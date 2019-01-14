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Как я стал русским Как я стал русским
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Как я стал русским, 2018

2018 / Россия
6.2 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Китаец приезжает в Россию за своей невестой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой режиссер Акаки Сахелашвили, который ранее работал только с сериалами, представил свою первую полнометражную работу, посвященную сложностям межнациональных отношений. В фильме снимались Елизавета Кононова, известная по фильмам «Закон каменных джунглей» и «Как я стал русским» и Виталий Хаев («Салют-7», «Изображая жертву»). 
 

Фильм рассказывает историю необычной пары: Чжоу и Ира знакомятся в Москве, влюбляются и решают пожениться. Однако здесь им приходится столкнуться с непониманием со стороны родственников невесты: будущий муж и тесть совсем не находят общего языка. ради Ирины обоим мужчинам придется постараться и наладить отношения. 

- Фильм получил подтвержденный широкий прокат в Китае

- Название фильма в переводе с китайского: Дневники становления боевого народа

- Спин-офф сериала «Как я стал русским»

Понравиться отцу своей невесты - задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

6.2 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера в мире 14 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Акаки Сахелашвили
Акаки Сахелашвили
В ролях
Дун Чан
Дун Чан
Елизавета Кононова
Елизавета Кононова
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Грант Тохатян
Грант Тохатян
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Если верить нашим газетам, китайцам от России нужны только две вещи — заселить Сибирь и вычерпать ложками Байкал. Если же смотреть китайские фильмы, то среднему городскому жителю Шанхая в России интересно совсем иное — дураки и дороги. Современный городской китаец любит путешествовать, и в Москву ему попасть проще и дешевле, чем среднему жителю российской глубинки. Суровость места не играет особой роли. Мой товарищ, решивший месяц назад встретить Новый Год в Териберке, созерцая…
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Bikeev.ea 7 февраля 2019, 11:21
Вранье
Владислав Иванов 2 февраля 2019, 14:55
Вчера посчастливилось побывать на закрытой премьере фильма Как я стал русским. Это были одни из лучших моих двух часов в киножизни.
Такой… Читать дальше…
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