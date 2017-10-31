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Венецианский детектив Венецианский детектив
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Finché c'è Prosecco c'è speranza

Венецианский детектив, 2017

2017 / Италия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Детектив расследует серию загадочных убийств
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Венецианский детектив» снял дебютант в полном метре Антонио Падован. В картине снялись звезда «Идеальных незнакомцев» Джузеппе Баттистон, обладатель «Золотого льва» Раде Шербеджия, колумбийская актриса Лиз Солари и многие другие.

Сюжет фильма расскажет о детективе Стукки, который расследует серию убийств в небольшом городке. Жители города скрывают какие-то тайны, и детективу придется провести немало времени, прежде чем он узнает, что кроется за произошедшими убийствами.

- Фильм основан на одноименной книге итальянского писателя Фульвио Эрваса

- Это режиссерский дебют Антонио Падована.

В городке на севере Италии, близ Венеции происходят загадочные убийства. Недавно назначенный инспектор Стукки, неуклюжий, но талантливый детектив, берется за это дело. Но чем дальше он продвигается в расследовании, тем больше начинает понимать, какую тайну скрывают местные жители.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 июня 2019
Премьера в мире 31 октября 2017
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Антонио Падован
Антонио Падован
В ролях
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Роберто Читран
Роберто Читран
Теко Селио
Теко Селио
Сильвия Д’Амико
Сильвия Д’Амико
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венецианский детектив 2 постера
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Венецианский детектив
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Крошечный средневековый городок в Венето. Две доминанты возвышаются над солнечными виноградниками: старый графский замок и новый цементный завод. Под ними на горбатых улицах в каменных домиках патриархально живут местные: крестьяне, трактирщики, бандиты, сумасшедшие, аристократы. Внезапно местный граф сводит счеты с жизнью, а затем кто-то начинает отстрел его врагов. Эксцентричного графа играет Раде Шербеджия в ковбойской шляпе. Он нечто вроде идеального барина, хранителя идущих еще с…
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