Терминатор: Темные судьбы, 2019

«Терминатор: Темные судьбы» - прямое продолжение знаменитой дилогии «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» состоялась ровно через 35 лет после выхода первого «Терминатора»

«Терминатор: Темные судьбы» - шестой фильм о киборге-убийце Терминаторе

Съемки фильма «Терминатор: Темные начала» проходили в Будапеште, Венгрии

На роль главного злодея Т-7500 претендовали Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Брюс Уиллис, Жан Клод ван Дам, Вин Дизель и Мики Рурк, но в конечном итоге она досталась молодому Габриэлю Луне

По условиям контрактов с несколькими студиями права на обладание франшизой о Терминаторе возвращались к Джеймсу Кэмерону в 2019 году. В связи с этим тот объявил о готовящемся перезапуске вселенной. Продюсер и соавтор проекта Дэвид Эллисон заявил, что это будет такое продолжение, которого давно ждали фанаты первых двух частей.

Режиссером проекта был назначен Тим Миллер, постановщик крайне успешного кинокомикса «Дэдпул». Миллер выразил надежду, что участие в проекте Кэмерона, создателя оригинальной дилогии, вернет разочаровавшуюся в продолжениях серии аудиторию. Тот старательно пытался оправдать его надежды, включившись в написание сценария к фильму и активно подчеркивая свое участие публично. “Давайте представим, что предыдущие три части приснились нам в ночном кошмаре”, говорил он. Впрочем, из-за высокой занятости на съемках сиквелов «Аватара» Кэмерон ни разу не появился на съемочной площадке.

Создатели фильма объявили, что действие картины происходит в альтернативной временной линии. Таким образом сюжет фильма не отменяет события предыдущих частей, но идет параллельно с ними в другой реальности.

Главная героиня фильма, будущий лидер сопротивления Даниэла Рамос по сюжету — восемнадцатилетняя мексиканка. Исполнительнице роли Наталии Рейес 31 год, и она родом из Колумбии.

Линду Хэмилтон, первую исполнительницу роли Сары Коннор, в фильме дублируют две актрисы, на которых ее лицо наложено с помощью компьютерной графики. Они же исполняют все трюки. Такой же трюк проделан с Арнольдом Шварценеггером. Его дублирует тот же актер, что и в предыдущем фильме.

На момент съемок Хэмилтон было уже 62 года. Линда рассказывала, что для возвращения в ту форму, в которой она была в фильме «Терминатор 2: Судный день», ей пришлось потратить в десять раз больше усилий, чем тогда. В подготовку к съемкам было включено употребление специальных пищевых добавок и гормонов, тренировки с Зелеными беретами и упражнения по стрельбе. Будучи не в восторге от такой программы, Линда предложила Тиму Миллеру идею показать ее персонажа растолстевшей. К сожалению, тот отказался, но зато Линде позволили обесцветить волосы, чтобы выглядеть как можно старше.

После чудовищного коммерческого провала фильма в прокате продюсеры поставили на полку идею о возрождении франшизы. Исполнители главных ролей позже отшучивались и твердо утверждали, что продолжения ждать не стоит.