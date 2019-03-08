Малыш Кид, 2019

Актер Винсент Д’Онофрио («Жажда смерти») продолжает совершенствоваться в режиссуре и снял свою вторую полнометражную картину. Главные роли в вестерне исполнили Крис Пратт («Мир Юрского периода»), Итан Хоук («Великолепная семерка») и Дэйн ДеХаан («Тюльпанная лихорадка»).
Действие фильма конечно же разворачивается на Диком Западе, подростка Билли спасает от смерти легендарный бандит по прозвищу Малыш Кид. Теперь парень должен оказаться по другую сторону закона и помочь своему новому другу расправиться с жестоким шерифом.
- Крис Пратт, Итан Хоук и Винсент Д'Онофрио ранее снимались вместе в другом вестерне, «Великолепной семерке». Пратт и Д'Онофрио также снимались в «Мире Юрского периода».
- Винсент Д'Онофрио и Адам Болдуин снимались в «Цельнометаллическая оболочка».
- Дейн ДеХаан и Итан Хоук оба снялись в фильме «Валериан и город тысячи планет».
История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке «Малыш Кид» и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом. Подросток прошел через длинную череду предательств родственников, гибель отца, исчезновение сестры и только встреча с кровавым тезкой Малышом Кидом позволит найти выход из этой ситуации. Но на их пути встает местный Шериф…
В оригинале название фильма однозначно переводится как просто "малыш", правда с определенным артиклем, что… Читать дальше…