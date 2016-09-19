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Последние любовники Последние любовники
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Porto

Последние любовники, 2016

2016 / Португалия / Франция / США / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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«Последние любовники» — это история юного американца по имени Джек, который оказывается в небольшом прибрежном городке Порто. Его добровольное одиночество внезапно скрашивается знакомством с очаровательной француженкой Мати. Джек решает действовать активно, чтобы завоевать ее сердце, но он еще не знает, чем все это обернется.

Картина «Последние любовники» в первую очередь примечательна тем, что в ней сыграл Антон Ельчин, для которого это был один из последних проектов перед смертью. Режиссером фильма выступил Гейб Клингер, у которого за плечами всего одна работа — документальная лента «Двойная игра: Джеймс Беннинг и Ричард Ликлейтер».

- «Порто» — один из последних проектов Антона Ельчина, в которых он успел сняться перед смертью Актер погиб в результате несчастного случая 19 июня 2016 года.

- «Порто» — дебют в игровом кино для режиссера Гейба Клингера.

- Премьера «Порто» состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Молодой американец Джек, добровольный изгнанник и одиночка, в прибрежном городке сталкивается с красавицей-француженкой Мати. Испытывая сшибающее с ног влечение, решаясь перейти от тайных взглядов к открытому ухаживанию, Джек ввязывается в роман с роковой женщиной.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера в мире 19 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Гейб Клингер
Гейб Клингер
В ролях
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Люси Лукас
Люси Лукас
Франсуаза Лебрун
Франсуаза Лебрун
Од Пепен
Паулу Колатре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последние любовники 3 постера
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Последние любовники смотреть онлайн

Последние любовники
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Судьба сводит молодых людей в португальском городе Порту, где Мати Варнье (Люси Лукас) изучает археологию, а Джейк Климан (Антон Ельчин) трудится на раскопках. Она француженка, следит за фигурой и здоровьем, ттренируется по четыре раза в неделю. Он американец и ест все подряд, особо не задумываясь о здоровье и внешности. Хэппи-энд в ленте Гейба Клингера стоит под большим вопросом, зато сладость и боль воспоминаний разлиты повсюду. Кадр из фильма «Последние…
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18 сентября 2017 12:34
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