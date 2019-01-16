Королевский корги, 2019

Режиссером мультфильма «Королевский корги» стал бельгиец Бен Стассен (дилогия «Шевели ластами», «Кот Гром и заколдованный дом»). Анимацонный фильм расскажет о самом первом корги, появившемся в королевской семье. Его называли Дьюк, хотя его полное имя было Розавел Золотой Орел. По воле обстоятельств Дьюку приходится покинуть Букингемский дворец и встретиться с настоящей жизнью в Лондоне, к которой он оказывается совсем не готов.
- Второй анимационный фильм Рэя Уинстоуна. Первый был «Ранго» (2011)
- Вельш-корги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса
- Вельш-корги относятся к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных
- Первого корги, появившегося в британской королевской семье в 1933 году, звали Розавел Золотой Орел (Rozavel Golden Eagle), коротко «Дуки» (The Dookie)
- Всего у Елизаветы II было больше 30 собак породы корги
- В 2012 году три собаки Ее Величества, Монти, Уиллоу и Холли, снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда. Ролик был приурочен к Олимпийским играм в Лондоне
Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги…