Новогодний ремонт, 2019

Не все бывают готовы к празднику, и с Маргаритой случилось именно это. Она так мечтала встретить Новый год с родными в новой квартире! У Риты есть всего 24 часа — к ней едут мама и маленькая дочь, а она должна привести в порядок квартиру. А в ней «конь не валялся», она не просто не отремонтирована, в ней еще и полнейший беспорядок. В одиночку совершить подвиг, превратив ее в уютное пространство, абсолютно невозможно! В поисках выхода из отчаянной ситуации женщина случайно создает массовую рассылку: отсылает просьбу о помощи по всем номерам, что имеются в ее телефоне. И начинается нашествие: все, получившие эсэмэску, считают долгом явиться в ее квартиру. В числе посетителей старые приятели, новые друзья и бывшие герои Ритиных романов…