Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Банды Индостана Банды Индостана
Киноафиша Фильмы Банды Индостана
Thugs of Hindostan

Банды Индостана, 2018

2018 / Индия
4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
Индийский исторический блокбастер
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Банды Индостана» снял знаменитый болливудский режиссер Виджай Кришна Ачария. Его сюжет перенесет зрителя в 1795 год, когда Индия стала английской колонией. Предводитель морских разбойников Азаад не согласен с таким решением и всячески пытается восстановить справедливость. Британцы нанимают мелкого разбойника, который должен внедриться в банду Азаада и убить его.

- Производство на Мальте сделало его самым дорогим фильмом в истории индийского кино

- Амитабх Баччан страдал от боли в шее и спине из-за тяжелой одежды и трюков в фильме

- Амитабх Баччан сломал свое верхнее левое ребро, но продолжал сниматься, несмотря на мучительную боль, поскольку съемки фильма проходили в сжатые сроки

- Фильм должен был выйти в 3D, но создателям фильма не хватило времени на конверсию

1795 год. С помощью пришедшей торговать Ост-Индской компании Британия сделала Индию своей колонией. Но находятся герои, не согласные с насаждаемыми порядками, и самый известный из них — предводитель морских разбойников Азаад, ставящий свободу превыше всего. Чтобы справиться с этой угрозой имперской стабильности, британский командир нанимает мелкого местного бандита, беспринципного прохвоста, готового ради денег на что угодно. Тот должен внедриться в банду и убить Азаада.

4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера в мире 7 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Indian Films
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Виджай Кришна Ачария
Виджай Кришна Ачария
В ролях
Аамир Кхан
Аамир Кхан
Катрина Каиф
Катрина Каиф
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Банды Индостана 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Индийское кино давно перестали называть смешным и провинциальным. За последние десять лет кинематографисты из Болливуда освоили все передовые технологии и даже скептиков заставили уважать свои танцы, витальность и традиционные ценности. Единственное, что регулярно подводило новых героев — это попытки догнать и перегнать Голливуд. Ошибка, которой грешат не только индийцы, но даже наши соотечественники. Особенно наши соотечественники. Догнать и перегнать Голливуд. Режиссёр Виджай Кришна…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Банды Индостана
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши