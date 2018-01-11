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Сила девяти богов Сила девяти богов
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The Legend of Muay Thai: 9 Satra

Сила девяти богов, 2018

2018 / Таиланд
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Тайская анимация о мальчике, сражающемся с демонами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некогда процветающее царство под названием Рамптеп покрыла беспросветная тьма. Однако у его жителей еще есть надежда. Древнее пророчество гласит, что однажды под созвездием Льва родится герой, который сможет освободить народ из лап жестоких демонов. И он рождается на острове Нок-Энн. Теперь он вынужден овладеть древним боевым искусством Муай Тай и разгадать тайну магического Камня силы, ведь в его руках судьбы людей.

Мы привыкли к тому, что большинство мультиков в прокат поставляются США и крупными студиями, однако анимация активно развивается на поверхности всего земного шара. Не отстают от других и жители Таиланда в лице трех режиссеров-аниматоров, сумевших создать на экране завораживающий мир мультфильма «Сила девяти богов».

- Бюджет мультфильма «Сила девяти богов» составил 230 миллионов тайских бат.

- Саундтрек к мультфильму The Love I Never Knew написали Райан Шор, Элизабет Руссо и Марк Гриллиот.

- Композитор «Силы девяти богов» Райан Шор также известен как автор музыки для мультсериалов по «Звездным войнам».

Непроглядная Тьма покрыла некогда процветающее царство Рамптеп. Но есть пророчество, что под созвездием Льва родится человек, который освободит свой народ от ига демонов. На острове Нок-Энн подрастает мальчик, которому предстоит постичь тайну магической силы Камня силы Девяти Богов и овладеть древним боевым искусством Муай Тай. Теперь в его руках судьба царства…

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера в мире 11 января 2018
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Понгса Корнсри
В ролях
Конокчат Манятон
Савитри Суттичанонд
Сиричай Чароенкиджтанкул
Рачипол Ямсаенг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сила девяти богов 2 постера
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Сила девяти богов смотреть онлайн

Сила девяти богов
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:10
Я сам увлекаюсь Брюс Ли ДжекиЧаном... Но нынешних детей опасно учить такому. Артур.
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