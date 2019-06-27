Клуб анонимных киллеров, 2019

Малоизвестный режиссер Мартин Оуэн («Лос-анджелесский слэшер», «Давай будем плохими») поднялся на новую ступень в своей карьере и снял экшн-триллер с актерами первой величины. В его фильме снялись Гари Олдман («Темные времена»), Джессика Альба («Город грехов») и Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу»).

В обычном американском городе существует необычный клуб – клуб анонимных убийц. Группа единомышленников пытается побороть в себе страсть к жестокости. Однажды на встречу приходит новичок и сообщает о покушении на сенатора, члены клуба с подозрением относятся к новобранцу, а вскоре перестают доверять даже друг другу. Атмосфера паранойи накрывает главных героев и приводит к неожиданным последствиям.