Свет моей жизни, 2018

Режиссерский дебют в игровом кино Кейси Аффлека, атмосферная постапокалиптическая драма о мужчине, который пытается выжить вместе со своей дочерью в мире, где исчезли все женщины. Скрываясь от агрессивно настроенного общества, герои ищут общий язык, и постепенно фильм выруливает из области триллера в трогательную драму о взрослении.
«Свет моей жизни» на самом деле является второй режиссерской работой брата Бена Аффлека. В 2010 году он уже снимал мокьюментари с Хоакином Фениксом «Я все еще здесь». Сам Кейси сыграл в своем фильме главную роль. Компанию ему составила юная талантливая актриса Анна Пневски. Также в «Свете моей жизни» в небольшой роли появляется звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.
- Премьера фильма «Свет моей жизни» состоялась во внеконкурсной программе Берлинского кинофестиваля.
- Кейси Аффлек выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Свет моей жизни».
- Кейси Аффлек сказал, что начал писать сценарий к «Свету моей жизни» еще 10 лет назад.
Десять лет назад таинственная эпидемия уничтожила почти все женское население Земли. Теперь мир принадлежит мужчинам, а немногих выживших женщин содержат в охраняемых бункерах. Рэг - единственная девочка, оставшаяся на свободе. Вместе с отцом они прячутся в лесной глуши, стараясь сохранять человеческий облик. Много лет отцу удается скрывать пол ребенка, но что делать, когда девочка становится девушкой?