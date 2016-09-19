Последние любовники, 2016

«Последние любовники» — это история юного американца по имени Джек, который оказывается в небольшом прибрежном городке Порто. Его добровольное одиночество внезапно скрашивается знакомством с очаровательной француженкой Мати. Джек решает действовать активно, чтобы завоевать ее сердце, но он еще не знает, чем все это обернется.
Картина «Последние любовники» в первую очередь примечательна тем, что в ней сыграл Антон Ельчин, для которого это был один из последних проектов перед смертью. Режиссером фильма выступил Гейб Клингер, у которого за плечами всего одна работа — документальная лента «Двойная игра: Джеймс Беннинг и Ричард Ликлейтер».
- «Порто» — один из последних проектов Антона Ельчина, в которых он успел сняться перед смертью Актер погиб в результате несчастного случая 19 июня 2016 года.
- «Порто» — дебют в игровом кино для режиссера Гейба Клингера.
- Премьера «Порто» состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Молодой американец Джек, добровольный изгнанник и одиночка, в прибрежном городке сталкивается с красавицей-француженкой Мати. Испытывая сшибающее с ног влечение, решаясь перейти от тайных взглядов к открытому ухаживанию, Джек ввязывается в роман с роковой женщиной.