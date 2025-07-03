Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Не одна дома 2
1 постер Билеты от 160 ₽
Пойду 174
Не пойду 32
Киноафиша Фильмы Не одна дома 2

Не одна дома 2

Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере Ne odna doma 2 6+
Билеты от 160 ₽
Пойду 174
Не пойду 32

О фильме

Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!

Не одна дома 2 - трейлер
Не одна дома 2  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 3 июля 2025
Дата выхода
3 июля 2025 Россия Атмосфера Кино
7 августа 2025 Казахстан 6+
7 августа 2025 Кыргызстан
Сборы в мире $1 766 745
Производство Arna Media, КиноЦех
Другие названия
Ne odna doma 2, Не одна дома 2
Режиссер
Митрий Семёнов-Алейников
Митрий Семёнов-Алейников
В ролях
Милана Хаметова
Милана Хаметова
DAVA
DAVA
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Александр Головин
Александр Головин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 41 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2003 В жанре «семейный»  199 В жанре «комедия»  481 В фильмах России  211
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Prime Cinema
12:25 от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
14:45 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Залия Замилова 3 июля 2025, 18:11
Всем бежать смотреть этот фильм
Он такой классный 🎀
Рекомендую всем
Милан очка отлично сыграла роль
Анюта Дьяконова 3 июля 2025, 14:49
Фильм очень классный очень понравился нам с дочкой
Отзывы Написать
Новости о фильме
Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2»
Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2» Сиквел фильма 2023 года.
Написать
9 мая 2025 18:52
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Не одна дома 2 - трейлер
Не одна дома 2 Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Не одна дома 2» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Не одна дома 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
12:25 от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
14:45 от 450 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
10:05 от 450 ₽ 12:15 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше