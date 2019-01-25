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Связанные миры Связанные миры
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Ashita sekai ga owaru to shite mo

Связанные миры, 2019

2019 / Япония
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Связанные миры» - дебютный полнометражный проект японского режиссера Юхэя Сакураги. Он же написал сценарий к аниме. Главных героев в фэнтезийном боевике озвучили Юки Кадзи («Укрась прощальное утро цветами обещания»), Маая Утида («Патэма наоборот»), Ёсики Накадзима («Убить или быть убитым») и Саяка Сэнбонги («Атака титанов»).

Действие аниме разворачивается в двух параллельных мирах. Один находится на грани вымирания, другой оказался под гнетом тирана. В первом мире Син влюблен в свою подругу детства Котори, во втором – их двойники – повстанец Дзин и вздорная принцесса Котоко, злейшие враги. Если кто-то из одного мира погибает, его близнец из параллельного тоже перестает существовать. Такое положение дел не устраивает Сина, и он во что бы то ни стало хочет спасти свою возлюбленную.

Оригинальное название аниме можно перевести, как «Даже если завтра наступит конец света»

Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблён в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Юхэй Сакураги
Юхэй Сакураги
В ролях
Юки Кадзи
Юки Кадзи
Маая Утида
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Связанные миры 3 постера
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Связанные миры
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Во время Второй Мировой японцы проводили эксперименты по перемещению материи на расстоянии и однажды сломали пространственно-временной континуум. Сломали и даже не заметили, что мир треснул напополам, а параллельных реальностей теперь стало две. Две абсолютно идентичные реальности: первая - наша с вами, вторая - где Япония так и не отказалась от имперского величия и все еще бряцает оружием. Спустя 70 лет после Великого Раскола Япония-2 построила могучую синтоистскую диктатуру - смесь Хэйана с…
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Лев Гринберг 24 сентября 2019, 01:55
Попробую объяснить, почему я так ждал «Связанные миры» с того момента, как увидел двухсерийный прототип, из которого этот фильм вырос.

«Связанные… Читать дальше…
Анна Белая 24 сентября 2019, 02:03
Это, конечно, не Синкай и его «Твоё имя», но если уж фильм с чем и сравнивать, то с этой картиной. Такая же удачная смесь фантастики и романтики,… Читать дальше…
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