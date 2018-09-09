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Букашки 2 Букашки 2
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Minuscule 2: Les mandibules du bout du monde

Букашки 2, 2019

2019 / Франция
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Букашку-сына и букашку-папу ждут незабываемые приключения в Гваделупе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой — сын Букашка — оказывается на корабле, идущем в Гваделупу. На помощь ему стремительно спешит папа Букашка, который перелетает с мачты на мачту. В этом пути их ждет множество препятствий, которые, однако, не помешают этому приключению стать незабываемым и, возможно, обрести новых членов семьи.

Мультфильм Хелен Жиро и Томаса Сабо «Букашки 2» является продолжением картины 2013 года, основанной на одноименном популярном мультсериале. Французско-китайская анимационная картина имела успех у зрителей, а потому наконец получила долгожданное продолжение.

- «Букашки 2» — это полнометражная версия одноименного мультсериала, который выходил с 2006 по 2012 год. Он состоит из 78 коротких эпизодов, комично рассказывающих о непростой жизни насекомых.

- Главная особенность мультфильма в том, что 3D анимация в нем наложена поверх натурных кадров. Также в мультсериале нет реплик и диалогов, а все надписи и шумы ничего не означают, кроме как «абракадабру».

Если ты Букашка размером с ноготок и по ошибке оказался в коробке, отправленной из Франции в Гваделупу, то в ближайшее время тебя ждут самые невероятные приключения и испытания! Хорошо, если есть друзья, которые соберут команду мечты и полетят на другой конец света, чтобы спасти тебя. Новые Букашки, новые опасности, новые приключения!

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера в мире 9 сентября 2018
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хелен Жиро
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Букашки 2 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Букашки 2 смотреть онлайн

Букашки 2
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Максим Михайлов 27 апреля 2019, 22:31
Первый мультфильм был просто замечательным. На второй идем всей семьей автоматом
Слава Крулатов 29 апреля 2019, 10:00
Вообще очень мило выглядит
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12 голосов
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