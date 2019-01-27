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Маленькие чудовища Маленькие чудовища
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Little Monsters

Маленькие чудовища, 2019

2019 / Австралия
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Учительница с детьми попадает в эпицентр зомби-восстания.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Учительница Кэролайн преподает в младших классах. Однажды она организует поездку для своих подопечных за город в зоопарк. В это же время на военной базе происходит утечка опасного вируса, который превращает людей в зомби. Кэролайн пытается убедить своих учеников, что все происходящее вокруг – не более чем очередное приключение. Но в этой игре ставкой будет жизнь каждого из героев.

  • Продюсеры хотели использовать в картине песню Тейлор Свифт. Однако во время переговоров возникли трудности. Лупита Нионго, которая исполнила главную роль в ленте, сама является поклонницей Свифт. Она отправила электронное письмо певице, после чего фильм получил права на песню.
  • Чтобы научиться исполнять музыку на гавайской гитаре, актрисе пришлось брать уроки в течение нескольких недель.
  • Режиссер появился в эпизодической роли полицейского в начале картины. Он же написал сценарий.
  • В одной из сцен снялся и сын режиссера Спайк. Он играет школьника-зомби.
  • Существует фильм «Маленькие чудовища» 1989 года. Однако он не имеет ничего общего с современной лентой.
  • Актер Джош Гад предложил сцену, в которой одного из зомби кусают за нос. Он же реализовал ее в этом фильме.

Учительница начальных классов везёт группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей в том, что все эти зомби, кровь, кишки – ненастоящие, а всё происходящее – просто игра. Странная, но весёлая. И вот тот дядя корчится не от боли, а от радости. И не корчится, а смеётся.

6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 11 октября 2019
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик LOONAFILM
Режиссер
Эйб Форсайт
Эйб Форсайт
В ролях
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Джош Гад
Джош Гад
Стивен Пикок
Стивен Пикок
Надя Таунсенд
Надя Таунсенд
Александр Инглэнд
Александр Инглэнд
Все актеры и съемочная группа
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Дэйва (Александр Ингланд) недавно бросила девушка, и теперь он живет у сестры. По ее просьбе Дэйв соглашается немного присмотреть за племянником, что приводит его в школу к мисс Кэролайн (Лупита Нионго). Далее классическая встреча невзрослеющего неудачника с максимально положительной учительницей. Чтобы приударить за Кэролайн, обычно эгоистичный и пассивный Дэйв предлагает ей свою помощь в сопровождении детей на экскурсии. Но оказавшись в зоопарке, они стали свидетелями нашествия зомби, которые…
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Андрей 16 января 2020, 20:38
самое смешное в этой "комедии" это реальные имена актёров ;)))
афроамериканку Лупиту сразу узнал, по Чёрной Пантере, ну а остальные… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джош Гад: одинаково весело смешить детей и есть их Джош Гад, который озвучил снеговика Олафа в мультфильме «Холодное сердце», вскоре появится на экранах в фильме «Маленькие чудовища». Актер рассказал кое-что интересное во время очередного интервью.
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19 сентября 2019 19:01
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17 сентября 2019 15:53
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