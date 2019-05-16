Короли интриги, 2019

Наша рецензия

Легенда аргентинского кино Мара Ордаз (Грасиэла Борхес) когда-то стала второй после Софи Лорен актрисой, завоевавшей премию «Оскар» за роль в неанглоязычном фильме. Однако теперь публика забыла ее, и дива коротает свои дни вдали от большого города в компании троих мужчин: мужа-колясочника (Луис Брандони), который в прошлом тоже был актером, сценариста (Маркос Мандсток), писавшего для нее роли, и режиссера (Оскар Мартинес), ставившего фильмы с ее участием. Атмосфера в доме далека…