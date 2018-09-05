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Nuestro tiempo

Наше время, 2018

2018 / Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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История об интеллектуальном любовном треугольнике, разворачивающаяся в мексиканской глубинке
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Поэт по имени Хуан и его жена, преподавательница литературы, Эстер живут в мексиканской провинции и выращивают на ранчо быков. Однажды в их поле зрения появляется объездчик лошадей Фил, который крадет сердце Эстер. Тогда и начинаются эти интеллектуальные игры двух супругов, которые застряли в любовном треугольнике. Словно быки впадающие в безумие от красной тряпки, они вступают в страстное противостояние друг с другом, из которого все сложнее выбраться.

Мексиканец Карлос Рейгадас появился на фестивальном поле уже давно и известен такими фильмами, как «Япония», «После мрака свет», «Особый свет» и другими. Его новая работа «Наше время» была показана в Венеции, а главные роли в картине сыграли сам режиссер и его жена Наталия Лопес, отчего наблюдать за происходящим становится еще более интересно.

- Режиссер впервые играет главную роль в своем собственном фильме вместе со своего супругой Наталией Лопес.

- Картина вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля, а также была показана в Сан-Себастьяне.

- Карлос Рейгадас имеет юридическое образование, а также работал в дипломатической службе.

Жизнь семьи известного поэта Хуана и его жены, преподавательницы английской литературы, Эстер, управляющих ранчо в мексиканской провинции, меняется после
появления американца Фила, объездчика лошадей. Отношения Эстер и Хуана становятся играми интеллектуалов, оказывающихся не менее подверженным животным страстям, чем быки, которых они выращивают. История, которую разыгрывают перед нами Карлос Рейгадас со своей женой Наталией Лопес, – это и любовный треугольник, который пытается притвориться гимном свободным отношениям, и реализация эротической фантазии мужа, и сложное повествование о доверии в отношениях.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 января 2019
Премьера в мире 5 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Карлос Рейгадас
Карлос Рейгадас
В ролях
Карлос Рейгадас
Карлос Рейгадас
Наталия Лопес
Наталия Лопес
Фил Бургерс
Рут Рейгадас
Элеасар Рейгадас
Все актеры и съемочная группа
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Наше время
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Живущие на ранчо супруги Хуан (эту роль играет режиссер Карлос Рейгадас) и Эстер (жена режиссера Наталия Лопес, она же – монтажер) любят друг друга, но в их семейно-бытовые отношения, которые включают в себя воспитание детей и разведение быков, вторгается посторонний человек – американец Фил (Фил Бургерс). Попытки Хуана превратить это в «нормальный» любовный треугольник с самого начала обречены на провал – он не желает признавать личное пространство Эстер и…
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