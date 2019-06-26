Человек-паук: Вдали от дома, 2019

Режиссером фильма «Человек паук: Вдали от дома» стал Джон Уоттс, который ответственен за первую часть новой франшизы с Томом Холландом. Холланд стал уже третьим человеком-пауком, которого Sony показывают в полнометражных картинах, и первым, который полноценно взаимодействует с «Мстителями». В новом фильме кроме Тома можно вновь увидеть Зендаю, Марису Томей, Джона Фарво, а также Коби Смодерс, Сэмюэла Л Джексона и новичка франшизы – Джейка Джилленхола в роли Мистерио.

Появление нового персонажа говорит о том, что теория о мультивселенных оказалась правдивой. Во второй части «Человека-паука» Питер Паркер и его класс едут на каникулы в Европу. Парень тяжело переживает потерю близкого друга, но ему вновь придется примерить свой красно-синий костюм, чтобы спасти друзей и жителей города от опасных врагов.

Вместе с победой над Таносом в мире многое изменилось. Одним из тех, кто не дожил до победы оказался Тони Старк. И хотя герой не забыт, его роль в защите мира теперь лежит на плечах Питера Паркера, Человека-паука.

Молодой супергерой рад продолжить дело своего наставника, но так трудно сосредоточиться только на спасении планеты, когда ты еще подросток и вокруг столько всего интересного. Например, запланированная поездка с классом в Европу, в ходе которой Питер собирается наконец-то признаться в своих чувствах красотке Эм Джей.

В такой ситуации неизвестно откуда взявшийся посреди Старого Света агрессивный Элементаль оказывается совсем некстати. Питер готовится отложить свои планы до лучших времен, но на выручку приходит загадочный герой в зелёном костюме и сферическом шлеме -— Мистерио. Он успешно сдерживает Элементаля, справляясь почти без помощи Человека-Паука. Герои знакомятся поближе и начинают работать в команде. Прекрасный характер Мистерио, а также его успехи на поле боя так впечатляют, что Питер готов признать: Тони Старк поспешил, выбрав на роль преемника Человека-паука.

Но действительно ли появление нового супергероя одновременно с Элементалями — счастливое совпадение?

