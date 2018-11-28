Документалист и исследователь Леонид Круглов («Вокруг света», «Сшитые стрелы») представляет вниманию зрителей свою новую картину «Великий северный путь». Главным героем фильма, естественно, является он сам.
«Великий северный путь» – это фильм-путешествие по российской Арктике. Вас ждёт несколько уникальных сегментов, каждый из которых посвящён конкретному месту. В ходе экспедиции Круглов побывает на недрах Колымы, на Камчатке и Чукотке и во многих других местах. Он познакомит вас с коренными северными народами и покажет запечатлённые на камеру красоты северных краёв. Теперь не обязательно отправляться в суровое путешествие, ведь всё самое лучше ждёт вас на большом экране.
- Во время путешествия Круглов побывал в семи субъектах РФ: в Архангельской области, в Красноярском крае, в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке, в Якутии и на Камчатке.
- Фильм «Великий северный путь» создаваля при поддержке Русского географического общества
- Планируется, что фильм будет показан на международных фестивалях, а также выпущен в зарубежных странах и на телевидении
- Картина снималась на камеру SONY Alfa
Фильм «Великий Северный Путь» — это большое путешествие вглубь истории и вдоль арктических широт нашей страны, самый масштабный проект, аналогов которого в России ещё никто не снимал. Это фильм известного путешественника и документалиста Леонида Круглова о выживании человека в нечеловеческих условиях, о силе духа и взаимоотношении людей с природой и себе подобными, когда суровые внешние условия ежеминутно заставляют делать нелёгкий внутренний выбор.
|28 февраля 2019
|Россия
|Кинологистика
|12+