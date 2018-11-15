Две королевы, 2018

Историческая лента «Две королевы» рассказывает о событиях XVI века в Великобритании. Две властные женщины — Елизавета I и Мария Стюарт — являются сестрами, что не останавливает их от постоянного соперничества как в государственных делах, так и в любовных. Этим двум молодым королевам предстоит пройти тяжелые испытания в мире, где власть принадлежит мужчинам.
Режиссером картины «Две королевы» выступил театральный постановщик Джози Рурк, известный по своей постановке «Кориолан» с Томом Хиддлстоном. Главные роли в фильме исполнили две наиболее популярные и востребованные актрисы современности — Марго Робби («Отряд самоубийц») и Сирша Ронан («Леди Берд»). Также в картине засветился звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант.
- История Марии и Елизаветы легла в основу популярного телесериала «Царство»
- Мария Стюарт была не только королевой Шотландии, но и Франции, так как была замужем за королем Франциском II
- Мария была казнена 8 февраля 1587 года по обвинению в заговоре с целью убийства Елизаветы I
- Отец короля Англии Иакова I и муж Марии Стюарт, лорд Дарнли, не считал сына родным ребенком. Он считал, что Мария изменяла ему с придворным музыкантом Давидом Риччо, который был убит заговорщиками во время попытки дворцового переворота
- Мария была похоронена в соборе Питерборо, а в 1612 году по приказу её сына Якова, который стал королём Англии после смерти Елизаветы I, останки Марии Стюарт перенесены в Вестминстерское аббатство, где были захоронены в непосредственной близости от могилы её вечной соперницы, королевы Елизаветы I
- Изначально в фильме должна была сыграть Скарлетт Йоханнсон.
- Сюжет фильма основан на биографической книге «My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots».
- Бюджет фильма «Две королевы» составил 25 миллионов долларов.
- Исполнительницы главных ролей Марго Робби и Сирша Ронан соперничали и в реальной жизни — они обе боролись за «Оскар» 2018 за роли в фильмах «Тоня против всех» и «Леди Берд».
- Марго Робби — вторая австралийская актриса, сыгравшая Елизавету I. До этого ее роль также исполнялся австралийка Кейт Бланшетт.
Сёстры по крови - безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт - соперничали в политике и любви.
Как случилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две молодые королевы оспаривают своё право на престол Англии?