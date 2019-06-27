Клуб анонимных киллеров, 2019

Малоизвестный режиссер Мартин Оуэн («Лос-анджелесский слэшер», «Давай будем плохими») поднялся на новую ступень в своей карьере и снял экшн-триллер с актерами первой величины. В его фильме снялись Гари Олдман («Темные времена»), Джессика Альба («Город грехов») и Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу»).
В обычном американском городе существует необычный клуб – клуб анонимных убийц. Группа единомышленников пытается побороть в себе страсть к жестокости. Однажды на встречу приходит новичок и сообщает о покушении на сенатора, члены клуба с подозрением относятся к новобранцу, а вскоре перестают доверять даже друг другу. Атмосфера паранойи накрывает главных героев и приводит к неожиданным последствиям.
- Съемки фильма проходили в Лондоне.
- На создание «Клуба анонимных киллеров» режиссера вдохновили такие ленты, как «Омерзительная восьмерка», «Бешеные псы», «Подозрительные лица» и «Семь психопатов».
- Джессика Альба и Томми Флэнаган снимались вместе в боевике Роберта Родригеса «Город грехов».
Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров – там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.