Куда ты пропала, Бернадетт?, 2018

Экранизация бестселлера Марии Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?» выходит в кинотеатры, прерывая на детективную драму серию летних сиквелов и боевиков. За постановку и сценарий картины отвечал Ричард Линклейтер, ранее работавший над уникальным проектом «Отрочество», а к звёздному составу присоединились обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт («Жасмин»), Билли Крудап («Почти знаменит»), Джуди Гир («Из 13 в 30») и Тройэн Беллисарио («Милые обманщицы»).

События фильма расскажут о необыкновенном путешествии Бернадетт Фокс, которая решает оставить карьеру архитектора и жизнь в рамках «Американской мечты» позади и бесследно исчезает. Пока Бернадетт ищет «новую» себя и посвящает время хобби, которым раньше не позволяла себя занимать, её дочь в целях отыскать мать, наоборот, ближе знакомится с её прошлым.