«Формула 1»: Рецензия Киноафиши

Весной 2022 года на экраны вышел «Топ Ган: Мэверик» — продолжение мачистского, милитаристского и безбожно устаревшего экшена 80-х, выдержанное в том же ключе. Герой Тома Круза в сиквеле доказывал начальству, что живые летчики ценнее беспилотников, а «Мэверик» в итоге продемонстрировал, что практические эффекты по-прежнему круче компьютерных. Умопомрачительные полеты, рассчитанные на IMAX, заставляли забыть обо всех конфузах — как идеологических, так и сценарных. Круз не только защитил Америку от очередного внешнего врага, но и спас кинотеатры после пандемии COVID-19, вернув зрителей в залы.

«Мэверик» доказал жизнеспособность формулы «летнего блокбастера», а режиссер Джозеф Косински стал ее новым лицом. Пока фильм про бравых американских летчиков собирал миллиарды, постановщик, заполучив почти безграничные ресурсы, разрабатывал новый потенциальный хит — «Формулу-1». Выглядит он как авторемейк второго «Топ Гана», разве что героев пересадили с истребителей на гоночные автомобили, а история теперь строится вокруг Брэда Питта, еще одного обаятельного ветерана, претендующего на статус последней кинозвезды Голливуда.

Главный герой — опытный гонщик Сонни, лучшие годы которого позади. В 90-е участвовал в «Формуле-1», но страшная авария поставила на его карьере крест. С тех пор он ведет жизнь одинокого волка, путешествуя по стране и избегая общественного внимания. Сонни перебивается подработками — то в NASCAR, то нью-йоркским таксистом. Все меняется, когда ему выпадает шанс вернуться в высшую лигу. Сонни должен стать наставником восходящей звезды Джошуа Пирса (Демсон Идрис) и сделать из него чемпиона.

Подобно «Мэверику», движущей силой «Формулы-1» становится конфликт поколений. Том Круз учил жизни молодых пилотов, поначалу не воспринимавших «старика» всерьез. Питт же докучает мудростями Идрису, годящемуся ему в сыновья. Пока самовлюбленный новичок тренируется в дорогих тренажерах, Питт подтягивается в гараже и бегает по проезжей части (видимо, потому что он — машина). Идрис безвылазно сидит в смартфоне и играет на публику, заботясь о медийном образе больше, чем о кубке. Питт тем временем играет в пинбол под рок 70-80-х, попивая пиво, а назойливых журналистов посылает куда подальше. Конечно же, старший вновь оказывается во всем прав, наглядно демонстрируя, что даже в шестьдесят ему нет равных.

Гипертрофированная маскулинность буквально сочится из кадра — до такой степени, что женщинам в кадре практически не остается места. Единственная героиня фильма (Керри Кондон) здесь выполняет функцию любовного интереса Питта, потому что мужчина, как известно, должен быть победителем не только на трассе, но и в постели. Впрочем, Кондон еще повезло — звезду «Бриджетонов» Симон Эшли, благодарившую Питта за возможность сняться в картине, вовсе вырезали при монтаже.

Диалоги целиком строятся на шутках о том, как ученик и учитель меряются эго — прямо как в «Мэверике». Соавтором сценария выступил тот же Эрен Крюгер, продолжающий обращаться к избитым клише прошлого. Винить автора сложно — в прошлый раз банальная история принесла ему номинацию на «Оскар» (за что — большой вопрос). Вот только успех «Мэверика», само собой, гарантировал не его шаблонный сюжет, а мастерски поставленный экшен. И вот как раз с ним у «Формулы-1» — полная катастрофа.

Казалось бы, Косински опять сделал ставку на аутентичность. Питт и Идрис пилотируют реальные болиды, модифицированные специально для фильма. Актеров тренировали настоящие гонщики, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил не только консультантом, но и продюсером. В качестве локаций — знаменитые трассы и соревнования, к которым съемочная группа получила беспрецедентный доступ. Чтобы зритель не сомневался в подлинности, в кабинах автомобилей установили миниатюрные камеры повышенной четкости, фиксирующие лица и происходящее вокруг. Однако тяга к правдоподобию превратила блокбастер в телетрансляцию — по трассам носится безликая серая масса, а диктор непрерывно тараторит, объясняя происходящее и создавая иллюзию интриги.

В отличие от «Ford против Ferrari», «Формула-1» не рассказывает историю через заезды — это технически выверенный, но абсолютно бездушный киноаттракцион. Поклонники реальной «Ф-1» все это уже видели — по ТВ или в сериале Netflix «Гонка на выживание». А людям со стороны, увы, придется два с половиной часа смотреть, как несколько камер поочередно снимают Питта за рулем — зрелище, которое очень быстро утомляет.