Как приручить дракона 3, 2018

Анимационный фильм от создателя мультвселенной Дина Деблуа. Персонажи в оригинальной версии разговаривают голосами Джея Барушеля («Малышка на миллион»), Кейт Бланшет («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Елизавета»), Кита Хартингтона («Игра престолов») и ТиДжея Миллера («Дэдпул»).
Действие истории о мальчике и его драконе происходит через несколько лет после событий предыдущей части. Иккинг повзрослел и стал главой собственного племени, а Беззубик – вожаком стаи. Все меняется, но одно остается неизменным: их дружба. Вместе Иккинг и Беззубик попытаются основать общество, в котором будет место и для человека, и для дракона. Им также придется объединить усилия в борьбе против жестокого охотника на драконов, которому идея «драконьей утопии» пришлась совсем не по нраву.
- «Как приручить дракона 3» станет заключительной частью франшизы.
- Оригинальное название фильма – «Как приручить дракона: Тайный мир».
- Ходили слухи, что одним из актеров озвучки должен был стать Джуд Лоу.
- Изначально премьера ленты в России должна была состояться в мае 2018.
Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. В заключительной части головокружительной франшизы Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.