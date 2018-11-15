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Две королевы Две королевы
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Mary Queen of Scots

Две королевы, 2018

2018 / Великобритания
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Яростная борьба за власть Елизавета I и Марии Стюарт
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Историческая лента «Две королевы» рассказывает о событиях XVI века в Великобритании. Две властные женщины — Елизавета I и Мария Стюарт — являются сестрами, что не останавливает их от постоянного соперничества как в государственных делах, так и в любовных. Этим двум молодым королевам предстоит пройти тяжелые испытания в мире, где власть принадлежит мужчинам.

Режиссером картины «Две королевы» выступил театральный постановщик Джози Рурк, известный по своей постановке «Кориолан» с Томом Хиддлстоном. Главные роли в фильме исполнили две наиболее популярные и востребованные актрисы современности — Марго Робби («Отряд самоубийц») и Сирша Ронан («Леди Берд»). Также в картине засветился звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант.

- История Марии и Елизаветы легла в основу популярного телесериала «Царство»

- Мария Стюарт была не только королевой Шотландии, но и Франции, так как была замужем за королем Франциском II

- Мария была казнена 8 февраля 1587 года по обвинению в заговоре с целью убийства Елизаветы I

- Отец короля Англии Иакова I и муж Марии Стюарт, лорд Дарнли, не считал сына родным ребенком. Он считал, что Мария изменяла ему с придворным музыкантом Давидом Риччо, который был убит заговорщиками во время попытки дворцового переворота

- Мария была похоронена в соборе Питерборо, а в 1612 году по приказу её сына Якова, который стал королём Англии после смерти Елизаветы I, останки Марии Стюарт перенесены в Вестминстерское аббатство, где были захоронены в непосредственной близости от могилы её вечной соперницы, королевы Елизаветы I

- Изначально в фильме должна была сыграть Скарлетт Йоханнсон.

- Сюжет фильма основан на биографической книге «My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots».

- Бюджет фильма «Две королевы» составил 25 миллионов долларов.

- Исполнительницы главных ролей Марго Робби и Сирша Ронан соперничали и в реальной жизни — они обе боролись за «Оскар» 2018 за роли в фильмах «Тоня против всех» и «Леди Берд».

- Марго Робби — вторая австралийская актриса, сыгравшая Елизавету I. До этого ее роль также исполнялся австралийка Кейт Бланшетт.

Сёстры по крови - безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт - соперничали в политике и любви.
Как случилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две молодые королевы оспаривают своё право на престол Англии?

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 января 2019
Премьера онлайн 5 июня 2019
Премьера в мире 15 ноября 2018
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джози Рурк
Джози Рурк
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Джемма Чан
Джемма Чан
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Гай Пирс
Гай Пирс
Все актеры и съемочная группа
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Две королевы
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