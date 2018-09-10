Обитель страха, 2018

Режиссером фильма в стиле хоррор-вестерна «Обитель страха» стала малоизвестная постановщица Эмма Тамми. Главные роли в картине сыграли Майлз Андерсон («Ла-ла Ленд», Чисто английское убийство»), Кейтлин Джерард («Социальная сеть») и Джулия Голден Теллес, известная по сериалам «Дневники Кэрри» и «Девочки Гилмор» и фильму «Слендермен».
Действие фильма разворачивается на Диком Западе в конце 19 века. Скучающая домохозяйка знакомится с новыми соседями, еще одной семейной парой, и радуется новым друзьям. Но когда соседка героини забеременела, ей стало казаться, что вокруг них есть какое-то зло. Жителям прерий придётся разобраться, что может потревожить их покой.
- Несмотря на слухи, этот фильм не имеет никакого отношения к классической картине «Ветер» 1928 года, кроме его оригинального названия и обстановки прерии.
- Эмма любит готическую литературу. Среди книг из ее коллекции, которые читаются вслух в разных частях фильма, «Франкенштейн» Мэри Шелли и «Тайны Удольфо» Энн Рэдклифф.
Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живёт молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.