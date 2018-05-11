Ангел, 2018

Главный герой фильма «Ангел» — Карлитос — обладает по-настоящему ангельской внешностью. Что полностью идет вразрез с его пристрастием к насилию. Он заводит дружбу с сыном местного хулигана Рамона, и вместе они начинают воплощать в жизнь идеальные преступные схемы. Однако в какой-то момент становится ясно, что для Карлитоса все это в первую очередь имеет значение из-за тяги к убийствам.

«Ангел» — это новый фильм аргентинца Луиса Ортега, уже известного на родине благодаря нескольким работам. А вот для исполнителя главной роли Лоренцо Ферро это было первое появление на большом экране.