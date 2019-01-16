Королевский корги, 2019

- Второй анимационный фильм Рэя Уинстоуна. Первый был «Ранго» (2011)

- Вельш-корги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса

- Вельш-корги относятся к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных

- Первого корги, появившегося в британской королевской семье в 1933 году, звали Розавел Золотой Орел (Rozavel Golden Eagle), коротко «Дуки» (The Dookie)

- Всего у Елизаветы II было больше 30 собак породы корги

- В 2012 году три собаки Ее Величества, Монти, Уиллоу и Холли, снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда. Ролик был приурочен к Олимпийским играм в Лондоне