Как я стал русским, 2018

Молодой режиссер Акаки Сахелашвили, который ранее работал только с сериалами, представил свою первую полнометражную работу, посвященную сложностям межнациональных отношений. В фильме снимались Елизавета Кононова, известная по фильмам «Закон каменных джунглей» и «Как я стал русским» и Виталий Хаев («Салют-7», «Изображая жертву»).



Фильм рассказывает историю необычной пары: Чжоу и Ира знакомятся в Москве, влюбляются и решают пожениться. Однако здесь им приходится столкнуться с непониманием со стороны родственников невесты: будущий муж и тесть совсем не находят общего языка. ради Ирины обоим мужчинам придется постараться и наладить отношения.