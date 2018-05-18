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Айка Айка
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Айка, 2018

2018 / Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Главная героиня отправляется на поиски своего сына, оставленного в роддоме
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В центре сюжета фильма «Айка» оказывается юная эмигрантка, которая приехала в Москву из Киргизии. Девушка нелегально работает в городе и однажды беременеет. Она решает оставить нежеланного ребенка в роддоме, однако спустя время понимает, что совершила ошибку, и отправляется на поиски сына.

Картина Сергея Дворцевого «Айка» была показана на Каннском кинофестивале в 2018 году. Его предыдущая работа «Тюльпан» уже была оценена на престижном киносмотре, взяв награду в секции «Особый взгляд». «Айка» также полюбилась критикам, что в особенности касается актрисы Самал Еслямовой, исполнившей главную роль и не имеющей за плечами огромной фильмографии.

- «Айка» — первый фильм Сергея Дворцевого после десятилетнего перерыва.

- Актриса Самал Еслямова получила за роль в «Айке» награду за лучшую женскую роль на Каннского кинофестивале.

- Самал Еслямова играла также в предыдущей картине Дворцевого «Тюльпан».

- АЙКА вошла в шорт-лист фильмов, выдвинутых на премию ОСКАР в номинации «Лучшая лента на иностранном языке».

Молодая эмигрантка из Киргизии Айка нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает отчаянные поиски брошенного сына.

5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера онлайн 8 апреля 2021
Премьера в мире 18 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Сергей Дворцевой
Сергей Дворцевой
В ролях
Самал Еслямова
Самал Еслямова
Джипаргуль Абдилова
Давид Алавердян
Давид Алавердян
Чолпонай Борубаева
Нуржан Кунназарова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Айка 3 постера
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Айка
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Хлопьями падает снег на промокшую куртку насыщенного синего цвета. Молодая девушка-киргизка, сгибаясь пополам, бежит подальше от роддома — там остался новорожденный и ненужный ей ребенок. Её зовут Айка, она — одна из многочисленных нелегалов, которые сбежали в Россию в поисках лучшей доли. Огромная Москва, этот современный Вавилон, оказывается местом неприветливым и до ужаса бесчеловечным. Сразу после родов Айка отправляется на работу, где в тесном подвале вместе с другими женщинами…
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Александр Кенсин 13 марта 2019, 05:45
Айка в мрачной и заснеженной Москве
Чернушно-правдивое кино про гастарбайтеров. Одна из них - Айка, которая родила ребёнка, а потом сбежала из… Читать дальше…
Rabit Badahsanov 17 февраля 2019, 21:46
Не понравился. Весь фильм она куда то идет. И конец обрывается.
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16 голосов
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