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Killers Anonymous

Клуб анонимных киллеров, 2019

2019 / Великобритания
4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Экшн-триллер с Гари Олдманом и Джессикой Альбой в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Малоизвестный режиссер Мартин Оуэн («Лос-анджелесский слэшер», «Давай будем плохими») поднялся на новую ступень в своей карьере и снял экшн-триллер с актерами первой величины. В его фильме снялись Гари Олдман («Темные времена»), Джессика Альба («Город грехов») и Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу»).

В обычном американском городе существует необычный клуб – клуб анонимных убийц. Группа единомышленников пытается побороть в себе страсть к жестокости. Однажды на встречу приходит новичок и сообщает о покушении на сенатора, члены клуба с подозрением относятся к новобранцу, а вскоре перестают доверять даже друг другу. Атмосфера паранойи накрывает главных героев и приводит к неожиданным последствиям.

- Съемки фильма проходили в Лондоне.

- На создание «Клуба анонимных киллеров» режиссера вдохновили такие ленты, как «Омерзительная восьмерка», «Бешеные псы», «Подозрительные лица» и «Семь психопатов».

- Джессика Альба и Томми Флэнаган снимались вместе в боевике Роберта Родригеса «Город грехов».

Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров – там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.

4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 28 июня 2019
Премьера в мире 27 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Мартин Оуэн
Мартин Оуэн
В ролях
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Джессика Альба
Джессика Альба
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Сэди Фрост
Сэди Фрост
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клуб анонимных киллеров 3 постера
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Клуб анонимных киллеров
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Клуб анонимных киллеров (или убийц) – группа психологической помощи людям, одержимым убийствами. По сути она работает как клуб анонимных алкоголиков или прочие собрания, где люди садятся в кружок и рассказывают о своих бедах. Но сегодняшнее собрание клуба будет особенным. В городе было совершено покушение на американского сенатора, и под удар попадают все участники клуба. Разного рода профсоюзные и прочие организации убийц – не самая новая идея, взять хотя бы вселенную Джона…
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muzangel 4 июля 2019, 13:25
полный закос под квентина, только слабый. зато вздремнул
Рашид Атавов 13 июля 2019, 16:40
Фильм полная лажа.
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12 голосов
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саундтрек фильма Клуб анонимных киллеров
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