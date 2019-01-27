Маленькие чудовища, 2019

Учительница Кэролайн преподает в младших классах. Однажды она организует поездку для своих подопечных за город в зоопарк. В это же время на военной базе происходит утечка опасного вируса, который превращает людей в зомби. Кэролайн пытается убедить своих учеников, что все происходящее вокруг – не более чем очередное приключение. Но в этой игре ставкой будет жизнь каждого из героев.
Учительница начальных классов везёт группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей в том, что все эти зомби, кровь, кишки – ненастоящие, а всё происходящее – просто игра. Странная, но весёлая. И вот тот дядя корчится не от боли, а от радости. И не корчится, а смеётся.
афроамериканку Лупиту сразу узнал, по Чёрной Пантере, ну а остальные… Читать дальше…