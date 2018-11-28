- Во время путешествия Круглов побывал в семи субъектах РФ: в Архангельской области, в Красноярском крае, в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке, в Якутии и на Камчатке.

- Фильм «Великий северный путь» создаваля при поддержке Русского географического общества

- Планируется, что фильм будет показан на международных фестивалях, а также выпущен в зарубежных странах и на телевидении

- Картина снималась на камеру SONY Alfa