Марианна и Леонард: Слова любви, 2019

Четырёхкратный обладатель премии «Грэмми», писатель, поэт, монреалец еврейского происхождения, «прекрасный неудачник», дзен-буддистский монах и один из самых влиятельных людей в истории музыки. Всё это Леонард Коэн, чей узнаваемый тембр и глубокая лирика уверенно завоевывали сотни тысяч поклонников по всему миру с 1960-х годов и до самой смерти Коэна в ноябре 2016-го. В этом году, 21 сентября, со дня рождения музыканта исполняется 85 лет. А история одной из его самых известных песен оживает на экранах кинотеатров: So long, Marianne… «Марианна и Леонард: Слова любви» – самая интимная и романтичная работа в фильмографии режиссера Ника Брумфилда («Бигги и Тупак», 2002; «Курт и Кортни: Конец “Нирваны”», 1998; «Уитни: Могу я быть собой?», 2017). История начинается на греческом острове Идра в 1960 году. Леонард Коэн, тогда еще никому не известный романист, борющийся за свое место под литературным солнцем, и Марианна Илен, в одиночку воспитывающая маленького сына, становятся частью творческой общины экспатов и присоединяются к многочисленным художникам, писателям и музыкантам. Уникальные кадры хроники, бережно отобранные Брумфилдом и легендарным документалистом, обладателем премии «Оскар» Д.А. Пеннебейкером («Джимми Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее», 1986; «Зигги Стардаст и пауки с Марса», 1973) рисуют достоверный портрет безмятежной богемы шестидесятых. Показы проходят в рамках Года музыки Великобритании и России 2019, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.