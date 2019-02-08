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Свет моей жизни Свет моей жизни
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Light of My Life

Свет моей жизни, 2018

2018 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Режиссерский дебют в игровом кино Кейси Аффлека, атмосферная постапокалиптическая драма о мужчине, который пытается выжить вместе со своей дочерью в мире, где исчезли все женщины. Скрываясь от агрессивно настроенного общества, герои ищут общий язык, и постепенно фильм выруливает из области триллера в трогательную драму о взрослении. 

«Свет моей жизни» на самом деле является второй режиссерской работой брата Бена Аффлека. В 2010 году он уже снимал мокьюментари с Хоакином Фениксом «Я все еще здесь». Сам Кейси сыграл в своем фильме главную роль. Компанию ему составила юная талантливая актриса Анна Пневски. Также в «Свете моей жизни» в небольшой роли появляется звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.

- Премьера фильма «Свет моей жизни» состоялась во внеконкурсной программе Берлинского кинофестиваля.

- Кейси Аффлек выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Свет моей жизни».

- Кейси Аффлек сказал, что начал писать сценарий к «Свету моей жизни» еще 10 лет назад.

Десять лет назад таинственная эпидемия уничтожила почти все женское население Земли. Теперь мир принадлежит мужчинам, а немногих выживших женщин содержат в охраняемых бункерах. Рэг - единственная девочка, оставшаяся на свободе. Вместе с отцом они прячутся в лесной глуши, стараясь сохранять человеческий облик. Много лет отцу удается скрывать пол ребенка, но что делать, когда девочка становится девушкой?

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 20 сентября 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
В ролях
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Анна Пнёвски
Анна Пнёвски
Тимоти Уэббер
Тимоти Уэббер
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Том Бауэр
Том Бауэр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свет моей жизни 5 постеров
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Свет моей жизни
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«Свет моей жизни» — вторая режиссёрская работа актера Кейси Аффлека. В 2010 году он снял мокьюментари «Я всё ещё здесь» о том, как Хоакин Феникс решил оставить актерскую карьеру и заделаться в рэперы. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале, причем довольно успешно, но некоторое время спустя разразился скандал. Продюсер Аманда Уайт и оператор Магдалена Горка обвинили Аффлека в сексуальных домогательствах во время съёмок. История всплыла вновь в 2016…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выжить любой ценой: Вышел трейлер фильма Кейси Аффлека «Свет моей жизни» Актёр стал режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли в фильме.
Написать
24 июля 2019 10:55
Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
Написать
18 февраля 2019 19:04
Берлин-2019: Кейси Аффлек и мир без женщин в драме «Свет моей жизни» Брат Бена Аффлека представил свою вторую режиссёрскую работу на Берлинале.
Написать
8 февраля 2019 21:34
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