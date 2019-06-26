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Человек-паук: Вдали от дома Человек-паук: Вдали от дома
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Человек-паук: Вдали от дома, 2019

2019 / США
8.4 Оцените
236 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук отправляется в Европу, но и там ему придётся поработать
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Режиссером фильма «Человек паук: Вдали от дома» стал Джон Уоттс, который ответственен за первую часть новой франшизы с Томом Холландом. Холланд стал уже третьим человеком-пауком, которого Sony показывают в полнометражных картинах, и первым, который полноценно взаимодействует с «Мстителями». В новом фильме кроме Тома можно вновь увидеть Зендаю, Марису Томей, Джона Фарво, а также Коби Смодерс, Сэмюэла Л Джексона и новичка франшизы – Джейка Джилленхола в роли Мистерио.

Появление нового персонажа говорит о том, что теория о мультивселенных оказалась правдивой. Во второй части «Человека-паука» Питер Паркер и его класс едут на каникулы в Европу. Парень тяжело переживает потерю близкого друга, но ему вновь придется примерить свой красно-синий костюм, чтобы спасти друзей и жителей города от опасных врагов.

Вместе с победой над Таносом в мире многое изменилось. Одним из тех, кто не дожил до победы оказался Тони Старк. И хотя герой не забыт, его роль в защите мира теперь лежит на плечах Питера Паркера, Человека-паука. 

Молодой супергерой рад продолжить дело своего наставника, но так трудно сосредоточиться только на спасении планеты, когда ты еще подросток и вокруг столько всего интересного. Например, запланированная поездка с классом в Европу, в ходе которой Питер собирается наконец-то признаться в своих чувствах красотке Эм Джей.

В такой ситуации неизвестно откуда взявшийся посреди Старого Света агрессивный Элементаль оказывается совсем некстати. Питер готовится отложить свои планы до лучших времен, но на выручку приходит загадочный герой в зелёном костюме и сферическом шлеме -— Мистерио. Он успешно сдерживает Элементаля, справляясь почти без помощи Человека-Паука. Герои знакомятся поближе и начинают работать в команде. Прекрасный характер Мистерио, а также его успехи на поле боя так впечатляют, что Питер готов признать: Тони Старк поспешил, выбрав на роль преемника Человека-паука. 

Но действительно ли появление нового супергероя одновременно с Элементалями — счастливое совпадение? 
 

Действие фильма развивается после событий, показанных в фильме «Мстители: Финал»;

Глава Marvel Кевин Файги заявил, что именно «Человек-паук: Вдали от дома» станет последним фильмом третьей фазы киновселенной Marvel.

На чемодане Питера можно заметить буквы “BFP”, это инициалы дяди Питера, Бенджамина Франклина Паркера, которому, вероятно, принадлежал чемодан. 

Номерной знак на автомобиле Ника Фьюри является отсылкой к номеру и дате выхода комикса “Человек-паук и Ник Фьюри”. 

По словам раскадровщика Джеффри Хендерсона, Мистерио должен был стать одним из злодеев в отмененном фильме Сэма Рэйми “Человек паук 4”, а сыграть его должен был Брюс Кэмпбелл, друг Рэйми, который появлялся во всех трех его фильмах о Пауке. 

Том Холланд говорит, что Хэппи Хоган — один из его любимых персонажей и ему очень нравится, как эту роль исполняет Джон Фавро, которого он считает одним из “крестных отцов” киновселенной “Марвел”.  

Это первый фильм из серии “Марвел\Мстители” без камео Стэна Ли, одного из создателей компании “Марвел Комикс”. 

Действие этого фильма происходит через восемь месяцев после событий фильма “Мстители: Финал”. 

В паспорте Питера Паркера можно увидеть день его рождения: 10 августа. Именно 10 августа в 1962 году вышел первый комикс с участием Человека-паука.

Не смотря на то, что события, происходящие в голландской деревне были сняты в Чехии, городок Брук-оп-Лангедейк действительно существует в Нидерландах, а все актеры, задействованные в этом эпизоде — голландцы. 

Внешний вид шлема-аквариума Мистерио был вдохновлен иллюстрациями из классических комиксов о Человеке-пауке. 

Это первый случай, когда сборы фильма о Человеке-пауке в мировом прокате превысили 1 млрд долларов. 

Сообщалось, что от роли Мистерио отказался Мэтт Деймон. 

Во время съемок “Человек-паук: Вдали от дома” Том Холланд, родившийся в Лондоне, был ближе к своему дому, чем во время съемок “Человек-паук: Возвращение домой.

В начале фильма Элементаль воды атакует Венецию, затапливая знаменитую площадь Святого Марка. По случайному совпадению, Венеция подверглась сильнейшему наводнению в год выхода фильмы на экраны. 

Сцена сражения с Элементалем огня была снята не в самой Праге, а в городе  Либерец, на сто километров севернее столицы Чехии. 

В одной из сцен фильма Мистерио произносит фразу “Кто-нибудь, снимите с меня этот дурацкий костюм!”. В реальности актеру Джейку Джилленхолу очень нравилось носить костюм Мистерио на съемках. 

В английской версии фильма реплики искусственного интеллекта Э.Д.И.Т. озвучила первый помощник редактора фильма Дон Мишель Кинг. В официальном русском дублированном переводе звучит голос актрисы Ингеборги Дапкунайте. 
 

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся - Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

8.4 Оцените
236 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 17 сентября 2019
Премьера в мире 26 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Уоттс
Джон Уоттс
В ролях
Том Холланд
Том Холланд
Зендея
Зендея
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Мартин Старр
Мартин Старр
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Все актеры и съемочная группа
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После пяти лет небытия Питер Паркер, он же Человек-паук, вернулся к жизни. Танос побеждён, и мир постепенно приходит в норму. На летние каникулы класс Питера отправляется в путешествие по Европе, и герой мечтает рассказать Эм Джей о своих чувствах. Но планы рушатся: Человек-паук срочно нужен Нику Фьюри, чтобы победить Элементалов — невесть откуда взявшихся монстров, которые управляют водой, огнём и прочими стихиями. К счастью, рядом есть и новый супергерой — Мистерио, который быстро…
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Илья Иванов 4 июля 2019, 23:23
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Евгений Стешенко 5 июля 2019, 01:07
Нормальный фильм, но уж больно под школоту заточен. Раньше "Человек паук" (с Тоби Магуайером в главной роли), был направлен на более взрослую аудиторию. Моя оценка 7 из 10
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