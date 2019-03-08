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Малыш Кид Малыш Кид
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The Kid

Малыш Кид, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Легендарный бандит вступает в схватку с давним врагом - жестоким шерифом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актер Винсент Д’Онофрио («Жажда смерти») продолжает совершенствоваться в режиссуре и снял свою вторую полнометражную картину. Главные роли в вестерне исполнили Крис Пратт («Мир Юрского периода»), Итан Хоук («Великолепная семерка») и Дэйн ДеХаан («Тюльпанная лихорадка»).

Действие фильма конечно же разворачивается на Диком Западе, подростка Билли спасает от смерти легендарный бандит по прозвищу Малыш Кид. Теперь парень должен оказаться по другую сторону закона и помочь своему новому другу расправиться с жестоким шерифом.

- Крис Пратт, Итан Хоук и Винсент Д'Онофрио ранее снимались вместе в другом вестерне, «Великолепной семерке». Пратт и Д'Онофрио также снимались в «Мире Юрского периода».

- Винсент Д'Онофрио и Адам Болдуин снимались в «Цельнометаллическая оболочка».

- Дейн ДеХаан и Итан Хоук оба снялись в фильме «Валериан и город тысячи планет».

История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке «Малыш Кид» и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом. Подросток прошел через длинную череду предательств родственников, гибель отца, исчезновение сестры и только встреча с кровавым тезкой Малышом Кидом позволит найти выход из этой ситуации. Но на их пути встает местный Шериф…

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 16 августа 2019
Премьера в мире 8 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
В ролях
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Джейк Шур
Джейк Шур
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Итан Хоук
Итан Хоук
Адам Болдуин
Адам Болдуин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Малыш Кид 3 постера
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Малыш Кид смотреть онлайн

Малыш Кид
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за 1 рубль
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Знаменитая песня Боба Дилана Knockin’ on Heaven’s Door была написана в 1973 году для фильма Сэма Пекинпы «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Сам музыкант сыграл в картине эксцентричного бандита в цилиндре по кличке Увы-увы, и это был далеко не единственный кунстштюк этого фильма. Пекинпа был уверен, история Малыша Билли станет главным вестерном в его карьере, поэтому очень нервничал, бухал, ссорился со студийными боссами, а когда очередная сцена выходила плохо, залезал…
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Sergey Knyazev 15 мая 2019, 23:12
Автор Рецензии: Евгений Козлов
В оригинале название фильма однозначно переводится как просто "малыш", правда с определенным артиклем, что… Читать дальше…
Artemio 20 мая 2019, 19:47
Простите за мой французский - бред сивой кобылы...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Трейлер «Малыша»: Итан Хоук и Крис Пратт на Диком Западе Винсент Д’Онофрио, известный по сериалу «Сорвиголова», возвращается с новым режиссёрским проектом.
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22 февраля 2019 10:31
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