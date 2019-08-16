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Куда ты пропала, Бернадетт? Куда ты пропала, Бернадетт?
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Where'd You Go, Bernadette

Куда ты пропала, Бернадетт?, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Бернадетт - талантливый архитектор и заботливая мать, отправляется на поиски себя.
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Экранизация бестселлера Марии Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?» выходит в кинотеатры, прерывая на детективную драму серию летних сиквелов и боевиков. За постановку и сценарий картины отвечал Ричард Линклейтер, ранее работавший над уникальным проектом «Отрочество», а к звёздному составу присоединились обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт («Жасмин»), Билли Крудап («Почти знаменит»), Джуди Гир («Из 13 в 30») и Тройэн Беллисарио («Милые обманщицы»).

События фильма расскажут о необыкновенном путешествии Бернадетт Фокс, которая решает оставить карьеру архитектора и жизнь в рамках «Американской мечты» позади и бесследно исчезает. Пока Бернадетт ищет «новую» себя и посвящает время хобби, которым раньше не позволяла себя занимать, её дочь в целях отыскать мать, наоборот, ближе знакомится с её прошлым.

Экранизация одноименного культового романа Марии Семпл, который продержался год в списке бестселлеров New York Times и был издан более чем в 25 странах мира.

Премьеру фильма переносили 4 раза.

Финальный перенос премьеры на август представители студии объяснили тем, что август считается хорошей «почвой» для драм о женщинах: например, в августе также вышли картины «Безумно богатые азиаты», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и «Примадонна».

Мария Семпл выпустила первоисточник в 2012 году, и уже через год студия выкупила права на экранизацию. Разработка фильма продолжалась вплоть до старта съёмок в 2017 году.

У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 19 ноября 2019
Премьера в мире 16 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Билли Крудап
Билли Крудап
Джуди Грир
Джуди Грир
Тройэн Эвери Беллисарио
Тройэн Эвери Беллисарио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Куда ты пропала, Бернадетт? 5 постеров
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Куда ты пропала, Бернадетт? смотреть онлайн

Куда ты пропала, Бернадетт?
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Форрестгампинг уже можно объявлять отдельным поджанром. Картин, которые вдохновляют людей на жизнь в прямом смысле этого слова, снимают немало. Разумеется, надо ещё оценивать способность современных зрителей впечатляться. Так что фильмы от малоизвестных авторов с малоизвестными лицами в кадре вряд ли глубоко затронут сердца или будут замечены в прокате. А вот если с постера на зрителей смотрит Кейт Бланшетт, уже невольно возникает притяжение: этот фильм надо брать. Так что, даже если…
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