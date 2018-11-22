Начни сначала, 2018

Любитель снимать комедии с Адамом Сендлером Питер Сигал («50 первых поцелуев», «Управление гневом») выпускает уже 10 режиссёрскую работу – комедию о важности второго шанса для каждого человека. В главных ролях снялись Дженнифер Лопез («Фостеры», «Поворот»), Майло Вентимилья («Рокки Бальбоа», «Герои») и звезда «классных мюзиклов» Ванесса Хадженс.
Майя – женщина без каких-либо достижений по службе и плюсиков резюме. Когда ты вроде бы можешь многое, но подтверждать это нечем, работодатели не очень то сильно хотят видеть вас в своих компаниях. Но главная героиня не отчаивается и получает работу в большой корпорации. Для неё должность становится шансом показать, что опыт, приписанный в резюме не так важен, если у тебя есть талант.
- Главную роль должна была сыграть Джулия Робертс, но она выбыла из проекта
- В течение трех дней местом для съемок служил супермаркет Food Bazaar в Лонг-Айленде
- После съемок режиссёр Питер Сигал заявил, что команда и актерский состав фильма стали его самой любимой съемочной семьей за всё время в карьере.
- Сценаристы фильма советовались с режиссёром в написании комедийных сцен
Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получила работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, – ведь никогда не поздно начать сначала!