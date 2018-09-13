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Петсон и Финдус. Финдус переезжает Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Киноафиша Фильмы Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Pettersson und Findus - Findus zieht um

Петсон и Финдус. Финдус переезжает, 2018

2018 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

С тех пор, как у Финдуса появился новый матрас, он просыпается каждый день часа в 4 утра и устраивает на этом матрасе скачки, не давая Петсону насладиться утренним сном. Однажды в сердцах Петсон произносит роковую фразу: «Либо ты прекратишь прыгать, либо твоя кровать окажется где-то в другом месте!» А Финдус, вместо того чтобы испугаться, моментально соглашается отделиться от старого фермера. Решив, что это игра, Петсон обустраивает для Финдуса крошечный домик. Однако котенок воспринимает ситуацию куда как серьезно: теперь у него есть не только место для прыжков и игр, свобода и независимость, но и еще… собственный дом, а это вам не абы что. Одним словом, Финдус переезжает — и кажется, что жизнь больше никогда не будет такой, как прежде.

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера в мире 13 сентября 2018
Возраст 6+
Прокатчик Большой фестиваль мультфильмов
Режиссер
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
В ролях
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Макс Хербрехтер
Макс Хербрехтер
Штефан Курт
Штефан Курт
Роксана Самади
Роксана Самади
Ульрике Табор
Ульрике Табор
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Петсон и Финдус. Финдус переезжает 3 постера
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«Петсон и Финдус» - популярная серия детских книжек шведского писателя Свена Нурдквиста. Главные герои: одинокий старик-изобретатель Петсон, живущий на окраине деревни, и кот-проказник Финдус, подарок доброй соседки. Неожиданно хозяин и питомец узнают, что могут понимать речь друг друга, и между столь непохожими героями завязывается настоящая дружба. Знаменитые персонажи давно выросли из простых книг и получили: собственные комиксы (их тоже иллюстрирует Свен Нурдквист), серию…
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