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Новогодний ремонт Новогодний ремонт
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Новогодний ремонт, 2019

2019 / Россия
5.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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Романтическая комедия о русской девушке, у которой есть всего 24 часа на ремонт в квартире.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Не все бывают готовы к празднику, и с Маргаритой случилось именно это. Она так мечтала встретить Новый год с родными в новой квартире! У Риты есть всего 24 часа — к ней едут мама и маленькая дочь, а она должна привести в порядок квартиру. А в ней «конь не валялся», она не просто не отремонтирована, в ней еще и полнейший беспорядок. В одиночку совершить подвиг, превратив ее в уютное пространство, абсолютно невозможно! В поисках выхода из отчаянной ситуации женщина случайно создает массовую рассылку: отсылает просьбу о помощи по всем номерам, что имеются в ее телефоне. И начинается нашествие: все, получившие эсэмэску, считают долгом явиться в ее квартиру. В числе посетителей старые приятели, новые друзья и бывшие герои Ритиных романов…

  • Фильм заслужил награду на международном кинофестивале «Меридианы Тихого» — приз зрительских симпатий. Участник смотра фестиваля отечественного кино «Окно в Европу».
  • Литературным первоисточником для сценария послужила реалистичная и смешная повесть известного писателя, сценариста и кинорежиссера Эдуарда Тополя «Братство Маргариты».
  • Для Артура Пинхасова картина стала режиссерским дебютом. Кое-какие идеи для нее он позаимствовал из другого замысла — как сценарист он работал над частью франшизы «Елки».
  • Артур совмещает профессию кинематографиста со второй — врача-стоматолога. И утверждает, что ему удается совмещать медицину и искусство. В кинематограф он захотел прийти, вдохновившись примером друзей из КВН — те, «повзрослев», работали на федеральных каналах. И однажды на приеме у зубного оказался сам Тополь! Медик поделился с известным киносценаристом своей мечтой, и тот полгода обучал его основам сценарного мастерства! Вместе они написали 6 сценариев, один из них стал основой этой ленты. На вопрос, как работалось со знаменитостью, Пинхасов отвечает: «Как с гением» и раскрывает тему: было одновременно и просто, и сложно. Но времени, чтобы что-то понять, у новичка уходило меньше, чем если бы он работал с обычным человеком! Но автор первоисточника так и остался кое с чем не согласен в готовой картине.
  • За внимание и более серьезные чувства главной героини по сюжету сражаются (порой и физически) сразу несколько джентльменов. Но исполнительница ведущей роли Зоя Бербер призналась, что на съемочной площадке подобная атмосфера отсутствовала: мужчины воспринимали ее «своим парнем». В детстве эта красавица, оказывается, была настоящим томбоем (по-русски это называется «пацанка») и лихо покуривала, прячась за гаражами. Готовый продукт она сравнила со старыми советскими кинолентами — они несли в себе подобную энергию, были наполнены легким и человечным общением между людьми.
  • Артем Осипов сделал из своего героя, по его собственному признанию, собирательный образ интеллигентного учителя — более тонко чувствующего и больше рефлексирующего, чем прочие кавалеры Марго.
  • Вадим Галыгин, работая в проекте, не воспринимал его чистой комедией — он отметил, что это фильм с лирической основой, скорее относящийся к жанру драмеди.
  • Еврейскую тему Пинхасов решил раскрыть нестандартно, ему надоел штамп «кучерявого носатого еврея со скрипкой», по определению слабого. Его персонаж отслужил в боевых частях ЦАХАЛя (Армии обороны Израиля) и даже владеет боевым искусством крав-мага — способен, если что, дать сдачи.
  • Это последняя работа композитора Евгения Крылатова, легендарного автора музыки к сотням замечательных киноработ, известных даже детям по «Умке» и «Простоквашино».
  • Лиричную и нежную композицию «Ты приезжай» в финале телезрители услышали в исполнении Алсу.

У Марго есть 24 часа, чтобы сделать ремонт в квартире к приезду дочери и мамы. В попытке найти решение, она случайно отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. С этого момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один за другим появляются старые и новые друзья - русский депутат, учитель-еврей, армянин - владелец ресторана. Последним как снег на голову падает американец с предложением жениться. Все вместе решают: Маргариту в США отпускать нельзя! Пусть это будет непросто, но русские ведь просто так не сдаются.

5.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера в мире 27 июня 2019
Возраст 12+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Артур Пинхасов
Артур Пинхасов
В ролях
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Артем Осипов
Артем Осипов
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Новогодний ремонт
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Встретились как-то в одной московской квартире русский депутат, учитель-еврей, повар-кавказец и чернокожий жених из далёкой Америки. И давай впечатлять красавицу Маргариту своим умом, остроумием, организационным и кулинарным талантом. А Маргарите всего-то нужно сделать ремонт перед Новым годом. Иначе строгая мама, которая на поезде везёт к Рите дочку, развернётся и уедет обратно. Разумеется, вместе с ребёнком. Так начинается сказка. Ну, как сказать, сказка… Если откинуть…
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Виталий Лункин 8 ноября 2019, 21:37
Сегодня с женой посмотрели фильм. Все на одном дыхании. По моему мнению, в стране, на одного классного режиссера, стало больше. Прекрасная игра… Читать дальше…
Nadezhda Kuzmina 13 ноября 2019, 13:47
Фильм для тех кому за 50. Нам, 30летним, было скучно. Несколько раз порывались уйти из зала.но решили дождаться чем же дело кончится. Многие зрители… Читать дальше…
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