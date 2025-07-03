Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!
|3 июля 2025
|Россия
|Атмосфера Кино
|7 августа 2025
|Казахстан
|6+
|7 августа 2025
|Кыргызстан
Он такой классный 🎀
Рекомендую всем
Милан очка отлично сыграла роль