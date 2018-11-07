Банды Индостана, 2018

Фильм «Банды Индостана» снял знаменитый болливудский режиссер Виджай Кришна Ачария. Его сюжет перенесет зрителя в 1795 год, когда Индия стала английской колонией. Предводитель морских разбойников Азаад не согласен с таким решением и всячески пытается восстановить справедливость. Британцы нанимают мелкого разбойника, который должен внедриться в банду Азаада и убить его.
- Производство на Мальте сделало его самым дорогим фильмом в истории индийского кино
- Амитабх Баччан страдал от боли в шее и спине из-за тяжелой одежды и трюков в фильме
- Амитабх Баччан сломал свое верхнее левое ребро, но продолжал сниматься, несмотря на мучительную боль, поскольку съемки фильма проходили в сжатые сроки
- Фильм должен был выйти в 3D, но создателям фильма не хватило времени на конверсию
1795 год. С помощью пришедшей торговать Ост-Индской компании Британия сделала Индию своей колонией. Но находятся герои, не согласные с насаждаемыми порядками, и самый известный из них — предводитель морских разбойников Азаад, ставящий свободу превыше всего. Чтобы справиться с этой угрозой имперской стабильности, британский командир нанимает мелкого местного бандита, беспринципного прохвоста, готового ради денег на что угодно. Тот должен внедриться в банду и убить Азаада.