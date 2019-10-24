Побег из Шоушенка, 1994

Успешный банковский служащий Энди Дюфрейн осужден за убийство своей жены и ее любовника и приговорен к пожизненному заключению в знаменитой тюрьме Шоушенк. Жизнь героя поворачивается к худшему, но, к счастью для себя, Энди заводит дружбу с некоторыми другими заключенными, в особенности с эксцентричным персонажем, известный как Рэд. Со временем Энди находит несколько способов прожить жизнь в тюрьме с относительной легкостью. Власть имущие тут же стремятся втоптать его в грязь, а его способности использовать в своих целях, но дух Энди остается свободным.
Банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) осужден на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, но не признает вины. Отбывать наказание он должен в Шоушенке — мрачной и жестокой тюрьме в Новой Англии, где царит беззаконие и насилие со стороны начальника и надзирателей и среди заключенных. Неожиданно Энди заводит дружбу с местным контрабандистом по прозвищу Рэд (Морган Фримен), а затем получает и покровительство начальства за помощь в коррупционных схемах. Но он не хочет быть вечным рабом тюремных стен, где выживание сводится к простому выбору: заниматься жизнью или заниматься смертью. Энди готовит побег.