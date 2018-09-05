Наше время, 2018

Поэт по имени Хуан и его жена, преподавательница литературы, Эстер живут в мексиканской провинции и выращивают на ранчо быков. Однажды в их поле зрения появляется объездчик лошадей Фил, который крадет сердце Эстер. Тогда и начинаются эти интеллектуальные игры двух супругов, которые застряли в любовном треугольнике. Словно быки впадающие в безумие от красной тряпки, они вступают в страстное противостояние друг с другом, из которого все сложнее выбраться.

Мексиканец Карлос Рейгадас появился на фестивальном поле уже давно и известен такими фильмами, как «Япония», «После мрака свет», «Особый свет» и другими. Его новая работа «Наше время» была показана в Венеции, а главные роли в картине сыграли сам режиссер и его жена Наталия Лопес, отчего наблюдать за происходящим становится еще более интересно.