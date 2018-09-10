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Обитель страха Обитель страха
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The Wind

Обитель страха, 2018

2018 / США
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Потустороннее зло на Диком Западе!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма в стиле хоррор-вестерна «Обитель страха» стала малоизвестная постановщица Эмма Тамми. Главные роли в картине сыграли Майлз Андерсон («Ла-ла Ленд», Чисто английское убийство»), Кейтлин Джерард («Социальная сеть») и Джулия Голден Теллес, известная по сериалам «Дневники Кэрри» и «Девочки Гилмор» и фильму «Слендермен».

Действие фильма разворачивается на Диком Западе в конце 19 века. Скучающая домохозяйка знакомится с новыми соседями, еще одной семейной парой, и радуется новым друзьям. Но когда соседка героини забеременела, ей стало казаться, что вокруг них есть какое-то зло. Жителям прерий придётся разобраться, что может потревожить их покой.

- Несмотря на слухи, этот фильм не имеет никакого отношения к классической картине «Ветер» 1928 года, кроме его оригинального названия и обстановки прерии.

- Эмма любит готическую литературу. Среди книг из ее коллекции, которые читаются вслух в разных частях фильма,  «Франкенштейн» Мэри Шелли и «Тайны Удольфо» Энн Рэдклифф.

Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живёт молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 5 апреля 2019
Премьера в мире 10 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Эмма Тамми
Эмма Тамми
В ролях
Майлз Андерсон
Майлз Андерсон
Кейтлин Джерард
Кейтлин Джерард
Джулия Голден Теллес
Джулия Голден Теллес
Дилан МакТи
Дилан МакТи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обитель страха 3 постера
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Обитель страха смотреть онлайн

Обитель страха
Смотрите в
за 1 рубль
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Наша рецензия
Маленький хоррор в прериях. Из деревянного домика посреди пустошей Дикого Запада медленно выходит Лиззи Маклин (Кейтлин Джерард) – платье в крови, волосы растрепаны, в руках лежит безмолвный младенец. Так начинается «Обитель страха» (в оригинале просто The Wind), медленная зарисовка, которая одновременно сочетает в себе мотивы «Отвращения» Романа Полански и драмы про первопроходцев. Лиззи живет посреди пустынного ничего вместе со своим мужем Айзеком (Эшли…
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rafik.ivanov.85 6 июня 2019, 14:56
Хрень смотрел давно в интернете .на промотке
Алексей Шумик 6 мая 2019, 04:49
Хорошее кино
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14 голосов
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саундтрек фильма Обитель страха
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