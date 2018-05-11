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Ангел Ангел
Киноафиша Фильмы Ангел
El Ángel

Ангел, 2018

2018 / Аргентина / Испания
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Главный герой - мальчик с ангельской внешностью и дьявольскими наклонностями
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма «Ангел» — Карлитос — обладает по-настоящему ангельской внешностью. Что полностью идет вразрез с его пристрастием к насилию. Он заводит дружбу с сыном местного хулигана Рамона, и вместе они начинают воплощать в жизнь идеальные преступные схемы. Однако в какой-то момент становится ясно, что для Карлитоса все это в первую очередь имеет значение из-за тяги к убийствам.

«Ангел» — это новый фильм аргентинца Луиса Ортега, уже известного на родине благодаря нескольким работам. А вот для исполнителя главной роли Лоренцо Ферро это было первое появление на большом экране.

- Фильм «Ангел» основан на реальной истории Карлоса Робледо Пуча, который был арестован в 1972 году в Аргентине за многочисленные ограбления и убийства. В СМИ его прозвали «Ангелом смерти».

- Картина была показана на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».

- Фильм был выдвинут от Аргентины на соискание «Оскара».

Карлитосу 17, у него ангельское лицо и дьявольские наклонности. В школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют блистательный и беспощадный дуэт. На пути изощренного воровства и лжи их совместные преступления становятся лучшим самовыражением. Фильм основан на реальных событиях из жизни аргентинского серийного убийцы, прославившегося своей жестокостью и по сей день отбывающего самый долгий тюремный срок в истории своей страны.

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера онлайн 21 февраля 2019
Премьера в мире 11 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Луис Ортега
Луис Ортега
В ролях
Лоренцо Ферро
Лоренцо Ферро
Чино Дарин
Чино Дарин
Даниэль Фанего
Даниэль Фанего
Питер Ланзани
Питер Ланзани
Мерседес Моран
Мерседес Моран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангел 4 постера
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Ангел смотреть онлайн

Ангел
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Мальчик-блондин в ярко-красной водолазке танцует посередине комнаты – в этот дом он недавно проник, но не с целью наживы, а просто потому что это будоражит. Ему ещё даже нет двадцати, он красив, молод, а безупречно красивое лицо обрамляют белоснежные кудри. Так начинается фильм «Ангел» (El ángel) аргентинского режиссёра Луиса Ортеги, переносящий нас в Буэнос-Айрес 1971-го года. Это неслучайная точность – фильм основан на истории жизни легендарного серийного…
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