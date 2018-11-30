Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мобильный воин Гандам: Нарратив Мобильный воин Гандам: Нарратив
Киноафиша Фильмы Мобильный воин Гандам: Нарратив
Mobile Suit Gundam Narrative

Мобильный воин Гандам: Нарратив, 2018

2018 / Япония
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Продолжение японской фантастической франшизы о человекоподобных воинах-роботах.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Анимационный фильм «Мобильный воин Гандам: Нарратив» -- амбициозное продолжение японской научно-фантастической франшизы о человекоподобных воинах-роботах. Картина -- экранизация одиннадцатой новеллы серии «Единорог Гандам», выходившей в 2007-2009 годах, которая является ответвлением от оригинального повествования. Фильм спродюсирован знаменитой компанией Sunrise («Код Гиас»): режиссером выступил Тошиказу Ёшизава, ранее подаривший нам аниме-версию «Людей Икс», а над сценарием работал Харутоши Фукуи, приложивший руку и к другим фильмам и книгам вселенной. «Мобильный воин Гандам: Нарратив» обещает привлечь не только фанатов саги, но и ностальгирующих любителей меха-роботов: франшиза «Гандам» была и остается одной из первых и наиболее популярных аниме-вселенных в данном жанре.

Действие фильма происходит через год после событий картины «Мобильный воин Гандам: Единорог». После открытия ящика Лапласа и чартера UC, которое подтверждает существование и права новой ступени человеческой эволюции – Ньютайпов, под новым именем и с новыми силами в UC.0097 после исчезновения на базу возвращается RX-0 Гандам, «брат» Единорога и Банши. Фильм затрагивает новые и интересные концепции, раньше не поднимающиеся в серии, и впечатляет улучшенными технологиями в анимации меха-роботов.

«Мобильный воин Гандам: Нарратив» -- первый фильм проекта UC NexT 0100 от Sunrise, который будет повествовать о следующем веке в таймлайне UC.

 Во время представления фильма также было объявлено о производстве очередной трилогии Гандам – экранизации новел Ёшиюки Томино «Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэй» -- и иностранного сиквела лайв-экшен фильма «Мобильный воин Гандам: Единорог»

 В фильме задействовано более двадцати различных механических роботов, каждый из которых имеет уникальный дизайн.

 Фильм продвигали в дуэте с «Годзиллой: Пожирателем планет» Гена Уробучи: были выпущены специальный мерчендайз, трейлер кроссовера, а также была возможность купить билеты на оба фильма сразу.

Группа «Мумий Тролль» записала композицию «Космический десантник» специально для этого мультфильма

История о галактических войнах, главным оружием в которых являются высокотехнологичные машины, называемые Мобильными Доспехами или Воинами, и их пилоты — представители новой ступени эволюции. Человечество покорило звёзды и создало колонии в самых разных уголках космоса. Одна из таких колоний решила отделиться от Земли и объявила ей войну. В 0097 году Вселенского Века, спустя год после серьёзного военного конфликта, едва не приведшего к глобальной катастрофе, человечеству казалось бы ничего не угрожает… Пока на земной орбите не был замечен давно исчезнувший Золотой Мобильный Доспех, появление которого грозит изменить судьбу всей Вселенной.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера в мире 30 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Сюнъити Ёсидзава
Сюнъити Ёсидзава
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Мобильный воин Гандам: Нарратив 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Мобильный воин Гандам: Нарратив смотреть онлайн

Мобильный воин Гандам: Нарратив
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Выход нового мультфильма, франшизы «Гандам» в российский прокат ― событие не масштабное, но крайне знаковое. Картину Есидзавы сложно назвать потенциальной нетленкой или большим шедевром (во многих смыслах она не выдерживает никакой критики), но только нужно быть совсем уж ворчливым скептиком, чтобы пропустить её на большом экране. Это примерно как выставка Караваджо или Ван Гога в вашем родном городе, на которую привезли только три или четыре малоизвестные картины великих классиков.…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Netflix анонсировал игровую адаптацию аниме «Мобильный воин Гандам» Фильм получил режиссера.
Написать
13 апреля 2021 10:47
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши