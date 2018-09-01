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Aquarela

Акварель, 2018

2018 / Великобритания / Дания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой этой картины – вода во всех ее проявлениях, начиная миллионами крохотных капель дождя и заканчивая огромными ледяными глыбами айсбергов, расходящихся в морских водах. Вслед за съемочной группой зрителю предстоит совершить удивительное путешествие по всему миру и получить опыт созерцания природы, способный перевернуть его жизнь. 

  •  «Акварель» является первым в мире фильмом, снятым в формате 96 кадров в секунду, что позволяет добиться четкости и плавности изображения в четыре раза выше, чем в привычном формате. Когда съемки фильма закончились, в мире еще не было проекторов, способных демонстрировать видеоизображение с такой скоростью.
  • Идея снять фильм, который рассказывал бы только о воде, пришла в голову к режиссеру Виктору Косаковскому во время пребывания на Байкале. Однажды рано утром он увидел, как по льду озера идет человек: он пять раз провалился под лед, но не переставал идти, пока не выбрался на берег. Позже оказалось, что он шел за сигаретами.
  • Многие кадры фильма снимались в крайне опасных условиях, например, 30-метровые волны, рассыпающиеся айсберги и 800-метровые водопады.
  • Помимо революционной работы над изображением Косаковский старался усовершенствовать и звуковое оформление фильма: в нем одновременно идет 118 аудиодорожек.

Эта история — стихийное напоминание о том, что человек ничто в сравнении с всесокрушающей силой самого ценного природного ресурса планеты Земля. Главный персонаж фильма — вода, которая проходит путь от хрупкого льда озера Байкал в России до мощного водопада Анхель в Венесуэле, через Майами, охваченный ураганом Ирма.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Виктор Косаковский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Акварель 3 постера
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В этом году на кинофестивале «Послание к человеку» состоялась громкая российская премьера – фильмом закрытия стала новая работа документалиста Виктора Косаковского, снятая в революционном формате 96 кадров в секунду. Хотя задуманное и снятое адаптировать под условия современных кинотеатров оказалось делом практически невозможным: проектор, способный адекватно показать фильм так, как он был снят, существует в единственном экземпляре. Так что те, кому удалось попасть на показ в…
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Катрина Лири 7 октября 2019, 13:00
Впервые в жизни я пишу отзыв о фильме. Потому что о таком шедевре нельзя не рассказать. Это фильм русского режиссёра Виктора Косаковского «Акварель».… Читать дальше…
lilika 12 октября 2019, 17:52
Это документальный фильм на 20 минут, растянутый на 90 минут. С документальным кино на си-эн-эн в сравнение не идёт (последние смотреть гораздо… Читать дальше…
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16 голосов
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саундтрек фильма Акварель
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