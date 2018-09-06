Операция "Колибри", 2018

Братья Антон и Винсент, занимающиеся торгами на фондовом рынке, придумывают гениальный в своей простоте план разбогатеть: чтобы получать котировки ценных бумаг раньше остальных, нужно протянуть несколько сотен километров оптоволоконного кабеля до биржи по идеально прямому маршруту. Одна миллисекунда преимущества даст им 500 миллионов прибыли в год. Чтобы осуществить свой план, братьям и их кабелю придется преодолеть множество препятствий, самое серьезное из которых — беспринципная конкурентка Ева Торрес.