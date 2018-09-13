Петсон и Финдус. Финдус переезжает, 2018

С тех пор, как у Финдуса появился новый матрас, он просыпается каждый день часа в 4 утра и устраивает на этом матрасе скачки, не давая Петсону насладиться утренним сном. Однажды в сердцах Петсон произносит роковую фразу: «Либо ты прекратишь прыгать, либо твоя кровать окажется где-то в другом месте!» А Финдус, вместо того чтобы испугаться, моментально соглашается отделиться от старого фермера. Решив, что это игра, Петсон обустраивает для Финдуса крошечный домик. Однако котенок воспринимает ситуацию куда как серьезно: теперь у него есть не только место для прыжков и игр, свобода и независимость, но и еще… собственный дом, а это вам не абы что. Одним словом, Финдус переезжает — и кажется, что жизнь больше никогда не будет такой, как прежде.