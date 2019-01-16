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Королевский корги Королевский корги
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The Queen's Corgi

Королевский корги, 2019

2019 / Бельгия
6.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Любимец королевы Великобритании сбегает из Букингемского дворца
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером мультфильма «Королевский корги» стал бельгиец Бен Стассен (дилогия «Шевели ластами», «Кот Гром и заколдованный дом»). Анимацонный фильм расскажет о самом первом корги, появившемся в королевской семье. Его называли Дьюк, хотя его полное имя было Розавел Золотой Орел. По воле обстоятельств Дьюку приходится покинуть Букингемский дворец и встретиться с настоящей жизнью в Лондоне, к которой он оказывается совсем не готов.

- Второй анимационный фильм Рэя Уинстоуна. Первый был «Ранго» (2011)

- Вельш-корги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса

- Вельш-корги относятся к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных

- Первого корги, появившегося в британской королевской семье в 1933 году, звали Розавел Золотой Орел (Rozavel Golden Eagle), коротко «Дуки» (The Dookie)

- Всего у Елизаветы II было больше 30 собак породы корги

- В 2012 году три собаки Ее Величества, Монти, Уиллоу и Холли, снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда. Ролик был приурочен к Олимпийским играм в Лондоне

Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги…

6.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 3 декабря 2019
Премьера в мире 16 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Бен Стассен
Бен Стассен
Все актеры и съемочная группа
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Королевский корги смотреть онлайн

Королевский корги
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за 1 рубль
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Первые несколько минут персонажи «Королевского корги» не произносят ни слова — и это лучшие минуты фильма. Детство главного героя и правда не нуждается в диалогах. Принц Филипп дарит супруге очаровательного щенка её любимой породы. Королева Елизавета в восторге. И хотя во дворце уже живут три взрослые собаки, новичок быстро становится фаворитом хозяйки. Он беззастенчиво пользуется привилегированным положением: хулиганит, оставляет свои метки в неположенных местах,…
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olgamitrofanova2013 3 апреля 2019, 21:12
Клевый мультик. Ребёнку понравился.
Лилия Ниткачева (Лазутина) 7 апреля 2019, 21:31
Жаль, что мультфильмы для детей не проходят цензуру. Очень много сцен совершенно со взрослым юмором (если честно и юмором сложно назвать, если только… Читать дальше…
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Минкульт обвинил продюсеров «Гурвинека» в провале проката Кинотеатры объявили российскому мультфильму бойкот.
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12 марта 2019 17:05
Мультфильму «Королевский корги» отказали в прокатном удостоверении. Кинотеатры против Анимационная лента должна была выйти в прокат 7 марта.
Написать
1 марта 2019 18:44
Кто на свете всех милее: Новые постеры мультфильма «Королевский корги» В сети появились новые очаровательные постеры анимационного приключения «Королевский корги». Мультфильм расскажет о Рексе, любимце британской королевы, который отстает от своей хозяйки
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1 октября 2018 13:16
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