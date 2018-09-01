Акварель, 2018

Главный герой этой картины – вода во всех ее проявлениях, начиная миллионами крохотных капель дождя и заканчивая огромными ледяными глыбами айсбергов, расходящихся в морских водах. Вслед за съемочной группой зрителю предстоит совершить удивительное путешествие по всему миру и получить опыт созерцания природы, способный перевернуть его жизнь.
Эта история — стихийное напоминание о том, что человек ничто в сравнении с всесокрушающей силой самого ценного природного ресурса планеты Земля. Главный персонаж фильма — вода, которая проходит путь от хрупкого льда озера Байкал в России до мощного водопада Анхель в Венесуэле, через Майами, охваченный ураганом Ирма.