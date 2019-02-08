Свет моей жизни, 2018

Режиссерский дебют в игровом кино Кейси Аффлека, атмосферная постапокалиптическая драма о мужчине, который пытается выжить вместе со своей дочерью в мире, где исчезли все женщины. Скрываясь от агрессивно настроенного общества, герои ищут общий язык, и постепенно фильм выруливает из области триллера в трогательную драму о взрослении.

«Свет моей жизни» на самом деле является второй режиссерской работой брата Бена Аффлека. В 2010 году он уже снимал мокьюментари с Хоакином Фениксом «Я все еще здесь». Сам Кейси сыграл в своем фильме главную роль. Компанию ему составила юная талантливая актриса Анна Пневски. Также в «Свете моей жизни» в небольшой роли появляется звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.