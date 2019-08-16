Куда ты пропала, Бернадетт?, 2018

Экранизация бестселлера Марии Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?» выходит в кинотеатры, прерывая на детективную драму серию летних сиквелов и боевиков. За постановку и сценарий картины отвечал Ричард Линклейтер, ранее работавший над уникальным проектом «Отрочество», а к звёздному составу присоединились обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт («Жасмин»), Билли Крудап («Почти знаменит»), Джуди Гир («Из 13 в 30») и Тройэн Беллисарио («Милые обманщицы»).
События фильма расскажут о необыкновенном путешествии Бернадетт Фокс, которая решает оставить карьеру архитектора и жизнь в рамках «Американской мечты» позади и бесследно исчезает. Пока Бернадетт ищет «новую» себя и посвящает время хобби, которым раньше не позволяла себя занимать, её дочь в целях отыскать мать, наоборот, ближе знакомится с её прошлым.
Экранизация одноименного культового романа Марии Семпл, который продержался год в списке бестселлеров New York Times и был издан более чем в 25 странах мира.
Премьеру фильма переносили 4 раза.
Финальный перенос премьеры на август представители студии объяснили тем, что август считается хорошей «почвой» для драм о женщинах: например, в августе также вышли картины «Безумно богатые азиаты», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и «Примадонна».
Мария Семпл выпустила первоисточник в 2012 году, и уже через год студия выкупила права на экранизацию. Разработка фильма продолжалась вплоть до старта съёмок в 2017 году.
У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.