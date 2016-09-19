Последние любовники, 2016

«Последние любовники» — это история юного американца по имени Джек, который оказывается в небольшом прибрежном городке Порто. Его добровольное одиночество внезапно скрашивается знакомством с очаровательной француженкой Мати. Джек решает действовать активно, чтобы завоевать ее сердце, но он еще не знает, чем все это обернется.

Картина «Последние любовники» в первую очередь примечательна тем, что в ней сыграл Антон Ельчин, для которого это был один из последних проектов перед смертью. Режиссером фильма выступил Гейб Клингер, у которого за плечами всего одна работа — документальная лента «Двойная игра: Джеймс Беннинг и Ричард Ликлейтер».