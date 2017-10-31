Венецианский детектив, 2017

Фильм «Венецианский детектив» снял дебютант в полном метре Антонио Падован. В картине снялись звезда «Идеальных незнакомцев» Джузеппе Баттистон, обладатель «Золотого льва» Раде Шербеджия, колумбийская актриса Лиз Солари и многие другие.
Сюжет фильма расскажет о детективе Стукки, который расследует серию убийств в небольшом городке. Жители города скрывают какие-то тайны, и детективу придется провести немало времени, прежде чем он узнает, что кроется за произошедшими убийствами.
- Фильм основан на одноименной книге итальянского писателя Фульвио Эрваса
- Это режиссерский дебют Антонио Падована.
В городке на севере Италии, близ Венеции происходят загадочные убийства. Недавно назначенный инспектор Стукки, неуклюжий, но талантливый детектив, берется за это дело. Но чем дальше он продвигается в расследовании, тем больше начинает понимать, какую тайну скрывают местные жители.