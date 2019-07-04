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Traumfabrik

Фабрика грёз, 2019

2019 / Германия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Фантастическая история любви изобретательного парня Эмиля и танцовщицы Милу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет рассказывает о событиях 1961 года, происходивших в Германии. Популярная киностудия занимается съемкой увлекательных фильмов, которые выходит один за другим. Эмиль, оператор студии, потрясен мастерством танцовщицы Милы и не может думать ни о чем, кроме прекрасной девушки. Он боится делать первый шаг, но накаляющаяся политическая обстановка не оставляет ему выбора. Начинается строительство Берлинской стены, а персонаж Эмилии Шуле – француженка. Как только ограждение будет закончено, герои должны будут разойтись и больше никогда не встретиться.

  • Некоторые критики называют мелодраму с нашумевшим голливудским проектом «Ла-Ла Ленд», но в европейской адаптации.
  • Локация, где разворачивается сюжет – студия Babelsberg, которая находится в Восточном Берлина. В середине прошлого века там действительно снимали киноленты совместного германо-французского производства.
  • Съемки романтического фильма длились ровно полтора месяца.
  • Берлинская стена, сооружение длиной 155 км, разделявшее Западный Берлин и ГДР, просуществовала 28 лет. В ГДР ее называли противофашистским оборонительным валом, а в ФРГ – позорной стеной.

На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятельства против тебя, и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Простому парню Эмилю, влюблённому во французскую танцовщицу по имени Милу, придётся придумать и реализовать фантастический план, который возможен только на «Фабрике Грёз» — киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором снимется Милу.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 1 июля 2020
Премьера в мире 4 июля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Мартин Шрейер
Мартин Шрейер
В ролях
Эмилия Шуле
Эмилия Шуле
Кен Дукен
Кен Дукен
Свенья Юнг
Свенья Юнг
Анатоль Таубман
Анатоль Таубман
Хайнер Лаутербах
Хайнер Лаутербах
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фабрика грёз 3 постера
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Фабрика грёз смотреть онлайн

Фабрика грёз
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за 1 рубль
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Наша рецензия
ГДР, 1961 год. Только что демобилизовавшийся из армии Эмиль (Деннис Мойен) по протекции старшего брата попадает на студию ДЕФА – главную съемочную площадку Восточной Германии. Он становится актером массовки на проекте, в котором играет французская дива Беатрис Морэ. Однако внимание юноши привлекает вовсе не она, а ее дублерша, танцовщица Милу (Эмилия Шюле). Эмиль влюбляется в нее с первого взгляда. Дела на работе не ладятся – из-за нескольких промахов подряд его увольняют со студии.…
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Mikhail Kokin 29 ноября 2019, 00:10
Мне фильм понравился. Хоть и хаят Советское время...
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12 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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