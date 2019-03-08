Режиссер Джордан Пил, триумфально дебютировавший с триллером «Прочь», выпускает в прокат свой новый фильм под названием «Мы». Картина может похвастаться небезызвестными актерами, в числе которых Лупита Нионго из «12 лет рабства» и Элизабет Мосс из сериала «Рассказ служанки».
В центре сюжета хоррора «Мы» окажется одна самая обычная семья. Однажды они решают отдохнуть за городом и приезжают в уютный пляжный домик. Однако с наступлением темноты начинают происходить странные вещи. Внезапно поблизости появляется еще одна семья, которая выглядит точь-в-точь, как главные герои.
- Перед съемками фильма Джордан Пил дал всем актерам задание посмотреть 10 фильмов ужасов, среди которых были «Птицы» Хичкока, «Сияние» Кубрика, «Шестое чувство» Шьямалана, «Оно» Митчелла и другие.
- Лупита Нионго и Уинстон Дьюк, сыгравшие в триллере «Мы», были однокурсниками в Йеле. Они также играли вместе в «Черной пантере».
- Фильм «Мы» частично снимался в Санта-Круз в Калифорнии.
- «Мы» стал фильмом открытия фестиваля SXSW
Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.
съемки 10/10
весь фильм на одном дыхании