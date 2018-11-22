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Second Act

Начни сначала, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм с Дженнифер Лопес - комедия о том, как девушка получает шанс устроиться на работу мечты
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Причины посмотреть Факты О фильме

Любитель снимать комедии с Адамом Сендлером Питер Сигал («50 первых поцелуев», «Управление гневом») выпускает уже 10 режиссёрскую работу – комедию о важности второго шанса для каждого человека. В главных ролях снялись Дженнифер Лопез («Фостеры», «Поворот»), Майло Вентимилья («Рокки Бальбоа», «Герои») и звезда «классных мюзиклов» Ванесса Хадженс.

Майя – женщина без каких-либо достижений по службе и плюсиков резюме. Когда ты вроде бы можешь многое, но подтверждать это нечем, работодатели не очень то сильно хотят видеть вас в своих компаниях. Но главная героиня не отчаивается и получает работу в большой корпорации. Для неё должность становится шансом показать, что опыт, приписанный в резюме не так важен, если у тебя есть талант. 

- Главную роль должна была сыграть Джулия Робертс, но она выбыла из проекта

- В течение трех дней местом для съемок служил супермаркет Food Bazaar в Лонг-Айленде

- После съемок режиссёр Питер Сигал заявил, что команда и актерский состав фильма стали его самой любимой съемочной семьей за всё время в карьере.

- Сценаристы фильма советовались с режиссёром в написании комедийных сцен

 

Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получила работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, – ведь никогда не поздно начать сначала!

7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 22 февраля 2019
Премьера в мире 22 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Питер Сигал
Питер Сигал
В ролях
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Леа Ремини
Леа Ремини
Фредди Строма
Фредди Строма
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Майя Варгас (Дженнифер Лопес), простая сотрудница супермаркета с внешностью голливудской дивы, мечтает о руководящей должности. Она уверена, что после 15 лет успешной работы заслужила продвижение по карьерной лестнице. Однако начальник оставляет ее помощником менеджера, а на топ-позицию берет самоуверенного дурака, помешанного на тимбилдинге и ролевых играх. Причина проста: у новенького есть диплом вуза, а у Майи нет. Ей некогда и не на что было получать высшее образование. Она росла без…
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mariaygerasimova 10 января 2019, 13:07
Женский хороший фильм. Очень понравился. Легкая качественная комедия. Но J Lo выглядит местами как клоун, явный перебор с макияжем и «убийственные»… Читать дальше…
irina_v68 17 января 2019, 00:54
Скука смертная. Никакого движения . Чуть не уснула.
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