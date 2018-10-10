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Я вернусь, 2018

2018 / Россия / Армения
5.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины разворачивается в армянской приграничной деревушке в середине 1990-х годов, после войны в Нагорном Карабахе. Шестилетний Саро, живущий с мамой и дедом, каждую ночь просит Луну вернуть ему папу, который ушел на войну. Когда его желание исполняется, оба героя оказываются в неловкой ситуации: Саро совсем не помнит отца, а тот, в свою очередь, никак не может привыкнуть к самостоятельности сына, который в его отсутствие стал практически хозяином в доме.

  • Съемки картины прошли в селе Мовсес в Армении в апреле 2018 года. Местные жители активно помогали в производстве ленты – предоставляли свои дома, приносили реквизит, консультировали, снимались в качестве статистов.
  • С автором идеи для фильма и его продюсером Беником Аракеляном режиссер и сценарист Дарья Шумакова познакомилась на съемках “Дамы Пик” Павла Лунгина.
  • Беник Аракелян рассказывал, что эпизод с просьбой к Луне вернуть родного человека с войны основана на реальных событиях из его жизни.
  • Картина приняла участие в разнообразных кинофестивалях, включая американские Socially Relevant Film Festival в Нью-Йорке и Los Angeles Women's International Film Festival в Лос-Анджелесе.
  • Для 28-летнего актера Макара Запорожского (“Метод”, “Время женщин”) картина стала продюсерским дебютом.

Середина 90-х, весна, в армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг — Дед Карен ждут с войны отца Саро — Вачо. За эти годы 6-летний мальчик стал мужчиной — все хозяйственные дела на нём. Каждую ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желание исполняется. Вачо вернулся домой, только вот отец помнит сына — малышом, а Саро совсем не помнит отца. Они оба ещё не знают, что жизнь отмерит им всего 3 дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.

5.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера в мире 10 октября 2018
Возраст 6+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Дарья Шумакова
В ролях
Эдуард Аракелян
Фрунзе Амирханян
Татев Григорян
Нерсес Аветисян
Марджан Аветисян
Марджан Аветисян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я вернусь 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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