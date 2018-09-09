Букашки 2, 2019

Главный герой — сын Букашка — оказывается на корабле, идущем в Гваделупу. На помощь ему стремительно спешит папа Букашка, который перелетает с мачты на мачту. В этом пути их ждет множество препятствий, которые, однако, не помешают этому приключению стать незабываемым и, возможно, обрести новых членов семьи.

Мультфильм Хелен Жиро и Томаса Сабо «Букашки 2» является продолжением картины 2013 года, основанной на одноименном популярном мультсериале. Французско-китайская анимационная картина имела успех у зрителей, а потому наконец получила долгожданное продолжение.