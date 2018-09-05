Наше время, 2018

Поэт по имени Хуан и его жена, преподавательница литературы, Эстер живут в мексиканской провинции и выращивают на ранчо быков. Однажды в их поле зрения появляется объездчик лошадей Фил, который крадет сердце Эстер. Тогда и начинаются эти интеллектуальные игры двух супругов, которые застряли в любовном треугольнике. Словно быки впадающие в безумие от красной тряпки, они вступают в страстное противостояние друг с другом, из которого все сложнее выбраться.
Мексиканец Карлос Рейгадас появился на фестивальном поле уже давно и известен такими фильмами, как «Япония», «После мрака свет», «Особый свет» и другими. Его новая работа «Наше время» была показана в Венеции, а главные роли в картине сыграли сам режиссер и его жена Наталия Лопес, отчего наблюдать за происходящим становится еще более интересно.
- Режиссер впервые играет главную роль в своем собственном фильме вместе со своего супругой Наталией Лопес.
- Картина вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля, а также была показана в Сан-Себастьяне.
- Карлос Рейгадас имеет юридическое образование, а также работал в дипломатической службе.
Жизнь семьи известного поэта Хуана и его жены, преподавательницы английской литературы, Эстер, управляющих ранчо в мексиканской провинции, меняется после
появления американца Фила, объездчика лошадей. Отношения Эстер и Хуана становятся играми интеллектуалов, оказывающихся не менее подверженным животным страстям, чем быки, которых они выращивают. История, которую разыгрывают перед нами Карлос Рейгадас со своей женой Наталией Лопес, – это и любовный треугольник, который пытается притвориться гимном свободным отношениям, и реализация эротической фантазии мужа, и сложное повествование о доверии в отношениях.