Побег из Шоушенка, 1994

Успешный банковский служащий Энди Дюфрейн осужден за убийство своей жены и ее любовника и приговорен к пожизненному заключению в знаменитой тюрьме Шоушенк. Жизнь героя поворачивается к худшему, но, к счастью для себя, Энди заводит дружбу с некоторыми другими заключенными, в особенности с эксцентричным персонажем, известный как Рэд. Со временем Энди находит несколько способов прожить жизнь в тюрьме с относительной легкостью. Власть имущие тут же стремятся втоптать его в грязь, а его способности использовать в своих целях, но дух Энди остается свободным.