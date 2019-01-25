Связанные миры, 2019

«Связанные миры» - дебютный полнометражный проект японского режиссера Юхэя Сакураги. Он же написал сценарий к аниме. Главных героев в фэнтезийном боевике озвучили Юки Кадзи («Укрась прощальное утро цветами обещания»), Маая Утида («Патэма наоборот»), Ёсики Накадзима («Убить или быть убитым») и Саяка Сэнбонги («Атака титанов»).

Действие аниме разворачивается в двух параллельных мирах. Один находится на грани вымирания, другой оказался под гнетом тирана. В первом мире Син влюблен в свою подругу детства Котори, во втором – их двойники – повстанец Дзин и вздорная принцесса Котоко, злейшие враги. Если кто-то из одного мира погибает, его близнец из параллельного тоже перестает существовать. Такое положение дел не устраивает Сина, и он во что бы то ни стало хочет спасти свою возлюбленную.