Начни сначала, 2018

Любитель снимать комедии с Адамом Сендлером Питер Сигал («50 первых поцелуев», «Управление гневом») выпускает уже 10 режиссёрскую работу – комедию о важности второго шанса для каждого человека. В главных ролях снялись Дженнифер Лопез («Фостеры», «Поворот»), Майло Вентимилья («Рокки Бальбоа», «Герои») и звезда «классных мюзиклов» Ванесса Хадженс.

Майя – женщина без каких-либо достижений по службе и плюсиков резюме. Когда ты вроде бы можешь многое, но подтверждать это нечем, работодатели не очень то сильно хотят видеть вас в своих компаниях. Но главная героиня не отчаивается и получает работу в большой корпорации. Для неё должность становится шансом показать, что опыт, приписанный в резюме не так важен, если у тебя есть талант.