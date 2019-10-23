Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Терминатор: Темные судьбы Терминатор: Темные судьбы
Киноафиша Фильмы Терминатор: Темные судьбы
Terminator: Dark Fate

Терминатор: Темные судьбы, 2019

2019 / США
7.0 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Продолжение легендарного боевика «Терминатор 2: Судный день»!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер возродил культовую фантастическую франшизу «Терминатор». К своим ролям вернулись не только Арнольд Шварценеггер, но и Линда Хэмилтон с Эдвардом Ферлонгом, сыгравшие Сару и Джона Коннор.

Сюжет фильма «Терминатор: Темные судьбы» станет прямым продолжением легендарного экшна «Терминатор 2: Судный день» (1991). Создатели решили проигнорировать все события, показанные в «Терминаторе 3: Восстание машин» (2003), «Терминаторе: Да придет спаситель» (2009) и «Терминаторе: Генезис» (2015).

Сюжет картины начинается после событий фильма «Терминатор 2: Судный день». Сара Коннор и ее сын Джон скрываются от Скайнета на пляже в Гватемале. Неожиданно там появляется терминатор модели Т-800. Он хладнокровно ликвидирует Джона и исчезает.

22 года спустя молодая женщина Даниэла Рамос с братом приходят на фабрику и обнаруживают, что руководство планирует заменить их автоматическими роботами. Но это не главная проблема девушки: из будущего был отправлен для ее ликвидации новый терминатор модели Rev-9, способный разделяться на две независимо функционирующие и смертельно опасные части. На помощь девушке приходит солдат сопротивления Грэйс, обладающая кибернетическими конечностями вследствие перенесения специальной операции для усиления человека.

Неожиданно в их сражение вмешивается Сара Коннор, постаревшая и жаждущая мести. Она останавливает киборга выстрелом из гранатомета, благодаря чему девушкам удается бежать. Объединившись, девушки обретут неожиданного союзника из прошлого и попытаются уничтожить Rev-9, тем самым защитив Дани, которой суждено стать новой надеждой человечества.

«Терминатор: Темные судьбы» - прямое продолжение знаменитой дилогии «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» состоялась ровно через 35 лет после выхода первого «Терминатора»

«Терминатор: Темные судьбы» - шестой фильм о киборге-убийце Терминаторе

Съемки фильма «Терминатор: Темные начала» проходили в Будапеште, Венгрии

На роль главного злодея Т-7500 претендовали Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Брюс Уиллис, Жан Клод ван Дам, Вин Дизель и Мики Рурк, но в конечном итоге она досталась молодому Габриэлю Луне

По условиям контрактов с несколькими студиями права на обладание франшизой о Терминаторе возвращались к Джеймсу Кэмерону в 2019 году. В связи с этим тот объявил о готовящемся перезапуске вселенной. Продюсер и соавтор проекта Дэвид Эллисон заявил, что это будет такое продолжение, которого давно ждали фанаты первых двух частей.

Режиссером проекта был назначен Тим Миллер, постановщик крайне успешного кинокомикса «Дэдпул». Миллер выразил надежду, что участие в проекте Кэмерона, создателя оригинальной дилогии, вернет разочаровавшуюся в продолжениях серии аудиторию. Тот старательно пытался оправдать его надежды, включившись в написание сценария к фильму и активно подчеркивая свое участие публично. “Давайте представим, что предыдущие три части приснились нам в ночном кошмаре”, говорил он. Впрочем, из-за высокой занятости на съемках сиквелов «Аватара» Кэмерон ни разу не появился на съемочной площадке.

Создатели фильма объявили, что действие картины происходит в альтернативной временной линии. Таким образом сюжет фильма не отменяет события предыдущих частей, но идет параллельно с ними в другой реальности.

Главная героиня фильма, будущий лидер сопротивления Даниэла Рамос по сюжету — восемнадцатилетняя мексиканка. Исполнительнице роли Наталии Рейес 31 год, и она родом из Колумбии.

Линду Хэмилтон, первую исполнительницу роли Сары Коннор, в фильме дублируют две актрисы, на которых ее лицо наложено с помощью компьютерной графики. Они же исполняют все трюки. Такой же трюк проделан с Арнольдом Шварценеггером. Его дублирует тот же актер, что и в предыдущем фильме.

На момент съемок Хэмилтон было уже 62 года. Линда рассказывала, что для возвращения в ту форму, в которой она была в фильме «Терминатор 2: Судный день», ей пришлось потратить в десять раз больше усилий, чем тогда. В подготовку к съемкам  было включено употребление специальных пищевых добавок и гормонов, тренировки с Зелеными беретами и упражнения по стрельбе. Будучи не в восторге от такой программы, Линда предложила Тиму Миллеру идею показать ее персонажа растолстевшей. К сожалению, тот отказался, но зато Линде позволили обесцветить волосы, чтобы выглядеть как можно старше.

После чудовищного коммерческого провала фильма в прокате продюсеры поставили на полку идею о возрождении франшизы. Исполнители главных ролей позже отшучивались и  твердо утверждали, что продолжения ждать не стоит.

Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

7.0 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера онлайн 14 января 2020
Премьера в мире 23 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тим Миллер
Тим Миллер
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Диего Бонета
Диего Бонета
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Маккензи Дэвис
Маккензи Дэвис
Гэбриел Луна
Гэбриел Луна
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Терминатор: Генезис
Терминатор: Генезис (2015)
7.3157897
Терминатор: да придет спаситель
Терминатор: да придет спаситель (2009)
7.882883
Терминатор 2: судный день
Терминатор 2: судный день (1991)
8.712121
Терминатор
Терминатор (1984)
8.106061
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Фильмы про искусственный интеллект Фильмы про искусственный интеллект
Все части «Терминатора» Все части «Терминатора»
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер фильма Терминатор: Темные судьбы 10 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пожалуй, не найти более неудачливого киносериала, чем «Терминатор». Когда-то Джеймс Кэмерон сделал культовый мрачный боевик про робота-убийцу из будущего, а затем закрепил успех еще более крутым сиквелом. Однако с момента выхода «Судного дня» прошло 18 лет – и за это время франшиза пережила несколько умопомрачительных кульбитов. Отец-основатель отправился покорять иные высоты, а роботов и апокалиптическое будущее оставил другим режиссерам и сценаристам. И вот в…
Читать
ЕфимШифрин 1 ноября 2019, 21:49
ээээ. ну как сказать. тоже сюда заходил, почитать отзывы перед просмотром. а может не стоит идти из уважения к первым двум фильмам....
прочитал.но… Читать дальше…
Артём Иванов 1 ноября 2019, 09:15
После просто можно сформулировать два тезиса: 1. Не снимайте продолжение; 2. Второй раз я бы смотреть не стал.
Динамика конечно у фильма хорошая, но… Читать дальше…
Отзывы Написать
125 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Терминатор: Темные судьбы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер «Терминатора» рассказала о будущем франшизы Она считает, что серия все еще способна вернуть былую славу.
Написать
9 августа 2021 12:16
Звезда «Терминатора: Темные судьбы» Гэбриел Луна сыграет Томми в экранизации видеоигры The Last of Us Некоторые фанаты отмечают, что актер не похож на брата Джоэла.
Написать
16 апреля 2021 11:27
Netflix выпустит шпионский сериал во главе с Арнольдом Шварценеггером Звезда боевиков впервые сыграет главную роль в телесериале.
Написать
12 ноября 2020 11:12
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши