Режиссер Джордан Пил, триумфально дебютировавший с триллером «Прочь», выпускает в прокат свой новый фильм под названием «Мы». Картина может похвастаться небезызвестными актерами, в числе которых Лупита Нионго из «12 лет рабства» и Элизабет Мосс из сериала «Рассказ служанки».

В центре сюжета хоррора «Мы» окажется одна самая обычная семья. Однажды они решают отдохнуть за городом и приезжают в уютный пляжный домик. Однако с наступлением темноты начинают происходить странные вещи. Внезапно поблизости появляется еще одна семья, которая выглядит точь-в-точь, как главные герои.