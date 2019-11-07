Рождество на двоих, 2019

Кейт – замкнутая и закомплексованная девушка. Перед Рождеством она работает в одном магазинчике, нарядившись эльфом, что не добавляет ей настроения. Но однажды в ее жизни появляется Том. Таинственный новый знакомый – обаятельный мужчина с идеальным характером, переворачивающий жизнь главной героини с ног на голову.
Действие фильма происходит зимой в Лондоне. Кейт — закомплексованная и замкнутая в себе молодая девушка, которая работает переодетым эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неправильные решения. Но её жизнь меняется, когда она знакомится с привлекательным мужчиной по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы в это поверить. Лейтмотивом фильма стала одноимённая песня Джорджа Майкла.