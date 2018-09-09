Букашки 2, 2019

Главный герой — сын Букашка — оказывается на корабле, идущем в Гваделупу. На помощь ему стремительно спешит папа Букашка, который перелетает с мачты на мачту. В этом пути их ждет множество препятствий, которые, однако, не помешают этому приключению стать незабываемым и, возможно, обрести новых членов семьи.
Мультфильм Хелен Жиро и Томаса Сабо «Букашки 2» является продолжением картины 2013 года, основанной на одноименном популярном мультсериале. Французско-китайская анимационная картина имела успех у зрителей, а потому наконец получила долгожданное продолжение.
- «Букашки 2» — это полнометражная версия одноименного мультсериала, который выходил с 2006 по 2012 год. Он состоит из 78 коротких эпизодов, комично рассказывающих о непростой жизни насекомых.
- Главная особенность мультфильма в том, что 3D анимация в нем наложена поверх натурных кадров. Также в мультсериале нет реплик и диалогов, а все надписи и шумы ничего не означают, кроме как «абракадабру».
Если ты Букашка размером с ноготок и по ошибке оказался в коробке, отправленной из Франции в Гваделупу, то в ближайшее время тебя ждут самые невероятные приключения и испытания! Хорошо, если есть друзья, которые соберут команду мечты и полетят на другой конец света, чтобы спасти тебя. Новые Букашки, новые опасности, новые приключения!