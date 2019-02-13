Счастливого нового дня смерти, 2019

Собрав более 120 миллионов долларов в прокате при бюджете всего в 4, картина 2017 года «Счастливого дня смерти» вне сомнений получила сиквел. Лента «Счастливого нового дня смерти» продолжает историю главной героини по имени Триш, которая оказалась в петле времени, где каждый день она умирала от рук маньяка в маске. Она думала, что теперь в ее жизни все будет в порядке, но судьба сыграла злую шутку. Теперь вместе с Триш каждый день погибают и ее друзья…
Постановкой фильма «Счастливого нового дня смерти» вновь занялся Кристофер Лэнгдон, известный также как сценарист и продюсер нескольких частей «Паранормального явления». К своим ролям вернулись Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин и другие.
- В фильме «Счастливого нового дня смерти» станет известно, почему появилась временная петля из первой части. Режиссер признался, что хотел раскрыть эту тайну именно в сиквеле.
- Картина снималась в Новом Орлеане.
- Кристофер Лэнгдон сказал, что первая часть и сиквел связаны между собой в стиле трилогии «Назад в будущее»
На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске.
То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…
Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!