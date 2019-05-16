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Короли интриги Короли интриги
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El Cuento de las Comadrejas / The Weasel's Tale

Короли интриги, 2019

2019 / Аргентина / Испания
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Кто из них выживет в коварной игре?
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Аргентино-испанский комедийный детектив от оскароносного режиссера Хуана Хосе Кампанельи («Тайна в его глазах»). Главные роли в фильме сыграли Грасиэла Борхес («Мисс Такуарембо»), Оскар Мартинес («Дикие истории»), Луис Брандони («Шедевр») и Клара Лаго («Бункер»).

Старые друзья - кинорежиссер, писатель, актриса и актер живут в большом старинном доме. Их сосуществованию угрожает молодая пара, которая выдает себя за преданных поклонников и пытается заставить их продать дом. Но не на тех напали – короли интриги берутся за дело.

Слоган фильма: «Кто из них выживет в коварной игре?»

Оскар Мартинес и Луис Брандони уже снимались вместе в фильме «Передышка» (1974)

Мара Ортис, забытая всеми кинозвезда «золотой эпохи» ведет затворнический образ жизни в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса. Свой кров актриса делит с экстравагантной компанией бывших свидетелей ее увядшей славы – влюбленным в нее супругом-актером эпизода, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Отношения этой четверки далеки от совершенства: они балансируют между обожанием и неприязнью. Однажды в поместье появляются нежданные гости – молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Однако на пути «акул бизнеса» встают мастера дьявольских интриг. Смертельный поединок начинается…

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 4 ноября 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Хуан Хосе Кампанелья
Хуан Хосе Кампанелья
В ролях
Грасиэла Борхес
Грасиэла Борхес
Оскар Мартинес
Оскар Мартинес
Луис Брандони
Луис Брандони
Маркос Мандсток
Маркос Мандсток
Клара Лаго
Клара Лаго
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Короли интриги 2 постера
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Короли интриги смотреть онлайн

Короли интриги
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за 1 рубль
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Легенда аргентинского кино Мара Ордаз (Грасиэла Борхес) когда-то стала второй после Софи Лорен актрисой, завоевавшей премию «Оскар» за роль в неанглоязычном фильме. Однако теперь публика забыла ее, и дива коротает свои дни вдали от большого города в компании троих мужчин: мужа-колясочника (Луис Брандони), который в прошлом тоже был актером, сценариста (Маркос Мандсток), писавшего для нее роли, и режиссера (Оскар Мартинес), ставившего фильмы с ее участием. Атмосфера в доме далека…
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douwantornot 9 октября 2019, 21:34
Эдакое театрализованное представление с легендами аргентинского кинематографа, фильм бодро начинает, но затем сильно затягивает, и динамичная концовка уже не спасаетсюжет. Но актеры потрясающие все
Mikhail Kokin 10 октября 2019, 23:55
Прикольный фильм!
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14 голосов
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Отрывок из аргентинско-испанской детективной драмы «Короли интриги» В сети появился дублированный отрывок из фильма «Короли интриги»
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7 октября 2019 11:48
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