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Отверженные Отверженные
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Les misérables

Отверженные, 2019

2019 / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Адреналиновый социальный боевик про восстание гаврошей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередная экранизация грандиозного романа Виктора Гюго переносит зрителей в современный Париж. За два века, которые прошли с момента написания эпопеи, почти ничего не изменилось. В пригороде по-прежнему властвует полицейский произвол, а люди живут в нищете. Стефан – отец-одиночка, который работает в правоохранительных органах. Очередной рейд в бандитский пригород покажет ему, какими жестокими могут быть, с кем он каждый день ходит на службу.

  • В действительности у фильма не так много общего с одноименным романом Виктора Гюго. Здесь есть отсылки к «Отверженным», но история является самостоятельной.
  • Режиссер и сценарист Ладж Ли впервые работал над полнометражной лентой. До этого фильма у него на счету были только короткометражки, сериалы и документалки.
  • Основой для сценария послужила короткометражка Ладжа Ли с одноименным названием. В ней рассказывается о противостоянии местных банд.
  • Франция выбрала эту картину для того, чтобы представлять страну на соискание премии Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
  • Режиссер сам вырос в пригороде, где происходит действие.
  • Начальные сцены с толпой – это настоящее видео. Болельщики отмечают победу Франции на чемпионате мира по футболу.

В XIX веке Жан Вальжан и Козетта из знаменитого романа Виктора Гюго впервые встретились в парижском районе Монфермей — месте полицейского произвола и обиталище отбросов общества. Сто с лишним лет спустя здесь ничего не изменилось: Монфермей — по-прежнему гиблое место. У отверженных лишь другие цвет кожи и национальность — теперь район населен мигрантами. Полиция все так же бесчинствует и проповедует политику силы. Лоран, получивший прозвище «Пенто», — новичок в криминальном подразделении полиции Сен-Дени. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках, Пенто и его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью…

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера онлайн 10 апреля 2020
Премьера в мире 15 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Ладж Ли
Ладж Ли
В ролях
Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
Алексис Маненти
Алексис Маненти
Джибрил Зонга
Джибрил Зонга
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Пико Александр
Пико Александр
Все актеры и съемочная группа
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Отверженные
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Захолустный коп с грустными глазами Стефан (Дамиен Боннар) переводится в Париж, где собирается нести службу на взрывоопасных городских улицах. Почти сразу его бросают в дело – инструктаж познается на практике. Его напарники, Крис с синдромом ковбоя (Алексис Маненти) и более рассудительный Гвада (Джибрил Зонга), рассекают неблагополучный район – пригородный Монфермей, где когда-то жили персонажи Виктора Гюго (отсюда и отсылка в названии). За две сотни лет тут по-прежнему проживают…
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23 сентября 2019 07:32
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