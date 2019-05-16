Короли интриги, 2019

Аргентино-испанский комедийный детектив от оскароносного режиссера Хуана Хосе Кампанельи («Тайна в его глазах»). Главные роли в фильме сыграли Грасиэла Борхес («Мисс Такуарембо»), Оскар Мартинес («Дикие истории»), Луис Брандони («Шедевр») и Клара Лаго («Бункер»).
Старые друзья - кинорежиссер, писатель, актриса и актер живут в большом старинном доме. Их сосуществованию угрожает молодая пара, которая выдает себя за преданных поклонников и пытается заставить их продать дом. Но не на тех напали – короли интриги берутся за дело.
Слоган фильма: «Кто из них выживет в коварной игре?»
Оскар Мартинес и Луис Брандони уже снимались вместе в фильме «Передышка» (1974)
Мара Ортис, забытая всеми кинозвезда «золотой эпохи» ведет затворнический образ жизни в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса. Свой кров актриса делит с экстравагантной компанией бывших свидетелей ее увядшей славы – влюбленным в нее супругом-актером эпизода, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Отношения этой четверки далеки от совершенства: они балансируют между обожанием и неприязнью. Однажды в поместье появляются нежданные гости – молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Однако на пути «акул бизнеса» встают мастера дьявольских интриг. Смертельный поединок начинается…