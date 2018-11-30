Мобильный воин Гандам: Нарратив, 2018

Анимационный фильм «Мобильный воин Гандам: Нарратив» -- амбициозное продолжение японской научно-фантастической франшизы о человекоподобных воинах-роботах. Картина -- экранизация одиннадцатой новеллы серии «Единорог Гандам», выходившей в 2007-2009 годах, которая является ответвлением от оригинального повествования. Фильм спродюсирован знаменитой компанией Sunrise («Код Гиас»): режиссером выступил Тошиказу Ёшизава, ранее подаривший нам аниме-версию «Людей Икс», а над сценарием работал Харутоши Фукуи, приложивший руку и к другим фильмам и книгам вселенной. «Мобильный воин Гандам: Нарратив» обещает привлечь не только фанатов саги, но и ностальгирующих любителей меха-роботов: франшиза «Гандам» была и остается одной из первых и наиболее популярных аниме-вселенных в данном жанре.

Действие фильма происходит через год после событий картины «Мобильный воин Гандам: Единорог». После открытия ящика Лапласа и чартера UC, которое подтверждает существование и права новой ступени человеческой эволюции – Ньютайпов, под новым именем и с новыми силами в UC.0097 после исчезновения на базу возвращается RX-0 Гандам, «брат» Единорога и Банши. Фильм затрагивает новые и интересные концепции, раньше не поднимающиеся в серии, и впечатляет улучшенными технологиями в анимации меха-роботов.