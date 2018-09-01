Акварель, 2018

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В этом году на кинофестивале «Послание к человеку» состоялась громкая российская премьера – фильмом закрытия стала новая работа документалиста Виктора Косаковского, снятая в революционном формате 96 кадров в секунду. Хотя задуманное и снятое адаптировать под условия современных кинотеатров оказалось делом практически невозможным: проектор, способный адекватно показать фильм так, как он был снят, существует в единственном экземпляре. Так что те, кому удалось попасть на показ в…