Венецианский детектив, 2017

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Фильм «Венецианский детектив» снял дебютант в полном метре Антонио Падован. В картине снялись звезда «Идеальных незнакомцев» Джузеппе Баттистон, обладатель «Золотого льва» Раде Шербеджия, колумбийская актриса Лиз Солари и многие другие. Сюжет фильма расскажет о детективе Стукки, который расследует серию убийств в небольшом городке. Жители города скрывают какие-то тайны, и детективу придется провести немало времени, прежде чем он узнает, что кроется за произошедшими убийствами. Развернуть - Фильм основан на одноименной книге итальянского писателя Фульвио Эрваса - Это режиссерский дебют Антонио Падована. Развернуть В городке на севере Италии, близ Венеции происходят загадочные убийства. Недавно назначенный инспектор Стукки, неуклюжий, но талантливый детектив, берется за это дело. Но чем дальше он продвигается в расследовании, тем больше начинает понимать, какую тайну скрывают местные жители. Развернуть 5.7 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 41 минута Год выпуска 2017 Премьера в России 13 июня 2019 Премьера в мире 31 октября 2017 Возраст 12+ Прокатчик ПилотКино Режиссер Антонио Падован В ролях Джузеппе Баттистон Раде Шербеджия Роберто Читран Теко Селио Сильвия Д’Амико Все актеры и съемочная группа 2 постера

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