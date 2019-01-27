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Марианна и Леонард: Слова любви Марианна и Леонард: Слова любви
Киноафиша Фильмы Марианна и Леонард: Слова любви
Marianne & Leonard: Words of Love

Марианна и Леонард: Слова любви, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
14 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает красивую, но трагическую история любви Леонарда Коэна и его норвежской музы Марианны Илен и прослеживает их отношения с первых дней на греческом острове Гидра и до того самого момента, когда Леонард стал всемирно известным музыкантом. Здесь на экране смешиваются любовь и вражда, измены и счастливые моменты взаимопомощи, музыка, поэзия и проза, вымысел и сама жизнь…

  • Многие из кадров, изображающих пару главных героев, были сняты Донном Аланом Пеннебейкером, который тоже останавливался на острове Гидра. Этот знаменитый американский режиссер-документалист основал направление «прямого кино», метода съемок, который позволяет добиваться максимальной искренности героев. 
  • Ник Брумфилд имеет большой опыт участия в собственных документальных фильмах. В данном случае эта тенденция выражена особенно ярко, поскольку Брумфилд был бывшим любовником Марианны Илен, главной героини картины. 
  • Ник Брумфилд задумал снять этот фильм после смерти Марианны Илен, когда понял, что вместе с ней оставил значительную часть своей жизни не показанной.
  • Леонард Коэн скончался через три месяца после смерти своей музы. Она вдохновила его на песни So Long Marianne, Hey, It's No Way to Say Goodbye и Bird on a Wire.

Четырёхкратный обладатель премии «Грэмми», писатель, поэт, монреалец еврейского происхождения, «прекрасный неудачник», дзен-буддистский монах и один из самых влиятельных людей в истории музыки. Всё это Леонард Коэн, чей узнаваемый тембр и глубокая лирика уверенно завоевывали сотни тысяч поклонников по всему миру с 1960-х годов и до самой смерти Коэна в ноябре 2016-го. В этом году, 21 сентября, со дня рождения музыканта исполняется 85 лет. А история одной из его самых известных песен оживает на экранах кинотеатров: So long, Marianne… «Марианна и Леонард: Слова любви» – самая интимная и романтичная работа в фильмографии режиссера Ника Брумфилда («Бигги и Тупак», 2002; «Курт и Кортни: Конец “Нирваны”», 1998; «Уитни: Могу я быть собой?», 2017). История начинается на греческом острове Идра в 1960 году. Леонард Коэн, тогда еще никому не известный романист, борющийся за свое место под литературным солнцем, и Марианна Илен, в одиночку воспитывающая маленького сына, становятся частью творческой общины экспатов и присоединяются к многочисленным художникам, писателям и музыкантам. Уникальные кадры хроники, бережно отобранные Брумфилдом и легендарным документалистом, обладателем премии «Оскар» Д.А. Пеннебейкером («Джимми Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее», 1986; «Зигги Стардаст и пауки с Марса», 1973) рисуют достоверный портрет безмятежной богемы шестидесятых. Показы проходят в рамках Года музыки Великобритании и России 2019, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

6.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 октября 2019
Премьера онлайн 4 мая 2022
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Ник Брумфилд
В ролях
Леонард Коэн
Марианна Илен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марианна и Леонард: Слова любви 2 постера
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Марианна и Леонард: Слова любви смотреть онлайн

Марианна и Леонард: Слова любви
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за 1 рубль
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Кадры из фильма Все кадры
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