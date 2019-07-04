Фабрика грёз, 2019

Сюжет рассказывает о событиях 1961 года, происходивших в Германии. Популярная киностудия занимается съемкой увлекательных фильмов, которые выходит один за другим. Эмиль, оператор студии, потрясен мастерством танцовщицы Милы и не может думать ни о чем, кроме прекрасной девушки. Он боится делать первый шаг, но накаляющаяся политическая обстановка не оставляет ему выбора. Начинается строительство Берлинской стены, а персонаж Эмилии Шуле – француженка. Как только ограждение будет закончено, герои должны будут разойтись и больше никогда не встретиться.