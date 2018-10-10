Я вернусь, 2018

Действие картины разворачивается в армянской приграничной деревушке в середине 1990-х годов, после войны в Нагорном Карабахе. Шестилетний Саро, живущий с мамой и дедом, каждую ночь просит Луну вернуть ему папу, который ушел на войну. Когда его желание исполняется, оба героя оказываются в неловкой ситуации: Саро совсем не помнит отца, а тот, в свою очередь, никак не может привыкнуть к самостоятельности сына, который в его отсутствие стал практически хозяином в доме.
Середина 90-х, весна, в армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг — Дед Карен ждут с войны отца Саро — Вачо. За эти годы 6-летний мальчик стал мужчиной — все хозяйственные дела на нём. Каждую ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желание исполняется. Вачо вернулся домой, только вот отец помнит сына — малышом, а Саро совсем не помнит отца. Они оба ещё не знают, что жизнь отмерит им всего 3 дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.