названием Рамптеп покрыла беспросветная тьма. Однако у его жителей еще есть надежда. Древнее пророчество гласит, что однажды под созвездием Льва родится герой, который сможет освободить народ из лап жестоких демонов. И он рождается на острове Нок-Энн. Теперь он вынужден овладеть древним боевым искусством Муай Тай и разгадать тайну магического Камня силы, ведь в его руках судьбы людей.

Мы привыкли к тому, что большинство мультиков в прокат поставляются США и крупными студиями, однако анимация активно развивается на поверхности всего земного шара. Не отстают от других и жители Таиланда в лице трех режиссеров-аниматоров, сумевших создать на экране завораживающий мир мультфильма «Сила девяти богов».