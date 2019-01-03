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Как приручить дракона 3 Как приручить дракона 3
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How to Train Your Dragon 3

Как приручить дракона 3, 2018

2018 / США
8.9 Оцените
392 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Третья часть приключений Икинга и его дракона Беззубика
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Причины посмотреть Факты О фильме

Анимационный фильм от создателя мультвселенной Дина Деблуа. Персонажи в оригинальной версии разговаривают голосами Джея Барушеля («Малышка на миллион»), Кейт Бланшет («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Елизавета»), Кита Хартингтона («Игра престолов») и ТиДжея Миллера («Дэдпул»).

Действие истории о мальчике и его драконе происходит через несколько лет после событий предыдущей части. Иккинг повзрослел и стал главой собственного племени, а Беззубик – вожаком стаи. Все меняется, но одно остается неизменным: их дружба. Вместе Иккинг и Беззубик попытаются основать общество, в котором будет место и для человека, и для дракона. Им также придется объединить усилия в борьбе против жестокого охотника на драконов, которому идея «драконьей утопии» пришлась совсем не по нраву.

- «Как приручить дракона 3» станет заключительной частью франшизы.

- Оригинальное название фильма – «Как приручить дракона: Тайный мир».

- Ходили слухи, что одним из актеров озвучки должен был стать Джуд Лоу.

- Изначально премьера ленты в России должна была состояться в мае 2018.

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. В заключительной части головокружительной франшизы Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

 

8.9 Оцените
392 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 7 мая 2019
Премьера в мире 3 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дин Деблуа
Дин Деблуа
В ролях
Джей Барушель
Джей Барушель
Джона Хилл
Джона Хилл
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Америка Феррера
Америка Феррера
Все актеры и съемочная группа
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Как приручить дракона 3 смотреть онлайн

Как приручить дракона 3
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Эпическая сага DreamWorks подходит к концу, поэтому тем, кто обожает дракона Беззубика и прочих кожано-крылатых рептилий стоит приготовиться к походу в кинотеатры с набором носовых платков. Действие «Как приручить дракона 3» стартует спустя год после событий сиквела, в котором главной герой Иккинг обрел свою мать, потерял отца и сам стал вождем острова Олух. Под его руководством он окончательно превратился в оплот драконов. Их так много, что пестрая картинка из разноцветных хвостов…
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кпдШНИК 13 октября 2015, 00:25
Скорее бы! Почему же так долго(?
Фёдор Пешихин 9 октября 2018, 18:40
То чувство, когда на западе фильм выходит 25 октября и ты знаешь английский))
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