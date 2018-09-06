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The Hummingbird Project

Операция "Колибри", 2018

2018 / Канада
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Главные герои пытаются провести аферу века, но на их пути становится роковая красотка.
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Братья Антон и Винсент, занимающиеся торгами на фондовом рынке, придумывают гениальный в своей простоте план разбогатеть: чтобы получать котировки ценных бумаг раньше остальных, нужно протянуть несколько сотен километров оптоволоконного кабеля до биржи по идеально прямому маршруту. Одна миллисекунда преимущества даст им 500 миллионов прибыли в год. Чтобы осуществить свой план, братьям и их кабелю придется преодолеть множество препятствий, самое серьезное из которых — беспринципная конкурентка Ева Торрес.  

  • Джесси Айзенберг выучил весь сценарий еще до начала съемок.
  • Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 8 сентября 2018 года.
  • Специально для фильма была создана настоящая на 100% рабочая сеть, соответствующая всем государственным и промышленным нормам. Производитель кабельной и волоконной оптики обучил актеров, как ее правильно настраивать и запускать.
  • Системы связи, изображенные в фильме, действительно существуют.
  • Брайан говорит Антону “Ты можешь идти в Канзас, Дороти”, что является отсылкой к “Волшебнику из страны Оз”.
  • Несколько раз за фильм персонажи говорят про вышки сотовой связи, хотя на самом деле имеют в виду микроволновые вышки. Вышки сотовой связи обеспечивают связь на последнем этапе с сотовыми устройствами, в основном телефонами. А микроволновые вышки ретранслируют сигналы на большие расстояния.

Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встаёт Эва Торрес - роковая женщина и беспринципный злой гений.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 11 июня 2019
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ким Нгуйен
Ким Нгуйен
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Майкл Мэндо
Майкл Мэндо
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
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Операция "Колибри" смотреть онлайн

Операция
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Двоюродные братья Винсент и Антон Залески, выходцы из семьи советских иммигрантов, работают в компании, которая занимается высокочастотным трейдингом. Залог успеха здесь – скорость. Ну и эффективные алгоритмы, конечно. Возглавляет фирму суровая латиноамериканка Ева Торрес (Сальма Хайек), которая нанимает только самых лучших и потому процветает. Однако Винсент (Джесси Айзенберг) больше не желает работать на начальницу. Он находит инвестора под собственный проект – прокладку…
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