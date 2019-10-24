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Побег из Шоушенка Побег из Шоушенка
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The Shawshank Redemption

Побег из Шоушенка, 1994

1994 / США
8.9 Оцените
218 голосов Рейтинг IMDb: 9.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Успешный банковский служащий Энди Дюфрейн осужден за убийство своей жены и ее любовника и приговорен к пожизненному заключению в знаменитой тюрьме Шоушенк. Жизнь героя поворачивается к худшему, но, к счастью для себя, Энди заводит дружбу с некоторыми другими заключенными, в особенности с эксцентричным персонажем, известный как Рэд. Со временем Энди находит несколько способов прожить жизнь в тюрьме с относительной легкостью. Власть имущие тут же стремятся втоптать его в грязь, а его способности использовать в своих целях, но дух Энди остается свободным.

  • Каждый день перед началом съемок режиссер  фильма Фрэнк Дарабонт смотрел фильм «Славные парни», черпая оттуда по использованию закадрового голоса. 
  • Первый разговор Энди и Рэда в тюрьме, в котором Рэд все время бросает бейсбольный мяч, снимался более девяти часов. Все это время Морган Фриман без жалоб кидал мяч, но на следующий день появился на съемочной площадке с левой рукой в бинтах.
  • Фильм основан на романе Стивена Кинга «Рита Хейворт и Побег из Шоушенка». Кинг так и не обналичил свои 5000 долларов, полученные в качестве гонорара за права на экранизацию книги. Через несколько лет писатель поместил его в рамку и отправил Дарабонту с подписью «Если тебе когда-нибудь понадобятся деньги. Люблю, Стив».

Банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) осужден на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, но не признает вины. Отбывать наказание он должен в Шоушенке — мрачной и жестокой тюрьме в Новой Англии, где царит беззаконие и насилие со стороны начальника и надзирателей и среди заключенных. Неожиданно Энди заводит дружбу с местным контрабандистом по прозвищу Рэд (Морган Фримен), а затем получает и покровительство начальства за помощь в коррупционных схемах. Но он не хочет быть вечным рабом тюремных стен, где выживание сводится к простому выбору: заниматься жизнью или заниматься смертью. Энди готовит побег.

8.9 Оцените
218 голосов Рейтинг IMDb: 9.3
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 7 января 2016
Премьера в мире 10 сентября 1994
Возраст 16+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Фрэнк Дарабонт
Фрэнк Дарабонт
В ролях
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Морган Фриман
Морган Фриман
Роберт Гантон
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 14:26
Прекрасное кино. Вот вам и показана неидеальность судебной системы в те времена. Ну и конечно план его просто гениален был для побега.
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218 голосов
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саундтрек фильма Побег из Шоушенка
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