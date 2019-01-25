Связанные миры, 2019

«Связанные миры» - дебютный полнометражный проект японского режиссера Юхэя Сакураги. Он же написал сценарий к аниме. Главных героев в фэнтезийном боевике озвучили Юки Кадзи («Укрась прощальное утро цветами обещания»), Маая Утида («Патэма наоборот»), Ёсики Накадзима («Убить или быть убитым») и Саяка Сэнбонги («Атака титанов»).
Действие аниме разворачивается в двух параллельных мирах. Один находится на грани вымирания, другой оказался под гнетом тирана. В первом мире Син влюблен в свою подругу детства Котори, во втором – их двойники – повстанец Дзин и вздорная принцесса Котоко, злейшие враги. Если кто-то из одного мира погибает, его близнец из параллельного тоже перестает существовать. Такое положение дел не устраивает Сина, и он во что бы то ни стало хочет спасти свою возлюбленную.
Оригинальное название аниме можно перевести, как «Даже если завтра наступит конец света»
Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблён в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов.
«Связанные… Читать дальше…