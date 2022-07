Две королевы, 2018

- История Марии и Елизаветы легла в основу популярного телесериала «Царство»

- Мария Стюарт была не только королевой Шотландии, но и Франции, так как была замужем за королем Франциском II

- Мария была казнена 8 февраля 1587 года по обвинению в заговоре с целью убийства Елизаветы I

- Отец короля Англии Иакова I и муж Марии Стюарт, лорд Дарнли, не считал сына родным ребенком. Он считал, что Мария изменяла ему с придворным музыкантом Давидом Риччо, который был убит заговорщиками во время попытки дворцового переворота

- Мария была похоронена в соборе Питерборо, а в 1612 году по приказу её сына Якова, который стал королём Англии после смерти Елизаветы I, останки Марии Стюарт перенесены в Вестминстерское аббатство, где были захоронены в непосредственной близости от могилы её вечной соперницы, королевы Елизаветы I

- Изначально в фильме должна была сыграть Скарлетт Йоханнсон.

- Сюжет фильма основан на биографической книге «My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots».

- Бюджет фильма «Две королевы» составил 25 миллионов долларов.

- Исполнительницы главных ролей Марго Робби и Сирша Ронан соперничали и в реальной жизни — они обе боролись за «Оскар» 2018 за роли в фильмах «Тоня против всех» и «Леди Берд».

- Марго Робби — вторая австралийская актриса, сыгравшая Елизавету I. До этого ее роль также исполнялся австралийка Кейт Бланшетт.