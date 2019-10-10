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Девушки бывают разные Девушки бывают разные
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Девушки бывают разные, 2019

2019 / Россия
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24 голоса Рейтинг IMDb: 4.2
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Романтическая комедия о приключениях русских в Мексике.
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О фильме

Это – история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве – не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение – переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

5.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 21 ноября 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Роман Попов
Роман Попов
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Сергей Белоголовцев
Сергей Белоголовцев
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Девушки бывают разные
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Три столичных друга (Попов, Сучков, Власкин), прилетев на каникулы в Мексику, тут же напиваются и в пьяном угаре убивают петуха по кличке Гуапа. Птица оказывается собственностью Хуана (Нагиев), местного бандита-олигарха с русскими корнями. С этого момента помощник криминального авторитета, палач Виссарио (Яглыч), начинает охоту на московскую троицу. Дабы не быть пойманными приятели решают примерить на себя женские платья и записаться на пляжный турнир по виндсерфингу. Жанр травести в…
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Наталья Воробьёва 18 октября 2019, 10:30
Не фильм, а полная хрень. Это себя не уважать на такие фильмы ходить. Я, наверно ничего хуже не смотрела.
tr4fficfm 14 октября 2019, 05:50
Хуже фильма я просто не видел , уснул через 15 минут
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24 голоса
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Кадры из фильма Все кадры
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