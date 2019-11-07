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Рождество на двоих Рождество на двоих
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Last Christmas

Рождество на двоих, 2019

2019 / США
8.0 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Романтическая комедия, которая подарит настоящее новогоднее настроение!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кейт – замкнутая и закомплексованная девушка. Перед Рождеством она работает в одном магазинчике, нарядившись эльфом, что не добавляет ей настроения. Но однажды в ее жизни появляется Том. Таинственный новый знакомый – обаятельный мужчина с идеальным характером, переворачивающий жизнь главной героини с ног на голову.

  • Сюжет романтического фильма – отсылка к песне Wham! – коллектива, где начинал работать Джордж Майкл. Музыкальное оформление киноленты состоит из уникальных композиций исполнителя, которые больше нигде не фигурируют.
  • Эмма Томпсон, исполнившая роль Аделии, также является соавтором сценария и одним из продюсеров.
  • Сценарий для комедии создавался более семи лет, а съемочный процесс длился меньше трех месяцев.
  • Съемки велись в естественных условиях Лондона. Чтобы посторонние люди не мешали группе, многие эпизоды начинали снимать около двух часов ночи.
  • Эмилия Кларк, знаменитая по сериалу «Игра престолов», самостоятельно исполнила песню в фильме.
  • За неделю до выхода фильма в прокат создатели выпустили небольшую книгу – сборник эссе о важности Рождества для людей, в котором мнениями делятся Эмилия Кларк, Мерил Стрип и другие звезды.

Действие фильма происходит зимой в Лондоне. Кейт — закомплексованная и замкнутая в себе молодая девушка, которая работает переодетым эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неправильные решения. Но её жизнь меняется, когда она знакомится с привлекательным мужчиной по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы в это поверить. Лейтмотивом фильма стала одноимённая песня Джорджа Майкла.

8.0 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 21 января 2020
Премьера в мире 7 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Генри Голдинг
Генри Голдинг
Мишель Йео
Мишель Йео
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рождество на двоих 4 постера
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Рождество на двоих
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Наша рецензия
В этом мире есть несколько вещей, без которых праздник к нам не приходит. Одной из них является выход в прокат нового рождественского фильма, который сулит подарить вам то самое настроение. Сюда же относится и ежегодное прослушивание нетленных рождественских хитов, доносящихся из каждого угла. Поэтому можно быть уверенными, что 2020-й точно наступит, ведь в прокат вышел фильм «Рождество на двоих», который в оригинале называется Last Christmas, и композиция Wham! здесь играет роль не…
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Ольга Сёмочкина 6 декабря 2019, 16:59
Ходили вчера на фильм. Кому как,но мне понравился,после него остаётся лёгкая грусть на душе. В конце была неожиданная развязка. По трейлеру ,ожидалось примитивная концовка ,в итоге вышло совсем иначе.
deniska19872019 6 декабря 2019, 17:24
Сходив на фильм задался вопросом, кто это мог написать что фильм нормальный? Полное говнище,люди не ходите
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76 голосов
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