Отверженные, 2019

В XIX веке Жан Вальжан и Козетта из знаменитого романа Виктора Гюго впервые встретились в парижском районе Монфермей — месте полицейского произвола и обиталище отбросов общества. Сто с лишним лет спустя здесь ничего не изменилось: Монфермей — по-прежнему гиблое место. У отверженных лишь другие цвет кожи и национальность — теперь район населен мигрантами. Полиция все так же бесчинствует и проповедует политику силы. Лоран, получивший прозвище «Пенто», — новичок в криминальном подразделении полиции Сен-Дени. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках, Пенто и его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью…