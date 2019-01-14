Как я стал русским, 2018

Молодой режиссер Акаки Сахелашвили, который ранее работал только с сериалами, представил свою первую полнометражную работу, посвященную сложностям межнациональных отношений. В фильме снимались Елизавета Кононова, известная по фильмам «Закон каменных джунглей» и «Как я стал русским» и Виталий Хаев («Салют-7», «Изображая жертву»).
Фильм рассказывает историю необычной пары: Чжоу и Ира знакомятся в Москве, влюбляются и решают пожениться. Однако здесь им приходится столкнуться с непониманием со стороны родственников невесты: будущий муж и тесть совсем не находят общего языка. ради Ирины обоим мужчинам придется постараться и наладить отношения.
- Фильм получил подтвержденный широкий прокат в Китае
- Название фильма в переводе с китайского: Дневники становления боевого народа
- Спин-офф сериала «Как я стал русским»
Понравиться отцу своей невесты - задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.
Такой… Читать дальше…