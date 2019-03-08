Малыш Кид, 2019

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Знаменитая песня Боба Дилана Knockin’ on Heaven’s Door была написана в 1973 году для фильма Сэма Пекинпы «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Сам музыкант сыграл в картине эксцентричного бандита в цилиндре по кличке Увы-увы, и это был далеко не единственный кунстштюк этого фильма. Пекинпа был уверен, история Малыша Билли станет главным вестерном в его карьере, поэтому очень нервничал, бухал, ссорился со студийными боссами, а когда очередная сцена выходила плохо, залезал…