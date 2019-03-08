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Мы, 2019

2019 / США
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66 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Семейный отдых превращается в кошмар
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Режиссер Джордан Пил, триумфально дебютировавший с триллером «Прочь», выпускает в прокат свой новый фильм под названием «Мы». Картина может похвастаться небезызвестными актерами, в числе которых Лупита Нионго из «12 лет рабства» и Элизабет Мосс из сериала «Рассказ служанки».

В центре сюжета хоррора «Мы» окажется одна самая обычная семья. Однажды они решают отдохнуть за городом и приезжают в уютный пляжный домик. Однако с наступлением темноты начинают происходить странные вещи. Внезапно поблизости появляется еще одна семья, которая выглядит точь-в-точь, как главные герои.

- Перед съемками фильма Джордан Пил дал всем актерам задание посмотреть 10 фильмов ужасов, среди которых были «Птицы» Хичкока, «Сияние» Кубрика, «Шестое чувство» Шьямалана, «Оно» Митчелла и другие.

- Лупита Нионго и Уинстон Дьюк, сыгравшие в триллере «Мы», были однокурсниками в Йеле. Они также играли вместе в «Черной пантере».

- Фильм «Мы» частично снимался в Санта-Круз в Калифорнии.

- «Мы» стал фильмом открытия фестиваля SXSW

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.

7.1 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера онлайн 4 июня 2019
Премьера в мире 8 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джордан Пил
Джордан Пил
В ролях
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Уинстон Дьюк
Уинстон Дьюк
Тим Хайдекер
Тим Хайдекер
Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы 10 постеров
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Анастасия Ярославцева 29 марта 2019, 17:35
лучший фильм что я смотрела за последнее время 💥💥💥10000/10
Nikitos Saykov 29 марта 2019, 17:34
сюжет 10/10
съемки 10/10
весь фильм на одном дыхании
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66 голосов
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саундтрек фильма Мы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Автор хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил объявил название своего нового фильма Также был представлен дебютный постер.
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23 июля 2021 11:48
Стивен Ян получил роль в следующем фильме Джордана Пила Производство картины находится на ранней стадии.
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2 апреля 2021 10:44
Amazon представил первый трейлер хоррор-сериала «Они» Проект от Лины Уэйте в духе фильмов Джоржана Пила.
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