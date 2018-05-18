Айка, 2018

В центре сюжета фильма «Айка» оказывается юная эмигрантка, которая приехала в Москву из Киргизии. Девушка нелегально работает в городе и однажды беременеет. Она решает оставить нежеланного ребенка в роддоме, однако спустя время понимает, что совершила ошибку, и отправляется на поиски сына.

Картина Сергея Дворцевого «Айка» была показана на Каннском кинофестивале в 2018 году. Его предыдущая работа «Тюльпан» уже была оценена на престижном киносмотре, взяв награду в секции «Особый взгляд». «Айка» также полюбилась критикам, что в особенности касается актрисы Самал Еслямовой, исполнившей главную роль и не имеющей за плечами огромной фильмографии.