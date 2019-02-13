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Счастливого нового дня смерти Счастливого нового дня смерти
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Happy Death Day 2U

Счастливого нового дня смерти, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Девушка вновь попадает в петлю времени и переживает свою смерть
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Причины посмотреть Факты О фильме

Собрав более 120 миллионов долларов в прокате при бюджете всего в 4, картина 2017 года «Счастливого дня смерти» вне сомнений получила сиквел. Лента «Счастливого нового дня смерти» продолжает историю главной героини по имени Триш, которая оказалась в петле времени, где каждый день она умирала от рук маньяка в маске. Она думала, что теперь в ее жизни все будет в порядке, но судьба сыграла злую шутку. Теперь вместе с Триш каждый день погибают и ее друзья…

Постановкой фильма «Счастливого нового дня смерти» вновь занялся Кристофер Лэнгдон, известный также как сценарист и продюсер нескольких частей «Паранормального явления». К своим ролям вернулись Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин и другие.

- В фильме «Счастливого нового дня смерти» станет известно, почему появилась временная петля из первой части. Режиссер признался, что хотел раскрыть эту тайну именно в сиквеле.

- Картина снималась в Новом Орлеане.

- Кристофер Лэнгдон сказал, что первая часть и сиквел связаны между собой в стиле трилогии «Назад в будущее»

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске.
То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…
Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!

 

7.2 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 30 апреля 2019
Премьера в мире 13 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кристофер Лэндон
Кристофер Лэндон
В ролях
Израэл Бруссар
Израэл Бруссар
Джессика Рот
Джессика Рот
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма
Рейчел Мэтьюс
Рейчел Мэтьюс
Все актеры и съемочная группа
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Счастливого нового дня смерти
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Пару лет назад студию Blumhouse настиг неожиданный успех. Относительно дешевый (стандартный для студии бюджет 5 миллионов долларов) микс из подростковых слэшеров и «Дня сурка» в прокате собрал почти в 25 раз больше. Режиссёра и сценариста Кристофера Лэндона («Скауты против зомби») попросили выступить на бис — и вот зрителей ожидает спешно вылепленный сиквел, который старается быть максимально похожим на первую часть. «Счастливого нового дня…
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Елена Чудайкина 4 марта 2019, 02:04
Дебильный фильм! Ничего ужасного, какая-то детская херня! 700₽ за двоих впустую улетели..и очень жаль потерянного времени..мой парень почти в середине этого говнофильма спал...
Алина Егунова 4 марта 2019, 11:53
Полная фигня
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53 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер Джейсон Блум сообщил, что третья часть «Счастливого дня смерти» остается в разработке По его словам, кое-какие подвижки уже есть. 
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18 января 2022 14:00
Джейсон Блум намекнул на выход хоррора «Счастливого дня смерти 3» Хотя вторая часть закончилась открытым финалом, никто не знал, будет ли продолжение.
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11 июня 2020 09:08
Мировой бокс-офис с 1 по 3 марта: «Зелёная книга» покоряет Китай Но на первом месте всё равно обосновались драконы.
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