Мобильный воин Гандам: Нарратив, 2018

Анимационный фильм «Мобильный воин Гандам: Нарратив» -- амбициозное продолжение японской научно-фантастической франшизы о человекоподобных воинах-роботах. Картина -- экранизация одиннадцатой новеллы серии «Единорог Гандам», выходившей в 2007-2009 годах, которая является ответвлением от оригинального повествования. Фильм спродюсирован знаменитой компанией Sunrise («Код Гиас»): режиссером выступил Тошиказу Ёшизава, ранее подаривший нам аниме-версию «Людей Икс», а над сценарием работал Харутоши Фукуи, приложивший руку и к другим фильмам и книгам вселенной. «Мобильный воин Гандам: Нарратив» обещает привлечь не только фанатов саги, но и ностальгирующих любителей меха-роботов: франшиза «Гандам» была и остается одной из первых и наиболее популярных аниме-вселенных в данном жанре.
Действие фильма происходит через год после событий картины «Мобильный воин Гандам: Единорог». После открытия ящика Лапласа и чартера UC, которое подтверждает существование и права новой ступени человеческой эволюции – Ньютайпов, под новым именем и с новыми силами в UC.0097 после исчезновения на базу возвращается RX-0 Гандам, «брат» Единорога и Банши. Фильм затрагивает новые и интересные концепции, раньше не поднимающиеся в серии, и впечатляет улучшенными технологиями в анимации меха-роботов.
«Мобильный воин Гандам: Нарратив» -- первый фильм проекта UC NexT 0100 от Sunrise, который будет повествовать о следующем веке в таймлайне UC.
Во время представления фильма также было объявлено о производстве очередной трилогии Гандам – экранизации новел Ёшиюки Томино «Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэй» -- и иностранного сиквела лайв-экшен фильма «Мобильный воин Гандам: Единорог»
В фильме задействовано более двадцати различных механических роботов, каждый из которых имеет уникальный дизайн.
Фильм продвигали в дуэте с «Годзиллой: Пожирателем планет» Гена Уробучи: были выпущены специальный мерчендайз, трейлер кроссовера, а также была возможность купить билеты на оба фильма сразу.
Группа «Мумий Тролль» записала композицию «Космический десантник» специально для этого мультфильма
История о галактических войнах, главным оружием в которых являются высокотехнологичные машины, называемые Мобильными Доспехами или Воинами, и их пилоты — представители новой ступени эволюции. Человечество покорило звёзды и создало колонии в самых разных уголках космоса. Одна из таких колоний решила отделиться от Земли и объявила ей войну. В 0097 году Вселенского Века, спустя год после серьёзного военного конфликта, едва не приведшего к глобальной катастрофе, человечеству казалось бы ничего не угрожает… Пока на земной орбите не был замечен давно исчезнувший Золотой Мобильный Доспех, появление которого грозит изменить судьбу всей Вселенной.