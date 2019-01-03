Как приручить дракона 3, 2018

Анимационный фильм от создателя мультвселенной Дина Деблуа. Персонажи в оригинальной версии разговаривают голосами Джея Барушеля («Малышка на миллион»), Кейт Бланшет («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Елизавета»), Кита Хартингтона («Игра престолов») и ТиДжея Миллера («Дэдпул»).

Действие истории о мальчике и его драконе происходит через несколько лет после событий предыдущей части. Иккинг повзрослел и стал главой собственного племени, а Беззубик – вожаком стаи. Все меняется, но одно остается неизменным: их дружба. Вместе Иккинг и Беззубик попытаются основать общество, в котором будет место и для человека, и для дракона. Им также придется объединить усилия в борьбе против жестокого охотника на драконов, которому идея «драконьей утопии» пришлась совсем не по нраву.